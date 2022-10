PO 30 ROKOCH -- NOVÉ USMERNENIA PRE CHIRURGICKÉ ZÁKROKY NA ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Zdravotnícke skupiny nahrádzajú zastarané vyhlásenie o konsenze, ktoré v príliš veľkej miere obmedzuje prístup k moderným chirurgickým zákrokom na zníženie hmotnosti

NEWBERRY, Florida, 21. októbra, 2022 /PRNewswire/ -- Dva z popredných svetových orgánov pre bariatrickú a metabolickú chirurgiu vydali nové klinické usmernenia založené na dôkazoch, ktoré spomedzi množstva odporúčaní rozširujú oprávnenosť pacientov na chirurgický zákrok na zníženie hmotnosti a schvaľujú metabolickú chirurgiu u pacientov s diabetom 2. typu, ktorí majú index telesnej hmotnosti (BMI) od hodnoty 30, mieru telesného tuku na základe výšky a hmotnosti osoby a jedno z niekoľkých dôležitých skríningových kritérií pre chirurgický zákrok.

Usmernenia ASMBS/IFSO o indikáciách metabolickej a bariatrickej chirurgie – 2022, publikované dnes online v časopisoch, Surgery for Obesity and Related Diseases (SOARD) (Chirurgia obezity a súvisiace ochorenia) a Obesity Surgery (Chirurgia obezity), majú nahradiť vyhlásenie o konsenze, ktoré vypracovali Národné inštitúty zdravia (NIH) pred viac ako 30 rokmi a ktoré stanovuje štandardy, na ktoré sa väčšina poisťovateľov a lekárov stále spolieha pri rozhodovaní o tom, kto by mal podstúpiť chirurgický zákrok na zníženie hmotnosti, aký druh zákroku by mal podstúpiť a kedy by ho mal podstúpiť.

Americká spoločnosť pre metabolickú a bariatrickú chirurgiu (ASMBS – American Society for Metabolic and Bariatric Surgery) je najväčšia skupina bariatrických chirurgov a integrovaných zdravotníckych pracovníkov v USA a Medzinárodná federácia pre chirurgiu obezity a súvisiace ochorenia (IFSO – International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) zastupuje 72 národných združení a spoločností na celom svete.

„Vyhlásenie NIH z roku 1991 o konsenze v prípade bariatrickej chirurgie v danom čase hodnotne slúžilo svojmu účelu, ale po viac ako troch desaťročiach a stovkách vysokokvalitných štúdií vrátane randomizovaných klinických štúdií už viac neodráža osvedčené postupy a je nedostatočné pre dnešné moderné postupy a populáciu pacientov," povedala Teresa LaMasters, všeobecná lekárka a prezidentka spoločnosti ASMBS. „Je čas na zmenu myslenia a postupov v záujme pacientov. Je najvyšší čas."

Vo vyhlásení o konsenze z roku 1991 sa bariatrická chirurgia obmedzovala na pacientov s BMI aspoň 40 alebo s BMI 35 a viac a s aspoň jedným zdravotným problémom súvisiacim s obezitou, ako je hypertenzia alebo ochorenie srdca. Neobsahovalo žiadne zmienky o metabolickej chirurgii v prípade cukrovky alebo odkazy na vznikajúce laparoskopické techniky a postupy, ktoré by sa stali ústredným pilierom a vďaka ktorým by bola chirurgia na zníženie hmotnosti tak bezpečná alebo bezpečnejšia ako bežné chirurgické zákroky vrátane operácie žlčníka, slepého čreva a výmeny kolena. Vyhlásenie tiež neodporúčalo chirurgické zákroky u detí a dospievajúcich aj v prípade BMI nad 40, pretože neboli dostatočne preskúmané.

