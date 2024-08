Applied Intuition et Isuzu Motors Ltd. établissent un partenariat stratégique pour le développement de camions commerciaux autonomes

Le partenariat offre de nouvelles solutions en matière de conduite autonome, permettant d'atténuer les récentes pénuries de chauffeurs routiers et les problèmes logistiques au Japon.

MOUNTAIN VIEW, Californie et YOKOHAMA, Japon, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., fournisseur de logiciels pour véhicules basé dans la Silicon Valley et Isuzu Motors Ltd, fabricant de véhicules commerciaux basé au Japon, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à accélérer le projet d'Isuzu Motors Ltd. pour développer et offrir des solutions de camionnage autonomes. Ce partenariat aura de fortes répercussions économiques et sociales en optimisant la logistique commerciale et en répondant directement aux préoccupations récentes concernant la pénurie de chauffeurs.

Le surmenage des chauffeurs routiers est un problème majeur de santé publique au Japon - près de 84 % des chauffeurs sont confrontés à des problèmes de santé liés à ce surmenage. Des études récentes ont montré que les conducteurs de camions étaient responsables de 34,3 % des décès liés au surmenage. En réaction, le gouvernement japonais a révisé sa loi sur les normes du travail, plafonnant les heures de travail annuelles à 3 300 heures, pauses comprises. Cette situation a suscité des inquiétudes à propos de la pénurie de conducteurs dans un secteur qui prévoit déjà une baisse de 36 % du nombre de conducteurs d'ici à 2030. Connu sous le nom de « Problème 2024 », cette pénurie menace de perturber les chaînes d'approvisionnement et de remettre en cause la réputation d'excellence du Japon en matière de services.

Ce partenariat permettra d'élargir les solutions logistiques et d'atténuer les pénuries de conducteurs en introduisant une technologie de conduite autonome avancée au Japon. En avril 2024, Isuzu Motors Ltd. a annoncé son plan de gestion à moyen terme intitulé « ISUZU Transformation - Growth to 2030 (IX) », avec pour objectif de faire des solutions de conduite automatisée un nouveau pilier commercial. La technologie d'Applied Intuition est conçue et développée en fonction des besoins de ses clients, ce qui permet aux équipementiers automobiles de construire des systèmes autonomes sûrs et intelligents, en s'assurant qu'ils disposent des solutions nécessaires pour accélérer le développement, la validation et le déploiement de l'autonomie.

« Applied Intuition a pour mission de permettre à ses clients OEM de déployer des technologies de nouvelle génération dans leurs véhicules. Dans ce cas, nous faisons progresser l'autonomie des camions commerciaux avec Isuzu », a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. « Ce qui différencie Applied Intuition des autres entreprises de notre écosystème, c'est que nous ne réussissons pas si nos clients ne réussissent pas. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'aider l'un des plus grands équipementiers de camions au monde à répondre simultanément aux besoins des entreprises de camionnage et à développer ses propres capacités. »

« La collaboration avec Applied Intuition fera grandement progresser le développement de la technologie de conduite autonome et fournira une base solide au projet d'Isuzu pour lancer une activité de camionnage autonome », a déclaré Shinsuke Minami, directeur représentatif, président et directeur de l'exploitation d'Isuzu Motors Ltd. « Ce partenariat stratégique sera un moteur puissant pour notre objectif de créer et d'offrir des solutions afin de relever les défis auxquels sont confrontés nos clients et la société dans son ensemble. »

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition est un fournisseur de logiciels pour véhicules de niveau 1 qui accélère l'adoption de machines sûres et intelligentes dans le monde entier. Fondée en 2017, Applied Intuition fournit la chaîne d'outils ADAS/AD alimentée par l'IA, une plateforme de véhicules et une pile d'autonomie pour aider les clients à raccourcir les délais de commercialisation, à construire des systèmes de haute qualité et à créer des expériences de consommation de nouvelle génération. Dix-huit des 20 plus grands constructeurs automobiles mondiaux font confiance aux solutions d'Applied Intuition pour piloter la production de véhicules modernes. Applied Intuition est au service des secteurs de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Ann Arbor et à Detroit, dans le Michigan, à Washington, à Stuttgart, à Munich, à Stockholm, à Séoul et à Tokyo. Pour en savoir plus, consultez le site appliedintuition.com.

À propos d'Isuzu Motors Ltd.

Isuzu est une entreprise automobile mondiale de premier plan, basée à Yokohama, au Japon, qui se consacre à la conception, au développement, à la fabrication, à la vente et à l'entretien de véhicules commerciaux, de camionnettes, de moteurs diesel et à gaz naturel, de pièces et de composants. Les produits Isuzu sont vendus dans plus de 150 pays et régions du monde. Sa marque de camions légers ELF, numéro un au Japon, détient des parts de marché importantes dans de nombreux pays et est considérée comme la norme mondiale en matière de camions légers. Le pick-up D-MAX a été fabriqué et exporté dans une centaine de pays à partir de sa base de production en Thaïlande. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.isuzu.co.jp.

