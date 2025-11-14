Apprendre dans l'œil du cyclone

Avec l'appui du Conseil norvégien pour les réfugiés et d'Education Cannot Wait, les enfants déplacés redécouvrent l'espoir et les possibilités grâce à l'éducation à la suite des inondations dévastatrices qui ont frappé la Somalie.

DISTRICT DE JOWHAR, Somalie, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Au premier rang d'une salle de classe ensoleillée est assise une jeune fille vêtue d'un jilbab rose vif. Ses yeux restent braqués sur son professeur, s'imprégnant de chaque mot.

Pendant trois ans, retourner à l'école a semblé être un rêve hors de portée pour Sundus.

Sundus at her school in Towfiq Camp, Jowhar District, Somalia.

Lorsqu'elle avait sept ans, les eaux de crue ont envahi son village, engloutissant sa maison et la ferme familiale. Sa famille s'est réfugiée dans le camp de déplacés de Towfiq. Autrefois fiers d'être agriculteurs, ils se débattent aujourd'hui sans terre ni bétail. La survie étant au centre de leurs préoccupations, l'école était hors de portée.

Tout a changé lorsque Sundus avait 10 ans et que le Conseil norvégien pour les réfugiés ( NRC ), avec le financement d'Education Cannot Wait ( ECW ), a mis en place des espaces d'apprentissage temporaires au camp Towfiq et dans le district de Jowhar.

« Les inondations ont emporté ma maison. Mais l'éducation me donne une nouvelle vie », déclare Sundus.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une réponse d'urgence financée par ECW à la suite du « Super El Niño » de 2023, qui a provoqué des inondations de grande ampleur en Somalie, entraînant des déplacements massifs de population et la destruction de maisons et d'écoles. La subvention soutient l'accès vital à l'éducation, dans le but d'améliorer la préparation en réponse aux urgences soudaines et de créer un cadre d'action anticipée pour protéger les écoliers des futurs risques climatiques. Grâce à ce programme, le NRC, en collaboration avec la WARDI et SOS Villages d'Enfants, a construit et restauré des salles de classe, et formé des enseignants afin d'offrir des environnements d'apprentissage sûrs et inclusifs à Sundus et à des milliers d'autres enfants touchés par la crise.

Des eaux de crue à la salle de classe

Née dans le village de Marerey, Sundus a connu une enfance remplie de joies simples - l'école, les amis et l'aide à la ferme familiale - jusqu'à ce que les inondations viennent tout changer.

« Je me souviens de l'eau qui s'engouffrait dans notre maison. Ma mère m'a pris la main et nous avons couru. Nous avons tout quitté. J'ai aussi perdu mes livres », dit-elle.

Au camp Towfiq, Sundus a rejoint 17 000 autres personnes déplacées par les inondations et le conflit. La nourriture et l'eau étaient rares et, pendant trois ans, il n'y a pas eu d'école.

Avant les inondations, elle aimait apprendre. « J'aimais aller à l'école au village. Mon professeur avait l'habitude de dire : "Sundus, tu es intelligente". »

Les filles et les garçons du camp ont bénéficié d'une seconde chance d'apprendre lorsque le NRC, par l'intermédiaire d'un programme financé par ECW , a créé un espace d'apprentissage temporaire à Towfiq. Le programme a déjà contribué à la construction de nouvelles salles de classe avec latrines et à la restauration d'autres salles dans le district de Jowhar. Il fournit également une formation aux enseignants, du matériel pédagogique et un soutien psychosocial, afin que les enfants déplacés puissent bénéficier d'une éducation sûre et de qualité.

Aujourd'hui, Sundus est fièrement inscrite en première année. « Quand j'ai reçu mes livres et mes crayons, je me suis sentie si heureuse. J'ai dit à ma mère : maintenant, je peux de nouveau étudier », dit-elle.

À l'école, Sundus a trouvé plus que des leçons : elle a trouvé protection et espoir. « L'école assure notre sécurité. Quand je suis en classe, je ne me préoccupe de rien d'autre. Je ne pense qu'à apprendre. Si j'étudie, je peux devenir n'importe quoi. Si j'arrête, je perdrai tout. Je ne veux pas m'arrêter à nouveau. »

Crise en Somalie

La Somalie est aux prises avec l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde, marquée par les conflits, la pauvreté et l'aggravation des effets du changement climatique. De graves sécheresses et inondations ont déplacé des centaines de milliers de personnes, détruisant les maisons, les écoles et les moyens de subsistance.

On estime que 4,9 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le pays, avec un taux de fréquentation scolaire de 21 % pour les enfants nouvellement déplacés, contre 39 % pour les enfants non déplacés.

À ce jour, ECW a investi plus de 64 millions de dollars américains pour aider les enfants touchés par la crise en Somalie à poursuivre leur apprentissage malgré les inondations et le conflit. Après les inondations dues au « Super El Niño » de 2023, ECW et ses partenaires ont lancé une réponse d'urgence qui comprend un projet pilote innovant de cadre d'action anticipée pour la réponse humanitaire dans le pays. Mise en œuvre par le NRC, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, cette initiative aide les communautés à prendre des mesures proactives pour réduire l'impact des futurs risques climatiques sur l'éducation des enfants.

Cependant, un soutien plus important est nécessaire pour garantir que tous les enfants touchés par une crise peuvent accéder à l'éducation et que les communautés sont mieux préparées à résister au prochain choc climatique.

Des rêves qui persistent

Pour Sundus, l'éducation est le pont entre les pertes qu'elle a subies et l'avenir qu'elle imagine. « Quand je serai grande, je veux être médecin. Si quelqu'un est malade, je veux l'aider. »

Son ambition est partagée par de nombreux enfants de Somalie qui continuent d'apprendre malgré la crise. L'accès à l'éducation leur apporte plus que des connaissances : il leur apporte la stabilité, la protection et une voie vers la guérison. Alors que les inondations et les sécheresses remodèlent le pays, le maintien de ces opportunités sera essentiel pour renforcer la résilience de la prochaine génération.

« Quand j'ouvre mon cartable, je vois mon avenir. Je vois un médecin, de l'espoir et de la paix. »

