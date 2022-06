-Tras convertirse en Patrimonio Natural de la Humanidad durante 15 años, Wulong, en Chongqing, aspira a ser un destino turístico mundial en su último intento empresarial

CHONGQING, China, 27 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Con el fin de aprovechar continuamente el valor de marca del Sitio del Patrimonio Natural de la Humanidad y construir mejor un puente de intercambio para presentar Wulong al mundo, se celebró en el distrito de Wulong, en el suroeste de China, una conferencia para celebrar el 15º aniversario de la exitosa inclusión de Wulong Karst en la Lista del Patrimonio Natural de la Humanidad. La conferencia se centra en la protección estricta, la herencia continua y la utilización sostenible del precioso lugar, según el Departamento de Publicidad del distrito de Wulong, en el municipio de Chongqing.

Wulong, situado en el curso inferior del río Wujiang, en el sureste de Chongqing, goza de medios de transporte cómodos, como carreteras, ferrocarriles, vías fluviales y aeropuertos civiles.

En 1994, con la apertura al público de la cueva de Furong, el turismo de Wulong empezó a crecer. En 2007, Wulong Karst se convirtió en el primer sitio del Patrimonio Natural de la Humanidad de Chongqing. En 2015, fue galardonada como ciudad modelo en desarrollo sostenible por las Naciones Unidas. En 2008, Wulong inició su segundo intento empresarial en materia de turismo con el objetivo principal de aumentar el número total de turistas y fortalecer la economía turística. En la actualidad, el distrito de Wulong es Patrimonio Natural de la Humanidad, un centro turístico nacional y una atracción turística nacional 5A, entre otros.

"Wulong se ha mantenido firme en el aprovechamiento del patrimonio natural para potenciar la industria del turismo, lo que proporciona un ejemplo local de transformación y utilización del valor del patrimonio natural para mejorar los medios de vida de la población", dijo un alto funcionario del distrito de Wulong.

Wulong recibió 40,7 millones de visitas en 2021, 20 veces más que en 2008, mientras que los ingresos turísticos globales alcanzaron los 19.730 millones de yuanes, 19,6 veces más que en 2008. El desarrollo sostenible de la industria turística en Wulong ha aportado grandes beneficios económicos, sociales y ecológicos, formando una buena interacción circular con la protección y gestión del patrimonio natural.

Yuan Daoxian, académico de la Academia de Ciencias de China, dijo que en los últimos 15 años, Wulong ha experimentado grandes cambios, con impresionantes logros sociales, económicos y culturales. Éstos están estrechamente relacionados con el éxito de la inclusión en la Lista del Patrimonio Natural de la Humanidad y los esfuerzos de Wulong en la protección y gestión del patrimonio.

Con la estratificación e individualización de la demanda de consumo turístico y la especialización y sofisticación del modelo de desarrollo turístico, la industria del turismo ha experimentado cambios integrales y completos. Para responder eficazmente a los nuevos retos, en febrero de este año, el distrito de Wulong lanzó el tercer intento empresarial de desarrollo del turismo local, centrado en la globalización. El gobierno local ha decidido acelerar el desarrollo de Wulong para que se convierta en un destino turístico de renombre mundial y en una zona de demostración de innovación en el desarrollo ecológico.

Wulong ha desarrollado un plan para ayudar al turismo local a globalizarse, con 165 proyectos de turismo cultural que suman 140.600 millones de yuanes de valor de inversión. El plan proponía construir seis cadenas industriales, entre las que se encuentran la investigación, el deporte, el arte, la sanidad, el matrimonio y los servicios, y promover la profunda integración del turismo con la industria, la agricultura, la construcción y los servicios modernos.

La última campaña de desarrollo turístico ya no busca sólo aumentar el número de turistas, sino mejorar la calidad y la eficiencia del turismo, para lograr una prosperidad común impulsada por el turismo. Desde su puesta en marcha, la campaña ha logrado resultados notables. De enero a mayo de este año, Wulong recibió 14,85 millones de visitas, un 11,5% más que el año anterior, y sus ingresos turísticos globales alcanzaron los 6.530 millones de yuanes, un 12,7% más que el año anterior.

Desde la exitosa inclusión en la Lista del Patrimonio Natural de la Humanidad, Wulong ha hecho grandes esfuerzos para que el patrimonio natural adquiera fama mundial. La Cueva de Furong ha formado un parque hermano con la Cueva del Mamut en Estados Unidos y la Cueva Clamouse en Francia. La Montaña de las Hadas firmó un contrato con la Jungfrau suiza y celebró con éxito conferencias académicas internacionales y nacionales, como la 14ª conferencia académica nacional sobre cuevas. Wulong ha establecido relaciones amistosas y de cooperación con seis ciudades y regiones, entre ellas la suiza Grindelwald y la italiana Subiaco, y ha ampliado el círculo de amigos de las ciudades de amistad internacional. La popularidad y la influencia del patrimonio natural mundial kárstico de Wulong están en constante expansión.

SOURCE The Publicity Department of Wulong District Committee of Chongqing Municipality