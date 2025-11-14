Lernen im Auge des Sturms

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Somalia finden vertriebene Kinder mit Unterstützung des Norwegischen Flüchtlingsrats und Education Cannot Wait durch Bildung wieder Hoffnung und Chancen.

JOWHAR DISTRICT, Somalia, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- In der ersten Reihe eines sonnigen Klassenzimmers sitzt ein Mädchen in einem leuchtend rosa Jilbab. Ihre Augen bleiben auf ihre Lehrerin gerichtet und saugen jedes Wort auf.

Drei Jahre lang hatte sich die Rückkehr zur Schule wie ein Traum angefühlt, den Sundus nicht verwirklichen konnte.

Sundus at her school in Towfiq Camp, Jowhar District, Somalia.

Als Sundus sieben Jahre alt war, wurde ihr Dorf überschwemmt und die Fluten verschlangen ihr Haus und den Hof der Familie. Ihre Familie floh in das Flüchtlingslager Towfiq. Einst stolze Bauern, hatten sie nun ohne Land und Vieh schwer zu kämpfen. Das Überleben stand im Mittelpunkt, die Schule war außer Reichweite.

Das änderte sich, als Sundus 10 Jahre alt war und der Norwegische Flüchtlingsrat ( NRC ) mit finanzieller Unterstützung von Education Cannot Wait ( ECW, übersetzt „Bildung kann nicht warten" ) temporäre Lernräume im Lager Towfiq und im gesamten Jowhar Distrikt einrichtete.

„Die Überschwemmungen haben mir mein Zuhause genommen. Aber die Bildung gibt mir ein neues Leben", sagt Sundus.

Die Initiative ist Teil einer von ECW unterstützten Ersthilfe-Notfallreaktion auf das Super-El-Niño-Ereignis von 2023, das in ganz Somalia zu weitreichenden Überschwemmungen führte, die Massenvertreibungen und die Zerstörung von Häusern und Schulen zur Folge hatten. Die Zuschüsse unterstützen den lebensrettenden Zugang zu Bildung und zielen darauf ab, die Reaktionsbereitschaft für plötzlich auftretende Notfälle zu verbessern und einen vorausschauenden Handlungsrahmen zu schaffen, um Schulkinder vor künftigen Klimagefahren zu schützen. Im Rahmen des Programms hat der NRC in Zusammenarbeit mit WARDI und SOS-Kinderdörfern Klassenräume gebaut und instand gesetzt sowie Lehrer ausgebildet, um Sundus und Tausenden anderen von der Krise betroffenen Kindern ein sicheres und integratives Lernumfeld zu bieten.

Vom Hochwasser ins Klassenzimmer

Sundus wurde im Dorf Marerey geboren und erlebte eine Kindheit voller einfacher Freuden – Schule, Freundschaften und Mithilfe auf der Farm ihrer Familie – bis die Flut alles veränderte.

„Ich erinnere mich an das Wasser, das in unser Haus strömte. Meine Mutter nahm meine Hand, und wir rannten los. Wir haben alles zurückgelassen. Ich habe auch meine Bücher verloren", sagt sie.

Im Lager Towfiq gesellte sich Sundus zu 17.000 anderen Menschen, die durch Überschwemmungen und Konflikte vertrieben worden waren. Lebensmittel und Wasser waren knapp, und drei Jahre lang gab es keine Schule.

Vor den Überschwemmungen hatte sie das Lernen geliebt. „Ich bin gerne im Dorf zur Schule gegangen. Meine Lehrerin hat immer gesagt: 'Sundus, du bist schlau.'"

Die Mädchen und Jungen im Lager erhielten eine zweite Chance zum Lernen, als der NRC im Rahmen eines von ECW finanzierten Programms einen vorübergehenden Lernraum in Towfiq einrichtete. Das Programm hat bereits den Bau neuer Klassenzimmer mit Latrinen und die Instandsetzung anderer Räume im Bezirk Jowhar unterstützt. Darüber hinaus werden Lehrerschulungen, Lernmaterialien und psychosoziale Unterstützung angeboten, damit vertriebene Kinder Zugang zu einer sicheren und hochwertigen Bildung erhalten.

Heute ist Sundus stolz darauf, die erste Klasse zu besuchen. „Als ich meine Bücher und Stifte bekam, war ich so glücklich. Ich habe zu meiner Mutter gesagt: Jetzt kann ich wieder Schülerin sein", sagt sie.

In der Schule hat Sundus nicht Unterricht, sondern auch Schutz und Hoffnung gefunden. „Die Schule gibt uns Sicherheit. Wenn ich im Unterricht bin, mache ich mir über nichts anderes Gedanken. Ich denke nur ans Lernen. Wenn ich lerne, kann ich alles werden. Wenn ich aufhöre, werde ich alles verlieren. Ich will nicht wieder aufhören."

Krise in Somalia

Somalia hat mit einer der komplexesten humanitären Krisen der Welt zu kämpfen, die von Konflikten, Armut und den sich verschärfenden Auswirkungen des Klimawandels geprägt ist. Schwere Dürren und Überschwemmungen haben Hunderttausende in die Flucht getrieben und Häuser, Schulen und Lebensgrundlagen zerstört.

Schätzungsweise 4,9 Millionen Kinder gehen in dem Land nicht zur Schule, wobei der Schulbesuch bei den neu vertriebenen Kindern bei nur 21 % liegt, während er bei den nicht vertriebenen Kindern 39 % beträgt.

Bis heute hat ECW über 64 Millionen US-Dollar investiert, um den von der Krise betroffenen Kindern in Somalia zu helfen, inmitten von Überschwemmungen und Konflikten weiter zu lernen. Nach den Super-El-Niño-Überschwemmungen von 2023 starteten ECW und die Partner der Organisation ein Notfallprogramm , das unter anderem ein bahnbrechendes Pilotprojekt für einen vorausschauenden Aktionsrahmen für humanitäre Hilfe im Land umfasst. Diese vom NRC in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern durchgeführte Initiative hilft den Gemeinden, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen künftiger Klimagefahren auf die Bildung der Kinder zu verringern.

Es ist jedoch mehr Unterstützung erforderlich, um sicherzustellen, dass alle von der Krise betroffenen Kinder Zugang zu Bildung haben und dass die Gemeinden besser auf den nächsten Klimaschock vorbereitet sind.

Träume, die überdauern

Für Sundus ist Bildung die Brücke zwischen den Verlusten, die sie erlitten hat, und der Zukunft, die sie sich vorstellt. „Wenn ich groß bin, möchte ich Ärztin werden. Wenn jemand krank ist, möchte ich ihm helfen."

Ihr Ehrgeiz wird von vielen Kindern in ganz Somalia geteilt, die trotz der Krise weiter lernen. Der Zugang zu Bildung gibt ihnen mehr als nur Wissen – er bietet ihnen Stabilität, Schutz und einen Weg zur Heilung. Da Überschwemmungen und Dürreperioden das Land verändern, ist die Erhaltung dieser Möglichkeiten entscheidend für die Widerstandsfähigkeit der nächsten Generation.

„Wenn ich meine Schultasche öffne, sehe ich meine Zukunft. Ich sehe eine Ärztin, Hoffnung und Frieden."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2822695/Education_Cannot_Wait_Sundus_at_her_school_in_Towfiq_Camp.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg