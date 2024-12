Appian wird in der Everest Group's Process Orchestration Products PEAK Matrix® 2024 als führend eingestuft

BERLIN, 18. Dezember 2024 Appian (Nasdaq: APPN) wird in der neuen Studie „Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2024" auf Platz 1 eingestuft. Dem Bericht zufolge unterstützt Prozessorchestrierung Geschäftsanwender bei der Gestaltung, Verwaltung und Überwachung von End-to-End-Geschäftsprozessen. Der Bericht analysiert 24 Technologieanbieter im Hinblick auf mehrere Schlüsselfunktionen, darunter:

Prozessdesign und -ausführung

Geschäftsregeln und Entscheidungsmanagement

Entwicklung von Low-Code/No-Code-Benutzeroberflächen

Interoperabilität von Überwachungs- und Analysesystemen

Appian Named a Leader in Everest Group's Process Orchestration PEAK Matrix 2024 (PRNewsfoto/Appian)

Appian wurde in dem Bericht als „Leader" eingestuft. Dies steht für die starke Vision, End-to-End-Prozessdesign und -Management durch eine visuelle Low-Code/No-Code-Benutzeroberfläche zu ermöglichen. Als Leader wurde Appian auch für seine Investitionen in generative KI-Funktionen anerkannt, die die Produktivität von Mitarbeitenden durch die automatische Generierung intelligenter Erkenntnisse und anderer Inhalte zur Beschleunigung der Arbeitsabläufe verbessern. Appian erhielt als einziger Anbieter die höchste Punktzahl in der Kategorie „Implementierung und Support", eine Anerkennung für das starke Kundenerfolgsangebot und tiefgreifende Prozesskompetenz.

„Appian zielt darauf ab, umfassende Prozessautomatisierung und -orchestrierung durch seine einheitliche Low-Code-Plattform bereitzustellen. Seine kontinuierlichen Investitionen in generative KI, KI-Fähigkeiten und Process HQ unterstreichen das Engagement für Innovation", so die Everest Group.

„Der moderne Ansatz von Appian für die Prozessorchestrierung, zusammen mit den nativen Integrationen mit Automation, generativer KI und Prozessintelligenz sowie der Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz sind nur einige der Schlüsselfaktoren, die zu seiner Position beigetragen haben", erklärt Amardeep Modi, Vice President bei der Everest Group.

„Appian rationalisiert Geschäftsprozesse, um die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden bei der Prozessautomatisierung zu lösen", ergänzt Malcolm Ross, SVP of Product Strategy bei Appian. „Die Appian-Plattform umfasst leistungsstarke KI, Prozessorchestrierung, Automatisierung und Intelligenz, um Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen voranzutreiben und Abläufe zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht unsere Enterprise Data Fabric Unternehmen in regulierten Branchen, die Kundenerfahrung zu verbessern und gleichzeitig die Compliance zu wahren."

Den vollständigen Bericht "2024 Process Orchestration Products PEAK Matrix®" finden Sie unter folgendem Link.

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse orchestriert. Die Appian Plattform ermöglicht es Führungskräften, wichtige Prozesse von Anfang bis Ende zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren. Mit unserer branchenführenden Plattform und unserem Engagement für den Kundenerfolg vertrauen Spitzenunternehmen auf Appian, wenn es darum geht, transformative Prozessänderungen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de . [Nasdaq: APPN]

Haftungsausschluss

Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group dürfen von lizenzierten Dritten für ihre eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten und Begleitmaterialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group stellen nicht unbedingt den vollständigen Kontext unserer Forschung und Analyse dar. Alle von den Analysten der Everest Group durchgeführten Untersuchungen und Analysen, die in den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group enthalten sind, sind unabhängig und kein Unternehmen hat eine Gebühr gezahlt, um in den Berichten aufgeführt zu werden oder sein Ranking zu beeinflussen. Die vollständige Studie und weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie unter PEAK Matrix®-Berichte der Everest Group

Informationen zur Everest Group

Die Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, das Wirtschaftsführern hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix® Assessments der Everest Group liefern die Analysen und Erkenntnisse, die Unternehmen benötigen, um kritische Entscheidungen über globale Dienstleistungsanbieter, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten zu treffen. Auch die Anbieter dieser Dienstleistungen, Produkte und Lösungen nutzen die PEAK Matrix®, um ihr Angebot im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche oder des Marktes zu bewerten und zu kalibrieren. Weitere Details und vertiefende Inhalte finden Sie unter www.everestgrp.com.

