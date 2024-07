Applied Intuition clôture un deuxième tour de table de plus de 300 millions de dollars et accueille Fidelity Management & Research Company en tant que nouvel investisseur

MOUNTAIN VIEW, Californie, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, un fournisseur de logiciels pour véhicules basé dans la Silicon Valley et destiné aux secteurs de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et autres, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un deuxième tour de table de plus de 300 millions de dollars et l'arrivée de Fidelity Management & Research Company en tant que nouvel investisseur. Les investisseurs existants Général Catalyst, BOND, Lux Capital et Elad Gil y ont également participé. Dans le cadre de la vente secondaire, les investisseurs ont acheté des actions auprès d'actuels employés, d'anciens employés et d'investisseurs de la première heure.

"C'est fantastique d'avoir le soutien d'investisseurs institutionnels de premier plan et à long terme", a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. "Ce deuxième tour de table témoigne de notre croissance et marque notre troisième offre publique d'achat avec certains de nos plus gros actionnaires, nos employés. Recruter des talents de classe mondiale et les récompenser pour leur travail acharné est la marque du succès de la Silicon Valley".

Ce deuxième tour de table sursouscrit intervient après qu'Applied Intuition a levé une série E de 250 millions de dollars, annoncée en mars dernier. Le financement de la série E est utilisé pour agrandir l'équipe d'Applied Intuition et développer la gamme de produits alimentés par l'IA de l'entreprise afin de continuer à répondre aux besoins des clients.

"Applied Intuition avance à toute vitesse et profite de l'extraordinaire confluence de l'IA, de la conduite autonome et de l'électrification", a déclaré Peter Ludwig, cofondateur et directeur technique d'Applied Intuition. "Chaque client que nous rencontrons souhaite construire des produits à l'épreuve du temps et nous considère comme un partenaire essentiel à cet égard."

L'année 2024 s'annonce d'ores et déjà comme une nouvelle année capitale pour Applied Intuition. L'entreprise a récemment lancé une pile d'autonomie tout-terrain permettant de naviguer en toute sécurité sur des terrains complexes et non structurés, un outil d'IA générative qui crée des scénarios de simulation jusqu'à 40 fois plus rapidement, un logiciel d'essai " hardware-in-the-loop " et une solution de développement de stationnement automatisé. L'entreprise a également annoncé des partenariats avec Porsche AG et Audi, démontrant ainsi la confiance des équipementiers automobiles dans la marque.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition est un fournisseur de logiciels pour véhicules de premier rang qui accélère l'adoption de machines sûres et intelligentes dans le monde entier. Fondée en 2017, Applied Intuition propose la chaîne d'outils ADAS/AD la plus aboutie, une plateforme de véhicule de classe mondiale et une pile d'autonomie pour aider ses clients à raccourcir les délais de commercialisation, à construire des systèmes de qualité supérieure et à créer des expériences de consommation de nouvelle génération. Dix-huit des 20 plus grands constructeurs automobiles mondiaux font confiance aux solutions d'Applied Intuition pour piloter la production de véhicules modernes. Applied Intuition est au service des secteurs de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Ann Arbor et à Detroit, dans le Michigan, à Washington, D.C., à Munich, à Stockholm, à Séoul et à Tokyo. Pour en savoir plus, consultez le site appliedintuition.com.