Nové štandardy výberu pacientov -- časy sa zmenili

Usmernenia ASMBS/IFSO teraz odporúčajú metabolickú a bariatrickú chirurgiu osobám s BMI 35 alebo viac „bez ohľadu na prítomnosť, absenciu alebo závažnosť problémov súvisiacich s obezitou" a bude sa o nej uvažovať v prípade osôb s BMI 30 – 34,9 a metabolickým ochorením a u „náležite vybraných detí a dospievajúcich".

Aj bez metabolického ochorenia sa však v usmerneniach uvádza, že chirurgické zákroky na zníženie hmotnosti by sa mali zvažovať pri BMI od hodnoty 30 u osôb, ktoré nedosahujú zásadné alebo trvalé zníženie hmotnosti alebo zlepšenie ťažkostí súvisiacich s obezitou pomocou nechirurgických metód. Odporúča sa tiež, aby sa definície obezity na základe štandardných hraničných hodnôt BMI upravili podľa populácie a aby sa v prípade ázijských jedincov zvažoval chirurgický zákrok na zníženie hmotnosti od BMI 27,5.

Vyššia úroveň bezpečnosti a účinnosti pri moderných chirurgických zákrokoch na zníženie hmotnosti

V nových usmerneniach sa ďalej uvádza, že „metabolická a bariatrická chirurgia je podľa dôkazov v súčasnosti najúčinnejšou liečbou obezity vo všetkých triedach BMI" a že „štúdie s dlhodobým sledovaním, uverejnené v priebehu desaťročí po vyhlásení NIH o konsenze z roku 1991, dôkladne preukázali, že metabolická a bariatrická chirurgia dosahuje v porovnaní s nechirurgickou liečbou lepšie výsledky v oblasti znižovania hmotnosti".

Je tiež potrebné poznamenať, že vo viacerých štúdiách sa preukázalo významné zlepšenie metabolického ochorenia a zníženie celkovej úmrtnosti po operácii a že „staršie chirurgické zákroky boli nahradené bezpečnejšími a účinnejšími zákrokmi." Dve laparoskopické procedúry, tubulizácia žalúdka a Roux-en-Y gastrický bypass (RYGB), v súčasnosti predstavujú približne 90 % všetkých celosvetovo vykonaných zákrokov.

Približne 1 až 2 % svetovej populácie pacientov podstúpi operáciu na zníženie hmotnosti v akomkoľvek uvedenom roku. Odborníci hovoria, že príliš reštriktívne vyhlásenie o konsenze z roku 1991 prispelo k obmedzenému využívaniu takejto osvedčenej bezpečnej a účinnej liečby. Celosvetovo trpelo v roku 2016 obezitou viac ako 650 miliónov dospelých, čo je približne 13 % svetovej dospelej populácie. CDC uvádza, že viac ako 42 % Američanov má obezitu, čo je najvyššia miera, aká kedy v USA bola.

„Usmernenia ASMBS/IFSO poskytujú dôležitú úpravu, pokiaľ ide o liečbu obezity," povedal Scott Shikora, všeobecný lekár a prezident federácie IFSO. „Poisťovne, tvorcovia politík, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pacienti by mali venovať veľkú pozornosť a pracovať na odstránení prekážok a zastaraného myslenia, ktoré bráni prístupu k jedným z najbezpečnejších, najúčinnejších a najviac preskúmaným zákrokom v medicíne."

Usmernenia ASMBS/IFSO sú len najnovšie v sérii nových odporúčaní od zdravotníckych skupín, ktoré vyzývajú na rozšírené využívanie metabolických chirurgických zákrokov. V roku 2016 45 odborných spoločností, vrátane Americkej diabetologickej asociácie (ADA – American Diabetes Association), vydalo spoločné vyhlásenie, že metabolická chirurgia sa má zvažovať u pacientov s diabetom 2. typu a BMI 30,0 – 34,9, ak je hyperglykémia neprimerane kontrolovaná napriek optimálnej liečbe liekmi podávanými perorálne alebo injekčne. Toto odporúčanie je tiež zahrnuté v „Štandardoch lekárskej starostlivosti pri diabete – 2022" asociácie ADA.

