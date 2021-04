AppTweak Lève $22 Millions en Financement de Série B Pour Développer Mondialement Sa Plateforme d'App Store Optimization (ASO)

BRUSSELS, Belgium, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- AppTweak, pionnier et plateforme leader d'App Store Optimization (ASO) porté par la data science et disposant de la confiance des applications et jeux mobiles les plus connus, a annoncé aujourd'hui un investissement de $22 millions en financement de série B provenant d'un premier investisseur, le Groupe Rossel.

AppTweak a l'intention d'utiliser ces fonds pour étendre sa présence mondiale, notamment dans les régions APAC et EMEA, développer sa plateforme ASO et aussi diversifier ses services de conseil.

Lancée en 2014, la société Bruxelloise a été l'une des premières à fournir aux développeurs d'applications et aux éditeurs de jeux toutes les données essentielles pour augmenter leur visibilité et leurs téléchargements dans les app stores. Ayant bénéficié auparavant d'un total de $1 million de financement au démarrage, AppTweak est rentable depuis 2017 et connaît une croissance rapide depuis lors.

L'année passée seulement, AppTweak a déployé 50 nouvelles fonctionnalités. Son approche agile de développement, sa technologie de haut niveau et son service client extrêmement personnalisé ont mené à une augmentation du chiffre d'affaires de 957% au cours des quatres dernières années.

La société emploie 50 personnes répartis sur quatre continents et compte plus de 1.500 clients actifs venant de tous les verticaux dans plus de 70 pays. Aujourd'hui, AppTweak a fourni à ses clients Entreprises plus de 400 audits et recommandations de mots-clés au travers de services de conseil.

« Le bilan d'AppTweak est impressionnant. Nous sommes convaincus que cet investissement permettra à AppTweak de devenir une organisation mondiale et de développer le meilleur outil ASO pour les applications mobiles et les jeux. » Bernard Marchant, CEO chez Rossel.

« Cet investissement est un événement marquant pour AppTweak. Nous sommes prêts à accélérer notre croissance mondiale et à étendre nos services. Nous avons actuellement des bureaux à Bruxelles, San Francisco, Tokyo et Bengaluru et nous avons pour but d'ouvrir au moins deux ou trois nouvelles adresses cette année, et allons continuer à développer notre présence mondiale durant les trois prochaines années. Nous avons hâte de commencer ce parcours avec Rossel qui nous soutient depuis nos débuts. » Olivier Verdin, cofondateur et CEO chez AppTweak.





À Propos d'AppTweak

AppTweak est l'outil leader d'ASO porté par la data science. AppTweak permet à +1.500 innovateurs d'applications - tels que Amazon, Jam City, Yelp, et Adobe - de développer leurs applications et jeux mobiles grâce aux informations pratiques dans une interface simple. La plateforme tout-en-un offre comme produits l'ASO Intelligence, l'Ad Intelligence, l'App Intelligence et le Market Intelligence.

A Propos de Rossel

Rossel est un groupe média familial de renommée dont les activités principales sont établies en Belgique et en France. Propriétaire de 70 marques et comptant plus de 3.000 employés, cet investissement s'aligne sur la vision stratégique du groupe dans le cadre de la numérisation des informations.

SOURCE AppTweak