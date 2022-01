Appian Process Mining nu beschikbaar

Het Appian Low-Code Platform brengt process mining, workflow en automatisering samen zodat organisaties inefficiënties in processen kunnen ontdekken, workflows kunnen ontwerpen én kunnen automatiseren in één uniform platform. Process mining is een cruciaal onderdeel van business transformatie, omdat bedrijven vaak weinig inzicht hebben in daadwerkelijke werkprocessen binnen de organisatie. Hierdoor is het moeilijk om de hoofdoorzaak van inefficiënte processen te identificeren. Bedrijven moeten vervolgens op basis van veronderstellingen en intuïtie obstakels in processen oplossen in plaats van op basis van data.

Appian verwijdert het grootste wrijvingspunt in process mining, waardoor klanten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren en automatiseren van workflows. Appian Process Mining beschikt over een no-code module die de voorbereiding en transformatie van bedrijfsgegevens vereenvoudigt. Vooraf gebouwde proces pakketten bevatten ook mapping en dashboards om de time-to-value van process mining te versnellen. Appian Process Mining ondersteunt organisaties met:

Identificatie van knelpunten

Visualiseer inefficiënties in processen. Snel knelpunten in processen identificeren om inefficiënties om te zetten naar verbeterpunten.

Identificeer belangrijke varianten. Diagnose maken van veranderingen in activiteit om processen te optimaliseren voor maximale efficiëntie.

Diepe analyse. Creëer filters gebaseerd op case activiteiten, eigenschappen en diepere inzichten.

Verbetering van prestaties en resultaten

Geautomatiseerde analyse naar de hoofdoorzaak. Ontdek onderliggende problemen, bovenmatige doorlooptijden, afwijkingen, en specifieke procesvolgordes.

Out-of-the-box analyses. Kant-en-klare dashboards bieden direct inzicht.

Op maat gemaakte dashboards. Ontwerp dashboards voor specifieke analysebehoeften.

Continue optimalisatie

Creëer proactieve waarschuwingen. Neem direct actie wanneer drempelwaarden worden overschreden.

Verzeker conformiteit. Automatisch afwijkingen detecteren tussen doel- en werkelijke processen.

Voorspel procesgedrag. Intelligente machine learning voorspelt of en wanneer vooraf gedefinieerde activiteiten zullen plaatsvinden.

Focus op inzichten en minimalisering van datavoorbereiding

Snellere time to value.

No-code UI en geautomatiseerde datatransformatie beschikbaar.



Templates en bouwstenen voor standaard processen kunnen eenvoudig worden aangepast en uitgebreid.

Multi-source data-integratie. Eenvoudige integratie van gegevens uit meerdere systemen.

Appian CEO Matt Calkins: " Process mining en workflow horen bij elkaar. Klanten van Appian kunnen nu process mining gebruiken om nieuwe processen te ontdekken en de workflow vervolgens te ontwerpen."

Klik hier voor meer informatie over Appian Process Mining.

Huidige Appian klanten kunnen zich aanmelden voor de Appian Process Mining Kick-Start. Dit is een programma ontworpen om inefficiënties snel aan het licht te brengen en processen te optimaliseren voor betere bedrijfsresultaten.Meld je hier aan voor meer informatie.

