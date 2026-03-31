Applied Intuition et LG Innotek concluent un partenariat stratégique pour promouvoir le développement des véhicules autonomes

Les équipementiers disposeront désormais d'un accès accéléré à l'autonomie prête à la production, grâce à des capteurs de caméra, des essais en conditions réelles et des simulations

SUNNYVALE, Californie et SÉOUL, Corée du Sud, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. et LG Innotek annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique optimisant le système de conduite autonome (SDS) d'Applied Intuition pour qu'il fonctionne avec les caméras, lidars et capteurs radar haute performance de LG Innotek, aidant ainsi les fabricants automobiles à construire des véhicules autonomes sûrs et évolutifs.

En combinant des essais en conditions réelles avec une validation basée sur la simulation optimisée pour les capteurs de LG Innotek, Applied Intuition offre désormais aux équipementiers un accès accéléré pour développer des systèmes d'autonomie prêts à la production en utilisant du matériel de pointe.

« Les véhicules autonomes ne se développeront que si les écosystèmes matériels et logiciels évoluent ensemble », déclare Qasar Younis, cofondateur et CEO d'Applied Intuition. « En travaillant directement avec LG Innotek, nous permettons aux constructeurs automobiles d'évaluer plus facilement les capteurs, de valider les performances en simulation et sur des routes réelles, et donc de faire passer les systèmes d'autonomie du stade du développement à celui de la production. »

Dans le cadre de cette collaboration, les capteurs de LG Innotek seront déployés sur les véhicules de développement autonomes d'Applied Intuition dans le parc d'essai mondial de l'entreprise. Ces véhicules opèrent dans plusieurs régions, fournissant un retour d'information sur le système de perception et des données de référence pour l'évaluation et l'amélioration des performances des capteurs.

Outre les essais en conditions réelles, LG Innotek intégrera des versions numériques de ses capteurs, notamment des caméras, des lidars et des radars, dans l'environnement de simulation d'Applied Intuition. Les constructeurs automobiles pourront ainsi évaluer les performances des capteurs dans des scénarios virtuels pendant le développement, ce qui permettra d'accélérer l'itération et de réduire la complexité technique liée à l'intégration de capteurs et de logiciels d'autonomie provenant de divers fournisseurs.

Le partenariat soutient également les plans de LG Innotek visant à renforcer sa compétitivité technologique dans le domaine de l'autonomie automobile. En tirant parti de la plateforme logicielle d'Applied Intuition et de son expérience opérationnelle mondiale en matière d'essais d'autonomie, LG Innotek prévoit d'exploiter ses propres véhicules d'essai autonomes en Corée, ce qui devrait raccourcir considérablement le délai de développement de ses nouvelles solutions de détection complexes en cours d'élaboration.

« Grâce à cette collaboration avec Applied Intuition, qui détient une technologie logicielle de pointe, nous fournirons aux clients des solutions exceptionnelles qui établissent une nouvelle norme en matière de conduite autonome », déclare Hyuksoo Moon, CEO de LG Innotek. « Ce partenariat conférera à LG Innotek le statut de chef de file mondial des solutions de détection pour la robotique de mobilité et de leader de l'IA physique. »

En associant les capteurs et les logiciels d'autonomie dès le début du processus de développement, cette collaboration simplifie la manière dont les constructeurs automobiles conçoivent et valident les systèmes autonomes. Cette approche intégrée réduit les frais généraux d'ingénierie, raccourcit considérablement les délais de développement et permet aux équipementiers de commercialiser plus rapidement des véhicules autonomes.

Bien que l'accent soit mis initialement sur l'automobile, ce type de matériel de détection et de logiciel d'autonomie étroitement intégré est pertinent pour d'autres secteurs et partenariats, et pourrait soutenir de futures applications dans le domaine de la robotique et des drones.

Pour en savoir plus sur la manière dont Applied Intuition construit l'avenir de l'intelligence physique, visitez applied.co ou contactez [email protected].

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et aujourd'hui valorisée à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition fournit des services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : les outils et l'infrastructure, les systèmes d'exploitation et l'autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés, font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Applied Intuition est basée à Sunnyvale, en Californie, avec des bureaux à Washington, D.C., San Diego, Ft. Walton Beach, Floride, Ann Arbor, Michigan, Londres, Stuttgart, Munich, Stockholm, Bangalore, Séoul et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co.

À propos de LG Innotek

LG Innotek Co., Ltd. est un fabricant de matériaux et de composants de pointe et une filiale de LG Group. L'entreprise est le premier fournisseur mondial de modules d'appareils photo pour smartphones, à la pointe de l'innovation en matière de technologie d'imagerie mobile. La société est également à la pointe des technologies de demain, offrant des composants de base pour la mobilité, les semiconducteurs et la robotique, et travaillant en étroite collaboration avec les clients pour concrétiser leurs visions. Basé à Séoul, en Corée, LG Innotek possède des filiales de vente en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Japon et à Taïwan, ainsi que des filiales de production en Chine, au Viêt Nam, en Indonésie, au Mexique et en Pologne. Pour en savoir plus, consultez le site lginnotek.com.