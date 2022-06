Apptio verbessert mit neuen Portfolio-Erweiterungen die Entscheidungsfindung bei Technologie-Investitionen für Digital-First-Unternehmen

Portfolioweite Verbesserungen bei Business Intelligence-Berichten, Cloud-Optimierungsfunktionen und agiler Planung ermöglichen bessere Entscheidungen über Technologieinvestitionen

BELLEVUE, Wash., 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Apptio, der führende Anbieter von Anwendungen für das Technologie-Business-Management (TBM), gab heute mehrere Erweiterungen seines Produktportfolios bekannt, die Unternehmen bei der Einführung einer Digital-First-Strategie unterstützen und die Entscheidungsfindung bei Technologieinvestitionen verbessern. Die neuen Funktionen bieten wichtigen Entscheidungsträgern einen besseren Einblick in ihre Technologieausgaben und die Möglichkeit, Prioritäten für Investitionen zu setzen, die für das Unternehmen den größten Nutzen bringen.

Die Nachfrage nach digitalen und cloudbasierten Diensten hat im letzten Jahr zugenommen, aber viele Unternehmen haben immer noch Schwierigkeiten, diese Dienste rechtzeitig und budgetgerecht bereitzustellen. Während ein Bericht von PwC ergab, dass 60 % der Führungskräfte die digitale Transformation als ihren wichtigsten Wachstumstreiber für das Jahr 2022 ansehen, aber die Ungleichheit zwischen den Bemühungen der Teams und die fragmentierten Daten zu den Technologieausgaben erschweren es den Unternehmen, die Investitionen für eine Digital-First-Strategie zu priorisieren. Eine Studie von Apptio und Harvard Business Review ergab, dass 92 % der Führungskräfte Einblicke in den geschäftlichen Nutzen von Technologien für sehr wichtig halten, aber nur 62 % Vertrauen in ihre Daten haben.

Die neuesten Updates von Apptio ermöglichen es Unternehmen, ihre Prozesse zu beschleunigen, indem sie die Fähigkeit verbessern, auf Dateneinblicke zu reagieren, Investitionen mit der Strategie zu verbinden und Daten über den gesamten Technologiebereich eines Unternehmens hinweg zu verknüpfen.

Handlungsimpulse durch Dateneinblicke

Moderne Unternehmen generieren riesige Datenmengen über ihre technologische Infrastruktur, doch die Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Wertschöpfung aus diesen Daten stellt für Führungskräfte aufgrund des Zeitdrucks und der Komplexität der Daten eine Herausforderung dar. Um dieses Problem zu lösen, hat Apptio eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, die es den Teams ermöglichen, Kosteneinsparungsmöglichkeiten schnell zu erkennen und zu nutzen.

Apptio BI Reports

Die Erstellung von benutzerdefinierten Berichten und Dashboards zur Darstellung der Kosten für bestimmte Dienstleistungen oder der Ist- und Planwerte kann ein zeitaufwändiger Prozess sein, der Maßnahmen zur Verbesserung von Technologieinvestitionen verzögert. Um diese Herausforderung zu meistern, wurden kürzlich Apptio BI Reports als neue Funktion von Apptio BI veröffentlicht. Diese sofort einsatzbereiten Berichte werden vom Apptio-Produktteam erstellt und umfassen das gesamte Apptio-Portfolio, wobei jeden Monat neue Berichte veröffentlicht werden. Die Echtzeit-Verbindung zu Apptio-Datenquellen und systemgenerierte Warnmeldungen reduzieren den Zeitaufwand für die Erstellung und Analyse von Berichten und ermöglichen es den IT-Teams, sich auf die Aufdeckung und Umsetzung von Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu konzentrieren.

EC2 Rightsizing in AWS für ASG- und GPU-gestützte Cloud-Instanzen

Mit den neuen EC2 Rightsizing-Empfehlungen können Cloud-Führungskräfte das Overprovisioning und unnötige Kosten für Auto Scaling Groups und GPU-gestützte Instances in AWS reduzieren. Automatisierte Empfehlungen ersparen den zeitaufwändigen Prozess des Aufspürens und Auswertens einzelner Instanzen und ermöglichen es AWS-Kunden, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um Cloud-Kosten zu sparen.

Japanische Lokalisierung für Apptio Cloudability

Zusätzlich zu den bestehenden Mehrwährungsfähigkeiten wird Apptio Cloudability nun auch in Japanisch verfügbar sein, um Anwender auf dem Markt bei der Anwendung von FinOps-Praktiken auf ihre Cloud-Investitionsstrategie zu unterstützen.

Verknüpfung von Investitionen und Strategie

Um Technologieinvestitionen zu optimieren, müssen IT-Führungskräfte genau wissen, inwieweit ihre Technologieausgaben den Anforderungen des Unternehmens gerecht werden. Um die Kluft zwischen Investition und Wert zu überbrücken, bieten Apptios neueste Verbesserungen an ApptioOne, Cloudability und Targetprocess einzigartige Einblicke für wichtige Entscheidungsträger, für die herkömmliche Finanzierungstools nicht ausgelegt sind.

