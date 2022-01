Appian Process Mining est désormais disponible

PARIS, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN ) a annoncé aujourd'hui la sortie d'Appian Process Mining , le moyen le plus simple d'identifier et de résoudre les inefficacités de processus. Appian Process Mining permet aux entreprises d'identifier les processus à optimiser, et de concevoir et automatiser ces workflows, le tout au sein d'une plateforme unifiée. Intégrant désormais nativement le process mining, Appian propose ainsi la plateforme de développement low-code la plus complète du marché.

La plateforme Low-Code Appian réunit ainsi le process mining, le workflow et l'automatisation, pour permettre aux entreprises de découvrir, concevoir et automatiser leurs processus à partir d'une seule plateforme unifiée. Le process mining est un élément central de la transformation des entreprises, qui ne disposent généralement que de peu d'informations sur la manière dont le travail est réellement effectué au sein même des différents métiers. Il est donc difficile pour elles d'identifier la cause profonde de l'inefficacité des processus, ce qui les oblige à avoir recours à des hypothèses ou des intuitions plutôt qu'à des données tangibles, pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés.

Appian supprime les principaux points de friction dans le process mining, ce qui permet aux clients de passer plus de temps à améliorer et à automatiser les workflows. Appian Process Mining propose un module no-code qui simplifie la préparation et la transformation des données d'entreprise. Les modèles de processus pré-établis incluent également une cartographie et des tableaux de bord pour accélérer le délai de rentabilisation du process mining.

Appian Process Mining permet aux entreprises :

L'identification des ralentissements.

Visualisation des inefficacités de processus et identification rapide des ralentissements pour les transformer en opportunités.

Identification des variantes clés. Diagnostic des changements d'activité afin d'optimiser les processus pour une efficacité maximale.

Analyse de fond. Création de filtres basés sur les activités réelles, les caractéristiques et le temps des cas individuels afin d'obtenir des connaissances plus précises.

L'amélioration des performances et des résultats.

Analyse automatisée des causes profondes pour mettre en lumière les problèmes sous-jacents liés aux temps de traitement excessifs, aux déviations et aux séquences de processus spécifiques.

Analyse prête-à l'emploi avec des tableaux de bord prédéfinis qui fournissent instantanément des informations.

Tableaux de bords personnalisables, adaptés aux besoins analytiques.

L'engagement dans un processus d'optimisation continue.

Création d'alertes pour pouvoir prendre des mesures immédiates lorsque les seuils métriques sont dépassés.

Assurance de la conformité et détection automatique des écarts entre les processus ciblés et réels.

Prédiction des comportements de processus. Prédiction par le logiciel intelligent de machine learning de si et quand les activités prédéfinies se produiront.

De se concentrer sur les connaissances nouvellement acquises et de minimiser la préparation des données.

Une rentabilité plus rapide.

L'interface utilisateur no-code et la transformation automatique des données sont disponibles.



Les modèles prédéfinis et les blocs de construction de processus standards peuvent être facilement adaptés et étendus.

L'intégration de données multi-sources depuis de multiples systèmes est facilitée.

Matt Calkins PDG d'Appian, explique : « Le process mining va de pair avec la notion de workflow. Les clients d'Appian peuvent maintenant utiliser le process mining pour découvrir de nouveaux processus et utiliser le workflow pour les concevoir. »

Cliquez ici pour en apprendre plus à propos d'Appian Process Mining.

Les clients actuels d'Appian peuvent dès à présent s'inscrire au Appian Process Mining Kick-Start, un programme conçu pour découvrir rapidement les inefficacités de processus et les optimiser pour de meilleurs résultats commerciaux. Plus d'informations et inscription ici.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons l'activité de nos clients à travers la découverte, la conception et l'automatisation de leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accomplir le travail plus rapidement, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. La plateforme Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez www.appian.fr.

