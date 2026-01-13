Applexus Technologies annonce l'acquisition de Lavendel Consulting

SEATTLE, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Applexus Technologies Inc, leader mondial des solutions de conseil, d'analyse et d'intelligence artificielle pour les entreprises de SAP, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Lavendel Consulting, le plus grand partenaire indépendant de conseil Pricefx au monde. Cette combinaison réunit l'expertise de Lavendel en matière de tarification et les capacités SAP et IA d'Applexus, permettant aux entreprises d'intégrer l'intelligence tarifaire directement dans leur paysage SAP.

Les entreprises sont de plus en plus contraintes d'assurer une croissance rentable dans un contexte de volatilité du marché, de compression des marges et d'évolution des attentes des clients. La fixation des prix est devenue l'un des leviers les plus puissants et les plus complexes de la performance des entreprises. Cette acquisition permet à Applexus de proposer des programmes de transformation de la tarification entièrement intégrés, combinant stratégie, exécution, automatisation et optimisation continue au sein d'une plateforme d'entreprise intelligente unique.

« Ce partenariat nous positionne à l'avant-garde de la transformation de la tarification par l'IA », déclare Sam Mathew, PDG d'Applexus Technologies. « En exploitant l'innovation d'Applexus Labs en matière d'IA, notre présence mondiale en Amérique du Nord et en Europe, et l'excellence de Lavendel en matière de tarification, nous fournirons des solutions qui répondront aux défis les plus complexes de nos clients en matière de tarification. »

« Avec environ 80 % des clients de Pricefx qui travaillent sur SAP, ce partenariat crée le premier partenaire pour les entreprises qui recherchent une tarification intégrée et une optimisation de l'ERP », avance Nittu Thomas, directeur d'exploitation d'Applexus Technologies. Nous investissons dans la croissance continue de Lavendel tout en réunissant le meilleur des deux organisations. »

Lavendel apporte au partenariat une expertise inégalée en matière de tarification, les cadres supérieurs disposant collectivement de plus de 300 ans d'expérience. Le seul partenaire Pricefx à compter 100 % d'ingénieurs certifiés, Lavendel a mené à bien des projets pour des entreprises figurant dans le Fortune 1000 dans les secteurs de l'automobile, du commerce de détail, de la fabrication, de l'alimentation et des boissons, de la chimie et de la distribution.

« Notre objectif est de devenir le premier partenaire du marché en matière de transformation des prix », déclare Babu Prasath, PDG et fondateur de Lavendel Consulting. « L'envergure mondiale d'Applexus, son expertise en SAP et sa forte présence sur les marchés clés nous permettent de proposer des solutions de tarification de bout en bout, de la stratégie à la mise en œuvre, en passant par la gestion du changement et l'assistance continue. »

Ensemble, Applexus et Lavendel fourniront des solutions de tarification basées sur l'IA en s'appuyant sur Pricefx, intégrées de manière transparente à SAP et soutenues par un réseau de livraison mondial.

À propos d'Applexus Technologies

Applexus Technologies Inc. est un partenaire mondial de l'entreprise intelligente qui propose des transformations à travers SAP, Business AI, et Data & Analytics, aidant les organisations à devenir des entreprises intelligentes et autonomes. Pour plus d'informations, consultez le site www.applexus.com.

À propos de Lavendel Consulting

Lavendel Consulting est le plus grand partenaire indépendant au monde pour la mise en œuvre de Pricefx, offrant des services complets de stratégie de tarification, d'optimisation et de support aux entreprises du Fortune 1000 dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.lavendelconsulting.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2002966/Applexus_Logo.jpg