Integrierte Investitionsplanung

Als neue Funktion in ApptioOne hilft die integrierte Investitionsplanung (Integrated Investment Planning, IIP) Unternehmen dabei, den mehrjährigen Finanzplan für ihre Technologieinvestitionen zu verstehen. Diese Funktion deckt alle Investitionen ab, sowohl Wasserfall- als auch agile Investitionen, und ist in der Lage, die „Build"-Kosten von den „Run"-Kosten dieser Investitionen zu trennen. Direkte Verbindungen zu Projektportfoliomanagement- (PPM) oder Enterprise-Agile-Planungs-Systemen (EAP) liefern einen automatisierten Strom von Informationen über die Ressourcenzuweisung und -auslastung, die dann zur Abweichungsanalyse und Anpassung mit dem Plan verglichen werden können.

Cloudability TotalCost

Um die Vorteile einer „Cloud-first"-Strategie voll ausschöpfen zu können, müssen IT-Verantwortliche in der Lage sein, die mit der Cloud verbundenen Kosten vollständig zu berechnen. Cloudability TotalCost verbindet die Ausgaben für öffentliche Clouds mit direkten, indirekten und gemeinsam genutzten Cloud-Kosten in Bereichen wie Arbeit, Beobachtungstools und Services von Drittanbietern, um die Cloud-Ausgaben genauer mit dem Wert zu verbinden. Mit Hilfe von Chargeback-Tools können IT-Teams diese Kosten dann vollständig auf die Nutzer umlegen, und es können Warnmeldungen erstellt werden, die anzeigen, wenn die Kosten die budgetierten Schwellenwerte überschreiten.

Verbesserte Tool-Integration auf Teamebene für Apptio Targetprocess

Die Stärkung der nativen Integration von Apptio Targetprocess mit beliebten agilen Management-Tools auf Teamebene, wie z. B. Jira, ermöglicht es Portfoliomanagern (PMs) und Geschäftsführern, mehr Transparenz über mehrere Teams hinweg zu erhalten, ohne bestehende Prozesse zu beeinträchtigen. Durch die nahtlose Datensynchronisation über mehrere Jira-Instanzen hinweg kann Apptio Targetprocess die Strategie auf die agile Arbeit im gesamten Unternehmen abstimmen und den PMs mehr Zeit für die Verbesserung der Ergebnisse auf Programm-, Portfolio- und Unternehmensebene geben.

Apptio Targetprocess Validierungsregeln

Validierungsregeln in Targetprocess können erstellt werden, um Prüfpunkte in automatisierten Workflows automatisch durchzusetzen. So können Unternehmen die Datenintegrität verbessern und die Anpassung an unternehmensspezifische Anforderungen sicherstellen. Diese Regeln können verwendet werden, um Voraussetzungen zu überprüfen oder zu verhindern, dass Objekte ihren Status ändern, und unterstützen so die einzigartigen Governance-Anforderungen komplexer Organisationen, die Hunderte von Teams umfassen können.

Verbesserte Investitionsentscheidungen mit vernetzten Daten

Verlässliche Daten in Echtzeit sind unerlässlich, um Teams in die Lage zu versetzen, intelligentere Entscheidungen über Technologieinvestitionen zu treffen. Kunden, die mehrere Apptio-Produkte nutzen, können dank neuer Funktionen, die die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen den Produkten vereinfachen und beschleunigen, eine einheitlichere Datenerfahrung genießen.

Apptio Automatisiertes Datenmanagement

Der neue Dienst Automated Data Management von Apptio erleichtert die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Apptio-Anwendungen. Als herkömmlicher Veröffentlichungs-/Abonnementdienst können alle Produkte neue Datensätze im Dienst veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind. Gleichzeitig können die Produkte den Dienst abonnieren, um in Echtzeit über für sie wichtige Datensätze informiert zu werden. Dies wird zunächst für die Kosten- und Planseite von ApptioOne eingeführt, wobei neue Ist-Daten von der Planseite übernommen werden, sobald sie für eine schnelle Abweichungsanalyse oder die Erstellung neuer Pläne verfügbar sind.

Targetprocess-Integration zum automatisierten Datenmanagement

Die Einbindung von Apptio Targetprocess-Daten in das Automated Data Management vereinfacht die Berücksichtigung von Arbeitsbedarfs- und Kapazitätsentscheidungen aus Targetprocess in den allgemeinen Planungs- und Budget-Tools von ApptioOne. Diese Integration ermöglicht Aktualisierungen der genauen Arbeitskapitalisierungsdaten nahezu in Echtzeit und die Fähigkeit, die aktuelle Nachfrage und Kapazität zu reflektieren. Dies verbessert die Entscheidungsfindung und hilft Unternehmen, von Sprint zu Sprint genau zu planen.

„Da ein digitaler Ansatz für Unternehmen weltweit an erster Stelle steht, ist es entscheidend, dass wichtige Entscheidungsträger mit den besten Tools ausgestattet sind, um sicherzustellen, dass ihre Technologieinvestitionen den Geschäftswert steigern", sagt Jeremy Ung, Chief Engineering Officer bei Apptio. „Herkömmliche Finanzmanagement-Tools eignen sich nicht für den verteilten Einsatz von Technologie in Teams, wie wir ihn heute in Unternehmen beobachten. Die jüngsten Erweiterungen der Apptio-Produkte bieten einzigartige Lösungen für den Übergang von einer Projekt- zu einer Produktorganisation, indem sie Daten aus allen Bereichen des Unternehmens miteinander verknüpfen und so einen vollständigen finanziellen Einblick in den gesamten technologischen Fußabdruck und die Erkenntnisse zur Steuerung der Finanzierung auf der Grundlage des gelieferten Wertes ermöglichen. Diese Fähigkeiten geben Entscheidern die Möglichkeit, Produktinnovationen in einer digitalisierten Welt zu beschleunigen."

