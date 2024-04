Applied Intuition et Audi s'associent pour créer une solution unifiée de gestion des versions et du cycle de vie AD

La complexité croissante des fonctionnalités AD, combinée à des outils disparates, peut entraîner un processus de développement lent et coûteux. Le partenariat entre Applied Intuition et Audi résout ce problème en élargissant les solutions de gestion des données et de simulation de bout en bout d'Applied Intuition, leaders sur le marché, à des applications spécialisées élaborées conjointement par les deux entreprises. Le cadre unifié qui en résulte utilise l'expérience d'Audi en matière d'ingénierie des systèmes fondée sur des scénarios et l'expertise d'Applied Intuition en matière d'ingénierie logicielle pour créer une solution différenciée de gestion des versions et du cycle de vie AD qui répond aux exigences réglementaires actuelles et futures. D'autres fabricants d'équipement d'origine (OEM) pourront utiliser ce cadre à l'avenir.

« L'expertise d'Applied Intuition et d'Audi crée un avantage mutuel pour offrir des fonctions automatisées de haute qualité partout dans le monde, quelle que soit la pile AD que nous apportons à nos clients, a déclaré l'ingénieur Gero Kempf, vice-président exécutif des systèmes ADAS/AD au département d'ingénierie d'AUDI AG. Conformément aux réglementations AD, la solution d'Applied Intuition nous permet d'automatiser fortement nos flux de travail d'ingénierie basés sur des scénarios et axés sur les données et d'adapter les applications développées conjointement en tant que solutions de boîtes blanches pour la gestion globale des systèmes AD à haute performance et à sécurité critique. »

« La solution commune d'Applied Intuition et d'Audi est essentielle pour assurer la sécurité des logiciels AD, a déclaré Qasar Younis, cofondateur et directeur général d'Applied Intuition. Avec des applications unifiées, une approche axée sur les données, des essais automatisés et une collaboration basée sur le cloud, notre cadre unifié permet à Audi de valider, de certifier et de commercialiser plus rapidement les systèmes AD de nouvelle génération. »

Le cadre établira une nouvelle référence pour la validation et le déploiement des fonctionnalités AD en toute sécurité. Applied Intuition et Audi prévoient de déployer de nouvelles fonctionnalités au cours de leur partenariat.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition est un fournisseur de logiciels pour véhicules de niveau 1 qui accélère l'adoption de machines sûres et intelligentes dans le monde entier. Fondée en 2017, Applied Intuition fournit la chaîne d'outils ADAS/AD définitive et une plateforme de véhicule de classe mondiale pour aider les clients à raccourcir les délais de mise sur le marché, à développer des produits de pointe et à créer des expériences de consommation de nouvelle génération. Dix-huit des 20 premiers constructeurs automobiles mondiaux font confiance aux solutions d'Applied Intuition pour stimuler la production de véhicules modernes. Applied Intuition est au service des industries de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Ann Arbor et à Detroit, dans le Michigan, à Washington, à Munich, à Stockholm, à Séoul et à Tokyo. Pour en savoir plus, consultez https://appliedintuition.com .

À propos d'Audi

Le groupe Audi est l'un des constructeurs d'automobiles et de motos les plus performants dans le secteur des véhicules haut de gamme et de luxe. Les marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati produisent sur 21 sites dans 12 pays. Audi et ses partenaires sont présents sur plus de 100 marchés dans le monde. À l'échelle mondiale, plus de 87 000 personnes ont travaillé pour le groupe Audi en 2022, dont plus de 54 000 chez AUDI AG en Allemagne. Le département ADAS/AD d'Audi a son siège social en Allemagne, avec des centres d'ingénierie à Pékin, en Chine, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. Grâce à ses marques attrayantes, à ses nouveaux modèles, à ses offres de mobilité novatrices et à ses services révolutionnaires, le groupe poursuit consciencieusement sa voie pour devenir un fournisseur de mobilité durable, individuelle et haut de gamme.