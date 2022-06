Après avoir été classé au patrimoine naturel mondial pendant 15 ans, le site de Wulong, à Chongqing, vise à devenir une destination touristique mondiale dans le cadre de sa dernière tentative entrepreneuriale

CHONGQING, Chine, le 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Afin de continuer à tirer parti de la valeur de la marque du site du patrimoine naturel mondial et de mieux construire un pont d'échange pour présenter Wulong au monde, une conférence pour célébrer le 15e anniversaire de l'inclusion réussie du karst de Wulong dans la liste du patrimoine naturel mondial s'est tenue dans le district de Wulong, à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. La conférence est axée sur la protection stricte, l'héritage continu et l'utilisation durable de ce site précieux, selon le département de la publicité du district de Wulong, dans la municipalité de Chongqing.

Wulong, située dans le cours inférieur de la rivière Wujiang, au sud-est de Chongqing, bénéficie de moyens de transport pratiques tels que les routes, les voies ferrées, les voies navigables et les aéroports civils.

En 1994, marqué par l'ouverture de la grotte de Furong au public, le tourisme à Wulong a commencé à se développer. En 2007, le karst de Wulong est devenu le premier site du patrimoine naturel mondial de Chongqing. En 2015, elle a été honorée comme ville modèle en matière de développement durable par les Nations unies. En 2008, Wulong a lancé sa deuxième tentative entrepreneuriale dans le domaine du tourisme, avec pour objectif principal d'augmenter le nombre total de touristes et de renforcer l'économie touristique. Actuellement, le district de Wulong est, entre autres, un site du patrimoine naturel mondial, une station touristique nationale et une attraction touristique nationale 5A.

« Wulong a toujours su tirer parti de son patrimoine naturel pour renforcer l'industrie du tourisme, ce qui constitue un exemple local de transformation et d'utilisation de la valeur du patrimoine naturel pour améliorer les moyens de subsistance de la population », a déclaré un haut fonctionnaire du district de Wulong.

Wulong a reçu 40,7 millions de visites en 2021, soit 20 fois plus qu'en 2008, tandis que le revenu touristique global a atteint 19,73 milliards de yuans, soit 19,6 fois plus qu'en 2008. Le développement durable de l'industrie touristique à Wulong a apporté de grands avantages économiques, sociaux et écologiques, formant une bonne interaction circulaire avec la protection du patrimoine naturel.

Yuan Daoxian, académicien de l'Académie chinoise des sciences, a déclaré qu'au cours des 15 dernières années, Wulong a connu de profonds changements, avec des réalisations sociales, économiques et culturelles impressionnantes. Celles-ci sont étroitement liées à l'inscription réussie sur la liste du patrimoine naturel mondial et aux efforts de Wulong en matière de protection et de gestion du patrimoine.

Avec la stratification et l'individualisation de la demande de consommation touristique et la spécialisation et la sophistication du modèle de développement touristique, l'industrie du tourisme a subi des changements globaux et complets. Afin de relever efficacement les nouveaux défis, le district de Wulong a lancé, en février de cette année, la troisième tentative de développement du tourisme local, axée sur la mondialisation. Le gouvernement local a décidé d'accélérer le développement de Wulong pour en faire une destination touristique de renommée mondiale et une zone de démonstration de l'innovation en matière de développement vert.

Wulong a élaboré un plan pour aider le tourisme local à se mondialiser, avec 165 projets de tourisme culturel totalisant une valeur d'investissement de 140,6 milliards de yuans. Le plan propose de construire six chaînes industrielles, dont la recherche, le sport, l'art, les soins de santé, le mariage et les services, et de promouvoir l'intégration profonde du tourisme avec l'industrie, l'agriculture, la construction et les services modernes.

La dernière campagne de développement du tourisme ne vise plus seulement à augmenter le nombre de touristes, mais à améliorer la qualité et l'efficacité du tourisme, afin de parvenir à une prospérité commune portée par le tourisme. Depuis sa mise en œuvre, la campagne a obtenu des résultats notables. De janvier à mai de cette année, Wulong a reçu 14,85 millions de visites, soit une hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente, et ses revenus touristiques globaux ont atteint 6,53 milliards de yuans, soit une hausse de 12,7 % par rapport à l'année précédente.

Depuis l'inscription réussie sur la liste du patrimoine naturel mondial, Wulong a déployé de grands efforts pour faire de ce patrimoine naturel une renommée mondiale. La grotte de Furong a formé un parc jumeau avec la grotte de Mammoth aux États-Unis et la grotte de Clamouse en France. La Montagne des fées a signé un contrat avec la Jungfrau suisse et a organisé avec succès des conférences universitaires internationales et nationales, comme la 14e conférence universitaire nationale sur les grottes. Wulong a établi des relations d'amitié et de coopération avec six villes et régions, dont Grindelwald en Suisse et Subiaco en Italie, et a élargi le cercle d'amis des villes d'amitié internationale. La popularité et l'influence du patrimoine naturel mondial karstique de Wulong ne cessent de croître.

SOURCE The Publicity Department of Wulong District Committee of Chongqing Municipality