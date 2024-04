Après Thetan Arena, Wolffun Game souhaite transformer les jeux traditionnels en jeux Game-Fi de nouvelle génération

HO CHI MINH-VILLE, Vietnam, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Après le succès de Thetan Arena, M. Nguyen Dinh Khanh, PDG de Wolffun Game, a récemment annoncé un nouveau projet appelé Thetan World. Ce projet s'articule autour d'une plateforme de jeu Web3 qui vise à devenir un acteur majeur de l'industrie du GameFi en développant des solutions innovantes et en repoussant les limites de l'industrie.

Après le lancement de Thetan Arena par Wolffun Game en 2021, le projet a eu un impact significatif sur l'industrie du Game-Fi. Dès la première semaine de son lancement, Thetan Arena a atteint 2 millions de joueurs actifs quotidiens, un record dans l'industrie du jeu à l'époque. Aujourd'hui, Thetan Arena compte 35 millions de joueurs et a remporté de nombreux succès.

Au-delà du triomphe de Thetan Arena, le PDG de Wolffun Game, M. Nguyen Dinh Khanh, a récemment publié une vidéo sur X (Twitter) et d'autres canaux officiels pour présenter un nouveau projet, Thetan World. Il a déclaré : « Thetan World est une vision à long terme sur cinq ans. Au cours des deux dernières années, Wolffun Game a travaillé dur pour apporter des solutions positives à Thetan Arena et à l'industrie Game-Fi dans son ensemble. »

Thetan World est une plateforme de jeu Web3 créée pour relever les défis du monde du Game-Fi. Ces défis sont notamment l'inflation, le manque de diversité et d'attrait des jeux et la complexité de l'expérience utilisateur. De plus, avec Thetan World, les utilisateurs peuvent acheter des NFT pour « jouer pour gagner » dans des jeux intégrés.

Les efforts de Thetan World pour lutter contre l'inflation attirent la communauté GameFi. M. Khanh a indiqué : « Nous avons un centre de contrôle de l'inflation. Sa tâche principale est de coordonner l'inflation en temps réel. » Par ailleurs, Thetan World fournira également aux utilisateurs de nombreux outils pour les aider à créer du contenu et à générer de la valeur. Ce projet vise à créer un environnement équitable et diversifié et une économie plus saine.

De plus, Thetan World garantit la diversité du monde Game-Fi grâce à sa fonction d'intégration SDK, l'une des caractéristiques les plus attendues de Thetan World. M. Khanh a ajouté : « La création d'un jeu web3 est un véritable défi. Avec près de 10 ans d'expérience dans la création de jeux traditionnels, nous le comprenons très bien. » La solution de Thetan World n'aide pas seulement les développeurs web2 à rejoindre le monde Game-Fi plus rapidement et à moindre coût, mais elle leur permet également d'exploiter les ressources de jeux existantes.

À cette fin, Thetan World a simplifié tous les processus complexes liés aux transactions et aux liens. Les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul compte pour accéder à tous les services fournis par Thetan World, passer d'un jeu à l'autre et choisir des NFT pour jouer dans leur jeu préféré.

Selon le PDG de Wolffun dans une vidéo récente, la chaîne Thetan sera bientôt lancée pour offrir de multiples avantages, notamment une sécurité accrue et des coûts réduits.

Ce projet promet d'apporter au monde du Game-Fi de nombreuses améliorations innovantes qui ont été prouvées et ont attiré une attention considérable.

Le lancement prochain du projet répond également à la promesse faite à ceux qui ont soutenu Thetan Arena. « Dans Thetan World, nous poursuivrons l'histoire de près de 30 personnages de Thetan Arena, en l'enrichissant d'histoires plus intrigantes dans plusieurs mondes. De plus, cela entourera THG, le principal jeton de Thetan World, » a conclu le PDG.

Par conséquent, le NFT de Thetan World devrait croître de manière significative à l'avenir. Bien que cela n'ait pas été officiellement annoncé, certaines sources affirment que Thetan World ouvrira officiellement les préinscriptions et vendra le premier lot de NFT à la fin du mois d'avril de cette année.

