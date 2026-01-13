Applexus Technologies gibt Übernahme von Lavendel Consulting bekannt

SEATTLE, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Applexus Technologies Inc., ein weltweit führender Anbieter von SAP-Beratung, Analytik und Business-AI-Lösungen, gab heute die Übernahme von Lavendel Consulting bekannt, dem weltweit größten unabhängigen Beratungspartner von Pricefx. Diese Kombination vereint die Preissetzungskompetenz von Lavendel mit den SAP- und KI-Fähigkeiten von Applexus und ermöglicht es Unternehmen, Preissetzungsintelligenz direkt in ihre SAP-Landschaft zu integrieren.

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, trotz Marktvolatilität, Margenrückgang und sich wandelnden Kundenerwartungen profitables Wachstum zu erzielen. Die Preisgestaltung hat sich zu einem der wirkungsvollsten, aber auch komplexesten Hebel für die Unternehmensleistung entwickelt. Durch diese Übernahme kann Applexus vollständig integrierte Programme zur Transformation der Preisgestaltung anbieten, die Strategie, Umsetzung, Automatisierung und kontinuierliche Optimierung in einer einzigen intelligenten Unternehmensplattform vereinen.

„Diese Partnerschaft positioniert uns an der Spitze der KI-gesteuerten Preisumstellung", sagte Sam Mathew, CEO von Applexus Technologies. „Durch die Nutzung der KI-Innovationen von Applexus Labs, unserer globalen Reichweite in Nordamerika und Europa sowie der Preiskompetenz von Lavendel werden wir Lösungen anbieten, die die komplexesten Preisprobleme unserer Kunden lösen."

„Da rund 80 % der Pricefx-Kunden mit SAP arbeiten, entsteht durch diese Partnerschaft der ideale Partner für Unternehmen, die eine integrierte Preisgestaltung und ERP-Optimierung anstreben", sagte Nittu Thomas, COO von Applexus Technologies. „Wir investieren in das weitere Wachstum von Lavendel und bringen gleichzeitig das Beste beider Unternehmen zusammen."

Lavendel bringt beispiellose Preisgestaltungskompetenz in die Partnerschaft ein, da die leitenden Mitarbeiter zusammen über mehr als 300 Jahre Erfahrung verfügen. Als einziger Partner von Pricefx mit zu 100 % zertifizierten Ingenieuren hat Lavendel erfolgreich Projekte für Fortune-1000-Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Einzelhandel, Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Chemie und Vertrieb durchgeführt.

„Unser Ziel ist es, der führende Partner für Preistransformation auf dem Markt zu werden", sagte Babu Prasath, CEO und Gründer von Lavendel Consulting. „Die globale Reichweite, die SAP-Expertise und die starke Präsenz von Applexus in wichtigen Märkten bieten uns die Plattform, um End-to-End-Preisgestaltungslösungen anzubieten – von der Strategie über die Implementierung und das Änderungsmanagement bis hin zum laufenden Support."

Gemeinsam werden Applexus und Lavendel KI-gestützte Preisgestaltungslösungen auf Basis von Pricefx anbieten, die nahtlos in SAP integriert sind und durch ein globales Lieferantennetzwerk unterstützt werden.

Informationen zu Applexus Technologies

Applexus Technologies Inc. ist ein globaler Intelligent Enterprise Partner, der Transformationen in den Bereichen SAP, Business AI sowie Daten und Analytik durchführt und Unternehmen dabei unterstützt, intelligente, autonome Unternehmen zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.applexus.com.

Informationen zu Lavendel Consulting

Lavendel Consulting ist der weltweit größte unabhängige Implementierungspartner von Pricefx und bietet Fortune-1000-Unternehmen weltweit umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Preisstrategie, Optimierung und Support. Weitere Informationen finden Sie unter www.lavendelconsulting.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2002966/Applexus_Logo.jpg