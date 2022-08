AppSealing reconnu comme un exemple de fournisseur dans le Gartner® Hype Cycle™ for Application Security, 2022

LOS ANGELES, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- AppSealing , une solution de pointe de protection des applications mobiles de bout en bout basée sur le cloud et proposée par INKA Entworks, a annoncé qu'elle avait été identifiée comme un fournisseur échantillon dans le Gartner Hype Cycle for Application Security , 2022. Elle a été nommée dans la catégorie de la protection des applications. Cette reconnaissance intervient après une série de récents succès auprès de ses clients, d'innovations de produits et de récompenses de l'industrie.

Le rapport couvre plusieurs technologies telles que le policy-as-code, la gestion de la posture de sécurité SaaS, les SBOM, les tests de sécurité API, la protection contre les menaces API, entre autres. Il examine deux grandes familles de fonctionnalités de protection des applications , le durcissement et l'anti-altération, tout en soulignant que « l'adoption de la protection des applications connaît une croissance pour les applications mobiles orientées vers le consommateur dans des secteurs verticaux tels que les applications de jeux, les services financiers, la vente en ligne, la santé, l'assurance et l'automobile. » Il présente également les moteurs, les obstacles et les recommandations des utilisateurs.

Soulignant l'importance de la sécurité des applications, Gartner observe que « les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent adopter une vision composable de la sécurité des applications. Ils doivent se concentrer sur l'orchestration de multiples innovations en matière de sécurité des applications pour servir de défense cohérente, plutôt que de s'appuyer sur un ensemble de produits autonomes. »

« La protection et la sécurité des applications ont été un domaine d'intérêt clé pour nous chez AppSealing. Nous sommes heureux d'aider les entreprises internationales à gérer leurs besoins en matière de sécurité des applications mobiles par le biais d'une plateforme unique et globale. Qu'il s'agisse d'innover constamment, d'affiner nos offres ou de répondre aux besoins changeants du marché, AppSealing a été un véritable pionnier. Nous pensons que cette reconnaissance de Gartner nous aidera à faire un pas de plus vers l'exploitation de la puissance de stratégies robustes de protection des applications pour permettre une expérience utilisateur fluide tout en aidant les entreprises à économiser des coûts et à préserver leur réputation », a déclaré James Ahn, PDG d'INKA Entworks qui fournit AppSealing, une solution de sécurité des applications mobiles pour les marques mondiales. « Nous pensons que le fait d'être nommé par Gartner en tant que fournisseur type renforce la valeur de notre solution pour nos clients. »

AppSealing a été à la pointe de l'innovation grâce à l'amélioration constante des capacités du produit en matière de cryptage des données, de sécurité des applications mobiles et, notamment, des fonctions d'autoprotection des applications d'exécution (RASP) . La solution permet aux équipes chargées de la sécurité des applications de travailler à l'ajout d'une sécurité évolutive des applications mobiles à leur pile technologique de manière simple et transparente grâce à l'offre SaaS et On premise. Avec des clients répartis dans différentes régions du monde et dans des secteurs tels que les jeux, les services financiers, la vente au détail en ligne, le commerce électronique, l'assurance, les applications gouvernementales et la santé, AppSealing offre un tableau de bord d'analyse des menaces en temps réel pour prévenir et détecter les attaques telles que l'altération, l'ingénierie inverse , les environnements non fiables, le vol de propriété intellectuelle et les émulateurs.

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Gartner® et Hype Cycle™ sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

