Apptio verbessert Cloudausgaben-Prognose für Digital-First-Unternehmen mit neuer Planungslösung

Die neue Funktion der Apptio-Plattform wird zukünftige Cloudausgaben prognostizieren und die Planung der Cloudbereitstellung unternehmensübergreifend optimieren

BELLEVUE, Washington, 9. November 2022 /PRNewswire/-- Apptio, der führende Anbieter von Anwendungen für Technology Business Management (TBM), kündigte heute Cloud Financial Planning an. Dabei handelt es sich um eine hochmoderne Lösung, die Cloud-Leader in die Lage versetzt, präzise, treiberbasierte Prognosen durch die Berücksichtigung geplanter zukünftiger Ausgaben, Prioritätenverschiebungen und anderer Kostentreiber zu erstellen, wodurch zuverlässigere und sicherere Cloudausgaben-Prognosen möglich sind. Apptio lädt Interessenten ein, sich noch heute für die Beta zu registrieren.

Laut dem 2022 State of FinOps Report sieht sich die überwiegende Mehrheit der FinOps-Fachleute derzeit bei der Erstellung ihrer Cloud-Prognosen mit unzusammenhängenden Prozessen konfrontiert, sodass sie sich auf gemeinschaftliche Ad-hoc-Planungsmethoden, isolierte Daten und schlecht angepasste Tools verlassen müssen, was mangelnde Teamverantwortung, Transparenz und Flexibilität bei ihrer Planung zur Folge hat. Als seit Langem führendes Unternehmen in der IT-Planung hat Apptio seine Expertise im Laufe der letzten 15 Jahre durch die Zusammenarbeit mit mehr als 1.800 Kunden auf der ganzen Welt aufgebaut, um komplexe Herausforderungen bei der Investitionsplanung zu lösen. Mit dieser Ankündigung erweitert Apptio seine marktführenden Fähigkeiten, um die einzigartigen Herausforderungen der Cloud-Finanzplanung zu bewältigen und einen neuen Weg mit einer Planungslösung zu beschreiten, die Prognosen mit wirtschaftlicher Rationalität optimiert, Prioritäten über mehrere Stakeholder-Gruppen hinweg einbezieht und die Flexibilität bietet, auftretende Änderungen sofort zu berücksichtigen.

Was macht Cloud Financial Planning von Apptio so einzigartig? Anstatt sich einfach auf frühere Daten zu verlassen, um zukünftigen Bedarf vorauszuberechnen, erfasst und analysiert Cloud Financial Planning die Teameingaben – einschließlich detaillierter Kostentreiber, neuer Investitionen und Planänderungen mitten im Prozess –, um Ausgaben genauer vorherzusagen und für die Verantwortlichkeit nachzuverfolgen. Es bietet außerdem den ersten kollaborativen Arbeitsbereich seiner Art zur Einbeziehung der Stakeholder während des gesamten Planungsprozesses.

„Mit Cloud Financial Planning kombinieren wir Apptios einzigartiges Know-how und Verständnis von Finanzmanagementprozessen mit unserer Fähigkeit, Cloud-Nutzungsdaten zu erfassen, zu interpretieren und zu modellieren", sagte Jeremy Ung, Chief Technology Officer von Apptio. „Das ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil wir die Innovation in dieser Kategorie vorantreiben, sondern auch, weil wir unsere Kunden mit dringend benötigten Tools ausstatten, um neue Technologieparadigmen zu unterstützen und zu skalieren. Diese Fähigkeiten werden entscheidend dazu beitragen, Entscheidungsträger bei der Einbindung von Stakeholdern in den Planungsprozess zu unterstützen und die Konsolidierung der Budgeteingaben zu automatisieren, um genaue Finanzpläne zu erstellen."

Verbesserung der langfristigen Planung durch Datenanalyse

Die meisten Unternehmen, die Cloud-Nutzungsberichte erfassen, sind unzureichend ausgerüstet, um effektive Prozesse für das Cloud-Finanzmanagement zu implementieren. Selbst Unternehmen mit einem tiefen Verständnis des Planungsprozesses für diese Art von Technologie können die Millionen von Datensätzen, die aus einem üblichen Cloud-Nutzungsbericht stammen, nicht nutzen oder effizient verarbeiten. Obwohl es viele Methoden zur Schätzung der Kosten einzelner Cloud-Ressourcen gibt, fehlte es bisher an Tools, die Kunden befähigen, umsetzbare und vertretbare Pläne für zukünftige Cloudbereitstellungen zu erstellen.

Cloud Financial Planning wird es Apptio-Kunden ermöglichen,

vorausschauend zu planen. Cloud Financial Planning ist das erste Tool der Branche, das berücksichtigt, dass sich cloudbasierte Workloads grundlegend anders verhalten als Server und Speicher. Es bietet ein umfassendes Planungstool für die spezifischen Besonderheiten dieser Workloads.

Cloud Financial Planning ist das erste Tool der Branche, das berücksichtigt, dass sich cloudbasierte Workloads grundlegend anders verhalten als Server und Speicher. Es bietet ein umfassendes Planungstool für die spezifischen Besonderheiten dieser Workloads. WhatIf-Szenario-Analysen in der Cloud durchführen. Im Gegensatz zu Lösungen, die sich auf einfache Eingaben oder frühere Nutzung stützen, um eine lineare Prognose zu erstellen, können Kunden jetzt das erwartete Wachstum oder Netto-Neukosten berücksichtigen und in der Planungsphase Szenario-Analysen und Kostenoptimierung einfließen lassen.

Im Gegensatz zu Lösungen, die sich auf einfache Eingaben oder frühere Nutzung stützen, um eine lineare Prognose zu erstellen, können Kunden jetzt das erwartete Wachstum oder Netto-Neukosten berücksichtigen und in der Planungsphase Szenario-Analysen und Kostenoptimierung einfließen lassen. Anpassung an die sich ändernden Parameter von Cloud-Initiativen. Cloud Financial Planning baut auf der umfassenden Erfahrung von Apptio und erstklassigen Finanz-Algorithmen auf, um Budgeteingaben automatisch zu konsolidieren und Cloudkosten zu kalkulieren – selbst in sich schnell verändernden Umgebungen.

Bestehende Cloudability-Kunden sind eingeladen, sich unter https://www.apptio.com/cfp-beta für die Beta zu registrieren.

Informationen zu Apptio

Apptio gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Technologie-Investitionsentscheidungen auf Basis zuverlässiger, umsetzbarer Erkenntnisse zu verbinden, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mehr als 60 Prozent der Fortune-100-Unternehmen vertrauen Apptio bei der Verwaltung ihrer Ausgaben für das gesamte IT-Portfolio und darüber hinaus, damit sie sich darauf konzentrieren können, Innovationen zu liefern. Apptio erfasst automatisch große Mengen an unternehmens- und technologiespezifischen Ausgaben- und Betriebsdaten und strukturiert sie intelligent. Apptio ermöglicht es Nutzern aus allen Bereichen, Berichte zu erstellen, zu analysieren, zu planen und ihre Investitionen gemeinsam, effizient und sicher zu verwalten. Erfahren Sie mehr auf Apptio.com.

