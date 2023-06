Apprentissage : La promesse d'espoir pour les réfugiés du monde entier

Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'ECW, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés

NEW YORK, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Fin 2022, on comptait 108,4 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Ce chiffre comprend 62,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, 35,3 millions de réfugiés, 5,4 millions de demandeurs d'asile et 5,2 millions de personnes supplémentaires ayant besoin d'une protection internationale, selon une analyse récente du HCR.

Aujourd'hui, plus de 43 millions des personnes déplacées de force dans le monde sont des enfants, contre 36 millions en 2021.

Our investment in education for every child, everywhere, is our investment in humanity - theirs, as well as our own.

À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, ECW appelle les dirigeants du monde entier à veiller à ce que les droits des réfugiés inscrits dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés soient respectés. Ces enfants, qui ont fui leur pays d'origine en raison de conflits armés et de persécutions, ont droit à une protection et à des services fondamentaux, et notamment à la poursuite de leur éducation. L'accès à des possibilités d'apprentissage sûres, inclusives et de qualité est synonyme d' espoir loin de chez soi .

L'espoir loin de chez soi, c'est la sécurité de la salle de classe, la gentillesse d'enseignants attentifs et bien formés, la nourriture d'un repas scolaire et la dignité d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. Leurs expériences les ont rendus résistants, mais les cicatrices sont toujours présentes. En bénéficiant de services de santé mentale et de services psychosociaux dans le cadre de leur parcours scolaire, ces enfants peuvent et vont atteindre leur plein potentiel de la manière la plus remarquable qui soit.

Avec des partenaires stratégiques comme le HCR, Education Cannot Wait se consacre à garantir que les enfants réfugiés puissent accéder à des environnements d'apprentissage sûrs. Dans des pays comme le Tchad, cela signifie que des jeunes filles réfugiées comme Hawa apprennent à lire et à écrire avec le soutien du gouvernement, qui a pris des mesures importantes pour intégrer les réfugiés dans le système éducatif national.

Nous n'y parviendrons pas seuls. Près de 4,85 milliards de dollars par an seront nécessaires pour assurer l'éducation des réfugiés dans le monde. Alors que nous revoyons nos priorités et conjuguons nos efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable d'ici 2030, nous devons mettre en relation les donateurs, le secteur privé, les fondations philanthropiques et d'autres modalités de financement innovantes pour combler ce fossé.

En tant que fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence, Education Cannot Wait a été créé pour suivre et trouver les personnes les plus éloignées, les réfugiés en déplacement, et favoriser la mise en place d'une éducation de qualité. Avec un financement total de 1,5 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années, nous offrirons à 20 millions d'enfants et d'adolescents une éducation complète et de qualité.

