PARIS, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) a annoncé aujourd'hui qu'elle se classait au premier rang dans le nouveau rapport intitulé Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2024. Selon ce rapport, la gestion des processus aide les utilisateurs professionnels à concevoir, gérer et surveiller les processus métier de bout en bout. Le rapport analyse 24 fournisseurs de technologie en fonction de plusieurs capacités clés, notamment :

Appian nommé leader dans le rapport PEAK Matrix® 2024 des produits d'orchestration des processus de l'Everest Group (PRNewsfoto/Appian)

Conception et exécution des processus

Règles métier et gestion des décisions

Développement d'interfaces utilisateur low-code / no-code

Interopérabilité de la surveillance et de l'analyse

Appian a été désigné comme leader dans le rapport, indiquant une vision forte pour permettre la conception et la gestion des processus de bout en bout, par le biais d'une interface visuelle low-code : no-code. En tant que leader, Appian a également été reconnu pour ses investissements dans les capacités d'IA générative, qui améliorent la productivité des employés en générant automatiquement des informations intelligentes et d'autres contenus pour accélérer les workflows. Appian est le seul fournisseur à recevoir le score le plus élevé dans la catégorie " Mise en œuvre et support ", une reconnaissance de solides offres de réussite client et d'une profonde expertise en matière de processus.

Selon Everest Group : " Appian vise à fournir une automatisation et une orchestration complètes des processus grâce à sa plateforme unifiée low-code. Ses investissements continus dans l'IA générative, les compétences en IA et Process HQ soulignent son engagement en faveur de l'innovation. "

"L'approche moderne d'Appian en matière d'orchestration des processus, ainsi que ses intégrations natives avec l'automatisation, l'IA générative et l'intelligence des processus, ainsi que l'accent mis sur la sécurité et la confidentialité des données, ne sont que quelques-uns des facteurs clés qui ont contribué à la position d'Appian", déclare Amardeep Modi, vice-président chez Everest Group.

"Appian rationalise les processus métier pour résoudre les défis d'automatisation des processus les plus complexes de nos clients", a déclaré Malcolm Ross, SVP de la stratégie produit chez Appian. "La plateforme Appian comprend une IA puissante, l'orchestration des processus, l'automatisation et l'intelligence pour aider les entreprises à stimuler l'innovation et à optimiser les opérations. En outre, notre data fabric d'entreprise permet aux organisations des secteurs réglementés d'améliorer l'expérience client, tout en restant conformes."

Consultez l'évaluation PEAK Matrix® des produits d'orchestration de processus 2024 pour Appian.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels qui orchestre les processus d'entreprise. La plateforme Appian permet aux leaders de concevoir, d'automatiser et d'optimiser les processus importants du début à la fin. Grâce à sa technologie de pointe et à son engagement en faveur de la réussite de ses clients, Appian bénéficie de la confiance d'organisations de premier plan pour mener à bien la transformation des processus. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter, LinkedIn.

Clause de non-responsabilité

Les extraits sous licence des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group peuvent être utilisés par des tiers sous licence dans le cadre de leurs propres activités et supports marketing et promotionnels. Les extraits sélectionnés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group ne fournissent pas nécessairement le contexte complet de notre recherche et de notre analyse. Toutes les recherches et analyses menées par les analystes d'Everest Group et incluses dans les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group sont indépendantes et aucune organisation n'a payé de frais pour y figurer ou pour influencer son classement. Pour accéder à la recherche complète et en savoir plus sur notre méthodologie, veuillez visiter le site Everest Group PEAK Matrix®.

À propos d'Everest Group

Everest Group est une société de recherche mondiale de premier plan qui aide les chefs d'entreprise à prendre des décisions en toute confiance. Les évaluations PEAK Matrix® d'Everest Group fournissent l'analyse et les informations dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions critiques concernant les fournisseurs de services mondiaux, les sites, les produits et les solutions au sein de divers segments de marché. De la même manière, les fournisseurs de ces services, produits et solutions se tournent vers la PEAK Matrix® pour évaluer et calibrer leurs offres par rapport à d'autres dans l'industrie ou le marché. Vous trouverez de plus amples informations et un contenu approfondi sur le site www.everestgrp.com.

