Applied Intuition und Isuzu Motors Ltd. schließen strategische Partnerschaft zur Entwicklung autonomer Nutzfahrzeuge

Partnerschaft bietet neue Lösungen für das autonome Fahren, um den aktuellen Lkw-Fahrermangel und Logistikprobleme in Japan zu lindern

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, und YOKOHAMA, Japan, 27. August 2024 /PRNewswire/ – Applied Intuition, Inc., ein im Silicon Valley ansässiger Anbieter von Fahrzeugsoftware, und Isuzu Motors Ltd. ein in Japan ansässiger Hersteller von Nutzfahrzeugen, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um das Vorhaben von Isuzu Motors Ltd. zu beschleunigen, autonome LKW-Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Die Partnerschaft wird starke wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben, indem sie die kommerzielle Logistik optimiert und damit direkt auf die jüngsten Bedenken hinsichtlich des kritischen Fahrermangels eingeht.

Die Überlastung von Lkw-Fahrern ist in Japan ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit – fast 84 % der Fahrer haben damit verbundene gesundheitliche Probleme. Jüngste Studien haben gezeigt, dass Lkw-Fahrer für 34,3 % der Todesfälle durch Überarbeitung verantwortlich sind. Daraufhin überarbeitete die japanische Regierung ihr Arbeitsnormengesetz und legte eine Obergrenze für die Jahresarbeitszeit von 3.300 Stunden einschließlich Pausen fest. Dies hat Bedenken hinsichtlich des Fahrermangels in einer Branche geweckt, die bis 2030 bereits mit einem Rückgang der Zahl der Fahrer um 36 % rechnet. Das so genannte „2024-Problem" droht, die Lieferketten zu stören und Japans Ruf für hervorragenden Service in Frage zu stellen.

Die Partnerschaft wird Logistiklösungen erweitern und den Fahrermangel durch die Einführung fortschrittlicher autonomer Fahrtechnologie in Japan verringern. Im April 2024 kündigte Isuzu Motors Ltd. seinen mittelfristigen Managementplan „ISUZU Transformation – Growth to 2030 (IX)" an, mit dem Ziel, Lösungen für automatisiertes Fahren als neue Geschäftssäule zu etablieren. Die Technologie von Applied Intuition wird im Hinblick auf die Bedürfnisse der Kunden konzipiert und entwickelt. Sie ermöglicht es den Automobilherstellern (OEMs), sichere und intelligente autonome Systeme zu entwickeln und stellt sicher, dass sie über die notwendigen Lösungen für eine beschleunigte autonome Entwicklung, Validierung und Einführung verfügen.

„Applied Intuition ermöglicht seinen OEM-Kunden den Einsatz von Technologien der nächsten Generation in ihren Fahrzeugen. In diesem Fall treiben wir gemeinsam mit Isuzu die Autonomie im kommerziellen Lkw-Verkehr voran", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Was Applied Intuition von anderen Unternehmen in unserem Ökosystem unterscheidet, ist, dass wir nicht erfolgreich sind, wenn unsere Kunden nicht erfolgreich sind. Deshalb freuen wir uns darauf, einen der größten Lkw-OEMs der Welt dabei zu unterstützen, die Bedürfnisse im kommerziellen Lkw-Verkehr zu befriedigen und gleichzeitig eigene Fähigkeiten zu entwickeln."

„Die Zusammenarbeit mit Applied Intuition wird die Entwicklung der Technologie für autonomes Fahren erheblich vorantreiben und eine solide Grundlage für Isuzus Plan, ein autonomes Lkw-Geschäft aufzubauen, bilden", sagte Shinsuke Minami, Representative Director, President und COO von Isuzu Motors Ltd. „Diese strategische Partnerschaft wird eine starke Triebkraft für unser Ziel sein, Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft insgesamt zu entwickeln und anzubieten."

Um Führungskräfte von Isuzu Motors Ltd. und anderen globalen OEMs zu treffen, registrieren Sie sich für die Konferenz von Applied Intuition über Fahrzeugsoftware und künstliche Intelligenz, Intersect, unter appliedintuition.com/intersect.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition ist ein Tier-1-Anbieter von Fahrzeugsoftware, der die Einführung von sicheren und intelligenten Maschinen weltweit beschleunigt. Applied Intuition wurde 2017 gegründet und bietet eine KI-gestützte ADAS/AD-Toolchain, eine Fahrzeugplattform und einen Autonomiestack, um Kunden dabei zu helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, hochwertige Systeme zu entwickeln und Kundenerlebnisse der nächsten Generation zu schaffen. Achtzehn der 20 weltweit führenden Automobilhersteller vertrauen auf die Lösungen von Applied Intuition, um die Produktion moderner Fahrzeuge voranzutreiben. Applied Intuition beliefert die Automobil-, LKW-, Bau-, Bergbau-, Landwirtschafts- und Verteidigungsindustrie und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, mit Niederlassungen in Ann Arbor und Detroit, Michigan, Washington, D.C., Stuttgart, München, Stockholm, Seoul und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter appliedintuition.com.

Informationen zu Isuzu Motors Ltd.

Isuzu ist ein weltweit führendes Automobilunternehmen mit Sitz in Yokohama, Japan, das in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Service von Nutzfahrzeugen, Pick-up-Trucks, Diesel- und Erdgasmotoren, Teilen und Komponenten tätig ist. Isuzu-Produkte werden in über 150 Ländern und Regionen weltweit verkauft. Die japanische Marke ELF, die Nr. 1 unter den leichten Nutzfahrzeugen, hält in vielen Ländern die höchsten Marktanteile und gilt als weltweiter Standard für leichte Nutzfahrzeuge. Der D-MAX Pick-up wurde von seinem Produktionsstandort in Thailand aus in rund 100 Länder exportiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.isuzu.co.jp.

