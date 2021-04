Ausbau der App Store Optimization (ASO)-Plattform weltweit: AppTweak nimmt in Serie-B-Finanzierung 22 Mio. USD ein

BRÜSSEL, Belgien, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- AppTweak, die wegweisende und führende App Store Optimization (ASO)-Plattform, die von Data Science angetrieben und von den größten Apps und Spielen genutzt wird, hat heute eine Investition in Höhe von 22 Millionen USD in eine Finanzierungsrunde der Serie B durch den frühen Investor Media Group Rossel bekannt gegeben.

AppTweak beabsichtigt, die Mittel zu verwenden, um seine internationale Präsenz insbesondere in den Regionen APAC und EMEA zu stärken und seine App-Marketing-Plattform sowie seinen Managed Services-Bereich auszubauen.

Das 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Brüssel hat als einer der ersten Anbieter App-Entwicklern und Spieleherstellern verwertbare Erkenntnisse zur Verfügung gestellt, mit denen sie ihre Sichtbarkeit und die Anzahl der Downloads in den App Stores verbessern können. AppTweak hatte zuvor eine Startkapitalfinanzierung von insgesamt einer Million USD erhalten und ist seit 2017 rentabel. Seitdem verzeichnet das Unternehmen ein rasantes Wachstum.

Allein im vergangenen Jahr wurden auf der AppTweak-Plattform 50 neue Funktionen eingeführt. Die flexible Produktentwicklung, die erstklassige Technologie und der besonders individuelle Kundenservice des Unternehmens haben in den letzten vier Jahren zu einem Umsatzwachstum von 957 % geführt.

Das Unternehmen, das 50 Mitarbeiter auf vier Kontinenten beschäftigt, zählt mehr als 1.500 aktive Kunden aus allen Branchen in über 70 Ländern. Bis heute hat das Unternehmen seinen Kunden im Unternehmensbereich über interne Managed Services mehr als 400 Keyword-Prüfungen und Empfehlungen zur Verfügung gestellt.

„Die Erfolgsbilanz von AppTweak ist beeindruckend. Wir sind überzeugt, dass diese Investition es AppTweak ermöglichen wird, zu einem weltweit tätigen Unternehmen zu werden und das beste ASO-Tool für Apps und Spiele zu entwickeln", so Bernard Marchant, CEO von Rossel.

„Der heutige Tag markiert einen großen Meilenstein für AppTweak. Wir sind bereit, unser Wachstum weltweit zu beschleunigen und unsere Dienstleistungen auszubauen. Wir haben bereits Niederlassungen in Brüssel, San Francisco, Tokio und Bengaluru und planen, in diesem Jahr mindestens zwei oder drei neue Standorte eröffnen und in den nächsten drei Jahren eine weltweite Präsenz aufzubauen. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit mit Rossel, das uns von Beginn an unterstützt hat", erklärte Olivier Verdin, Mitbegründer und CEO von AppTweak.

Informationen zu AppTweak

AppTweak ist das führende, von Data Science unterstützte ASO-Tool („App Store Optimization"). AppTweak befähigt mehr als 1.500 führende Anbieter im Bereich Mobiltechnologie – wie Amazon, Jam City, Yelp und Adobe – ihre Apps und Spiele mit umsetzbaren Erkenntnissen in einer einfachen Benutzeroberfläche erweitern. Die All-in-One-Plattform von AppTweak bietet die Funktionen ASO Intelligence, Ad Intelligence, App Intelligence und Market Intelligence.

Informationen zu Rossel

Rossel ist ein führender Medienkonzern in Familienbesitz mit Hauptsitz in Belgien und Frankreich. Das Unternehmen ist Eigentümer von 70 Marken und beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter. Damit steht Investition im Einklang mit der strategischen Vision der Gruppe zur Digitalisierung.

SOURCE AppTweak