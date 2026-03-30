Applied Intuition und LG Innotek gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voranzutreiben

OEMs können nun mithilfe von Kamerasensoren, Tests unter realen Bedingungen und Simulationen schneller eine serienreife Autonomie erreichen

SUNNYVALE, Kalifornien, und SEOUL, Südkorea, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. und LG Innotek gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, das Self Driving System (SDS) von Applied Intuition so zu optimieren, dass es nahtlos mit den leistungsstarken Kamera-, Lidar- und Radarsensoren von LG Innotek zusammenarbeitet, um Automobilherstellern dabei zu helfen, sichere und skalierbare autonome Fahrzeuge zu entwickeln.

Durch die Kombination von Tests unter realen Bedingungen mit einer simulationsbasierten Validierung, die speziell auf die branchenführenden Sensoren von LG Innotek optimiert ist, bietet Applied Intuition OEMs nun einen beschleunigten Weg zur Entwicklung serienreifer autonomer Systeme unter Verwendung modernster Hardware.

„Autonome Fahrzeuge werden sich nur dann durchsetzen, wenn sich die Hardware- und Software-Ökosysteme gemeinsam weiterentwickeln", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Durch die direkte Zusammenarbeit mit LG Innotek erleichtern wir es Automobilherstellern, Sensoren zu bewerten, die Leistung in Simulationen und auf realen Straßen zu validieren und autonomes Fahren letztendlich von der Entwicklung in die Produktion zu überführen."

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Sensoren von LG Innotek in den autonomen Entwicklungsfahrzeugen von Applied Intuition eingesetzt, die in der globalen Testflotte des Unternehmens zum Einsatz kommen. Diese Fahrzeuge sind in verschiedenen Regionen im Einsatz und liefern Feedback zum Wahrnehmungssystem sowie Referenzdaten zur Bewertung und Verbesserung der Sensorleistung.

Zusätzlich zu den Tests unter realen Bedingungen wird LG Innotek digitale Versionen seiner Sensoren – darunter Kameras, Lidar und Radar – in die Simulationsumgebung von Applied Intuition integrieren. Dies ermöglicht es Automobilherstellern, die Sensorleistung während der Entwicklung in virtuellen Szenarien zu bewerten, was schnellere Iterationen ermöglicht und die technische Komplexität reduziert, die mit der Integration von Sensoren und Autonomie-Software verschiedener Anbieter verbunden ist.

Die Partnerschaft unterstützt zudem die Pläne von LG Innotek, seine technologische Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der autonomen Fahrtechnik zu stärken. Durch die Nutzung der Softwareplattform von Applied Intuition und dessen globaler operativer Erfahrung bei Autonomie-Tests plant LG Innotek den Einsatz eigener autonomer Testfahrzeuge in Korea, was die Entwicklungszeit für die derzeit in der Entwicklung befindlichen neuen komplexen Sensorlösungen voraussichtlich erheblich verkürzen wird.

„Durch diese Zusammenarbeit mit Applied Intuition, das über weltweit führende Softwaretechnologie verfügt, werden wir unseren Kunden außergewöhnliche Lösungen bieten, die einen neuen Standard im autonomen Fahren setzen", sagte Hyuksoo Moon, CEO von LG Innotek. „Diese Partnerschaft wird LG Innotek zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Sensorlösungen für Mobilitätsrobotik machen und es zu einem Vorreiter der Ära der physischen KI machen."

Durch die frühzeitige Kombination von Sensoren und Autonomie-Software im Entwicklungsprozess vereinfacht die Zusammenarbeit die Art und Weise, wie Automobilhersteller autonome Systeme entwerfen und validieren. Dieser integrierte Ansatz reduziert den technischen Aufwand, verkürzt die Entwicklungszeiten drastisch und ermöglicht es OEMs, autonome Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen.

Während der anfängliche Fokus auf der Automobilbranche liegt, ist diese Art von eng integrierter Sensorik-Hardware und Autonomie-Software auch für andere Branchen und Partnerschaften relevant und könnte zukünftige Anwendungen in der Robotik und bei Drohnen unterstützen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Applied Intuition die Zukunft der physischen Intelligenz gestaltet, besuchen Sie applied.co oder kontaktieren Sie [email protected].

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um jede sich bewegende Maschine auf dem Planeten mit Intelligenz auszustatten. Applied Intuition ist in den Branchen Automobil, Verteidigung, Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in drei Kernbereichen tätig: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme und Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und Niederlassungen in Washington, D.C.; San Diego; Ft. Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; London; Stuttgart; München; Stockholm; Bangalore; Seoul sowie Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf applied.co.

Informationen zu LG Innotek

LG Innotek Co., Ltd. ist ein führender Hersteller von Materialien und Komponenten und ein Tochterunternehmen der LG Group. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Smartphone-Kameramodulen und treibt Innovationen in der mobilen Bildgebungstechnologie voran. Zudem ist es Vorreiter bei der Entwicklung zukunftsweisender Technologien und bietet Kernkomponenten für die Bereiche Mobilität, Halbleiter und Robotik an, wobei es eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um deren Visionen zu verwirklichen. LG Innotek hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea, und verfügt über Vertriebsniederlassungen in Deutschland, den USA, China, Japan und Taiwan sowie Produktionsstätten in China, Vietnam, Indonesien, Mexiko und Polen. Weitere Informationen finden Sie unter lginnotek.com.