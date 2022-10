APRÈS 30 ANS -- NOUVELLES DIRECTIVES POUR LA CHIRURGIE DE L'OBÉSITÉ

Les groupes médicaux remplacent une déclaration de consensus désuète qui restreint trop l'accès à la chirurgie moderne de l'obésité

NEWBERRY, Floride, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Deux des plus grandes autorités mondiales en chirurgie bariatrique et métabolique ont publié de nouvelles lignes directrices cliniques fondées sur des données probantes qui, parmi une foule de recommandations, élargissent l'admissibilité des patients pour une chirurgie visant à perdre du poids et approuvent la chirurgie métabolique pour les patients atteints de diabète de type 2 commençant à un indice de masse corporelle (IMC) de 30, une mesure de la graisse corporelle basée sur la taille et le poids d'une personne, et l'un des nombreux critères de sélection importants pour la chirurgie.

Les lignes directrices de l'ASMBS et de l'IFSO sur les indications pour la chirurgie métabolique et bariatrique – 2022, publiées en ligne aujourd'hui dans les revues Surgery for Obesity and Related Diseases (SOARD) et Obesity Surgery, visent à remplacer une déclaration de consensus élaborée il y a plus de 30 ans par les National Institutes of Health (NIH). Cette déclaration établissait des normes sur lesquelles la plupart des assureurs et des médecins s'appuient encore aujourd'hui pour décider qui devrait subir une chirurgie de l'obésité, quel type de chirurgie ils devraient subir et quand.

L'American Society for Metabolic and Bariatric Surgery ( ASMBS ) est le plus grand groupe de chirurgiens bariatriques et de professionnels de la santé intégrés aux États-Unis et à la Fédération internationale pour la chirurgie de l'obésité et des troubles métaboliques (IFSO) représente 72 associations et sociétés nationales dans le monde.

« La déclaration de consensus de 1991 des NIH sur la chirurgie bariatrique a été utile pendant un certain temps, mais après plus de trois décennies et des centaines d'études de grande qualité, y compris des essais cliniques randomisés, elle ne reflète plus des pratiques exemplaires et n'est pas pertinente aux pratiques modernes et à la population de patients. », a déclaré Teresa LaMasters, M.D., présidente de l'ASMBS. « Il est temps de changer de pensée et de pratique pour le bien des patients. Cela était souhaitable depuis longtemps. »

Dans la déclaration de consensus de 1991, la chirurgie bariatrique était réservée aux patients ayant un IMC d'au moins 40 ou un IMC de 35 ou plus, et au moins un problème lié à l'obésité comme une hypertension ou une cardiopathie. Il n'y avait alors aucune référence à la chirurgie métabolique pour le diabète ni aucune référence aux techniques et procédures laparoscopiques émergentes. Ces techniques et procédures sont désormais au cœur de la stratégie et font de la chirurgie de l'obésité une chirurgie considérée comme sûre ou plus sûre que les opérations courantes, notamment la chirurgie de la vésicule biliaire, l'appendicectomie et l'arthroplastie du genou. La déclaration recommandait également d'éviter la chirurgie chez les enfants et les adolescents, même avec des IMC de plus de 40, car ce type d'intervention n'avait pas été suffisamment étudié.

Nouvelles normes de sélection des patients -- Les temps ont changé

Les lignes directrices de l'ASMBS/IFSO recommandent désormais la chirurgie métabolique et bariatrique pour les personnes ayant un IMC de 35 ou plus « indépendamment de la présence, de l'absence ou de la gravité des problèmes liés à l'obésité ». Elles recommandent également qu'elle soit envisagée pour les personnes ayant un IMC de 30 à 34,9 et une maladie métabolique, et chez les « enfants et adolescents sélectionnés de manière appropriée ».

Mais même sans maladie métabolique, les lignes directrices indiquent que la chirurgie de l'obésité doit être envisagée à partir d'un IMC de 30 pour les personnes qui ne parviennent pas à perdre du poids de manière substantielle ou durable ou à obtenir une amélioration de leur obésité liée à la maladie en utilisant des méthodes non chirurgicales. Il a également été recommandé que les définitions de l'obésité utilisant les seuils standard d'IMC soient ajustées par population et que les personnes asiatiques envisagent une chirurgie de l'obésité à partir d'un IMC de 27,5.

Des niveaux plus élevés de sécurité et d'efficacité pour la chirurgie moderne de l'obésité

Les nouvelles lignes directrices précisent en outre que « la chirurgie métabolique et bariatrique est actuellement le traitement factuel le plus efficace contre l'obésité dans toutes les classes d'IMC » et que « des études de suivi à long terme, publiées dans les décennies qui ont suivi la déclaration de consensus des NIH de 1991, ont démontré constamment que la chirurgie métabolique et bariatrique produit des résultats de perte de poids supérieurs par rapport aux traitements non chirurgicaux ».

Il apparaît en outre que de multiples études ont montré une amélioration significative de la maladie métabolique et une diminution de la mortalité globale après la chirurgie. On note également que « les opérations chirurgicales plus anciennes ont été remplacées par des opérations plus sûres et plus efficaces ». Deux procédures laparoscopiques, la gastrectomie en manchon et la dérivation gastrique de Roux-en-Y (RYGB), représentent désormais environ 90 % de toutes les opérations effectuées dans le monde.

Environ 1 à 2 % de la population mondiale de patients admissibles subissent chaque année une chirurgie de l'obésité. Les experts affirment que la déclaration de consensus trop restrictive de 1991 a contribué à l'utilisation limitée de ce traitement sûr et efficace. Dans le monde, plus de 650 millions d'adultes étaient obèses en 2016, ce qui représente environ 13 % de la population adulte mondiale. Selon les CDC , plus de 42 % des Américains sont obèses, soit le taux le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis.

« Les lignes directrices ASMBS/IFSO proposent une mise à jour importante du traitement de l'obésité, a déclaré Scott Shikora, MD, président, IFSO. Les assureurs, les décideurs, les fournisseurs de soins de santé et les patients devraient être attentifs et travailler à éliminer les obstacles et les pensées dépassées qui empêchent l'accès à l'une des opérations médicales les plus sûres, efficaces et les plus étudiées ».

Les lignes directrices de l'ASMBS/IFSO ne sont que les dernières d'une série de nouvelles recommandations de groupes médicaux appelant à une utilisation élargie de la chirurgie métabolique. En 2016, 45 sociétés professionnelles, dont l'American Diabetes Association (ADA), ont publié une déclaration commune selon laquelle la chirurgie métabolique devrait être envisagée pour les patients atteints de diabète de type 2 et d'un IMC de 30,0 à 34,9 si l'hyperglycémie est mal contrôlée malgré un traitement optimal avec des médicaments oraux ou injectables. Cette recommandation est également incluse dans le document de l'ADA, intitulé « Standards of Medical Care in Diabetes - 2022 ».

