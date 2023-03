Appian nommé à la tête du classement Digital Claims in Property and Casualty Insurance PEAK Matrix® du groupe Everest pour l'année 2023

Selon le rapport, les assureurs mettent davantage l'accent sur l'efficacité, en exploitant davantage de data et d'informations sur l'écosystème pour identifier les fraudes, et en améliorant le taux des demandes d'indemnisation en développant des capacités prédictives et préventives. La reconnaissance d'Appian en tant que leader dans le rapport est basée sur sa forte proposition de valeur pour répondre aux besoins des assureurs multirisques tout au long de la chaîne de valeur des demandes d'indemnisation.

L'analyse du groupe Everest note que la solution Appian Connected Claims offre un ensemble robuste d'applications pour rationaliser la gestion des sinistres ; une roadmap d'investissement solide pour tirer parti de l'IA, de la blockchain et de l'IoT ; des capacités low-code pour un déploiement rapide ; et un puissant écosystème de partenaires.

"La forte progression d'Appian et ses investissements continus pour construire des solutions low-code axées sur l'industrie qui s'alignent sur les mandats de mise sur le marché plus rapides des assureurs de biens et de responsabilités (P&C) l'ont aidé à recueillir une part importante de reconnaissance dans l'industrie", déclare Aaditya Jain, vice-président du groupe Everest. "Une suite de solutions robuste comprenant plusieurs applications modulaires pour aider les assureurs à rationaliser la gestion des sinistres, un vaste réseau de partenaires qui offre une flexibilité et des options supplémentaires aux compagnies d'assurance pour sélectionner le partenaire de services SI le mieux adapté, et l'appréciation des clients pour les déploiements rapides ont aidé Appian à obtenir une position de leader dans l'évaluation inaugurale Digital Claims in Property & Casualty (P&C) Insurance - Solutions PEAK Matrix® Assessment 2023, réalisée par le groupe Everest."

"Nous sommes fiers d'être reconnus comme un leader du secteur, aux côtés de nombreux fournisseurs réputés dans ce classement. Appian Connected Claims aide les assureurs à rationaliser et à automatiser leur processus de gestion des demandes d'indemnisation afin d'optimiser le traitement des demandes, d'augmenter le traitement direct, de réduire les pertes dans les demandes d'indemnisation et d'améliorer l'expérience client ", déclare Jake Sloan, vice-président de l'assurance chez Appian. "La solution numérise le processus de gestion des sinistres tout en créant une expérience personnalisée et différenciée qui s'aligne sur l'architecture existante et future des systèmes de gestion des sinistres et des polices d'assurance."

Consultez le rapport complet ici : https://ap.pn/3IOPXKR

