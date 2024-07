Applied Intuition schließt eine zweite Finanzierungsrunde über 300 Millionen USD ab und begrüßt den neuen Investor Fidelity Management & Research Company

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, ein im Silicon Valley ansässiger Anbieter von Fahrzeugsoftware für die Automobil-, LKW-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und andere Industrien, gab heute den Abschluss einer zweiten Finanzierungsrunde von über 300 Millionen USD bekannt und begrüßt Fidelity Management & Research Company als neuen Investor. Bestehende Investoren wie General Catalyst, BOND, Lux Capital und Elad Gil beteiligten sich ebenfalls. Im Rahmen der zweiten Finanzierungsrunde erwarben die Investoren Aktien von derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern sowie von frühen Investoren.

„Es ist fantastisch, die Unterstützung von erstklassigen, langfristigen institutionellen Investoren zu haben", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Diese zweite Finanzierungsrunde ist ein Beweis für unser Wachstum und markiert unser drittes Ausschreibungsangebot an einige unserer größten Aktionäre – unsere Mitarbeiter. Die Anwerbung von Weltklasse-Talenten und deren Belohnung für ihre harte Arbeit ist ein Markenzeichen des Erfolgs des Silicon Valley."

Die überzeichnete zweite Finanzierungsrunde folgt auf eine im März angekündigte Serie-E von Applied Intuition in Höhe von 250 Millionen USD. Die Finanzierungsrunde der Serie E wird dazu verwendet, das Team von Applied Intuition zu vergrößern und das KI-gestützte Produktportfolio des Unternehmens zu erweitern, um die Bedürfnisse der Kunden weiterhin zu erfüllen.

„Applied Intuition gibt Vollgas und profitiert vom außergewöhnlichen Zusammentreffen von KI, autonomem Fahren und Elektrifizierung", sagte Peter Ludwig, Mitbegründer und CTO von Applied Intuition. „Jeder Kunde, mit dem wir zusammentreffen, möchte zukunftssichere Produkte bauen und sieht uns als geschäftskritischen Partner an."

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass 2024 ein weiteres bedeutendes Jahr für Applied Intuition werden wird. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Off-Road Autonomy Stack-Lösung auf den Markt gebracht, die eine sichere Navigation in komplexem, unstrukturiertem Gelände ermöglicht, ein generatives KI-Tool, das Simulationsszenarien bis zu 40 Mal schneller erstellt, eine Hardware-in-the-Loop-Testsoftware und eine Lösung für die Entwicklung von automatisierten Parksystemen. Das Unternehmen gab außerdem Partnerschaften mit der Porsche AG und Audi bekannt, was das Vertrauen der Automobilhersteller in die Marke weiter unterstreicht.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition ist ein Tier-1-Anbieter von Fahrzeugsoftware, der die Einführung von sicheren und intelligenten Maschinen weltweit beschleunigt. Applied Intuition wurde 2017 gegründet und liefert die maßgebliche ADAS/AD-Toolchain, eine erstklassige Fahrzeugplattform und einen Autonomiestack, um Kunden dabei zu helfen, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, qualitativ hochwertige Systeme zu entwickeln und Kundenerlebnisse der nächsten Generation zu schaffen. Achtzehn der 20 weltweit führenden Automobilhersteller vertrauen auf die Lösungen von Applied Intuition, um die Produktion moderner Fahrzeuge voranzutreiben. Applied Intuition beliefert die Automobil-, LKW-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und Verteidigungsindustrie und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, mit Niederlassungen in Ann Arbor und Detroit, Michigan, Washington, D.C., München, Stockholm, Seoul und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter appliedintuition.com.

