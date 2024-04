Na Thetan Arena wil Wolffun Game traditionele games omvormen tot de Next-gen Game-Fi

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 2 april 2024 /PRNewswire/ -- Na het succes van Thetan Arena heeft Nguyen Dinh Khanh, CEO van Wolffun Game, onlangs een nieuw project aangekondigd: Thetan World. Dit project gaat om een Web3 gaming platform dat een belangrijke speler wil zijn in de GameFi industrie door innovatieve oplossingen te ontwikkelen en de grenzen van de industrie te verleggen.

An overview of the solution that Thetan World offers The GameFi community is excited about the news

Na de lancering van Thetan Arena door Wolffun Game in 2021 had dit project een grote impact op de Game-Fi-industrie. In de eerste week na de lancering bereikte Thetan Arena 2 miljoen dagelijks actieve spelers, destijds een record in de game-industrie. Op dit moment heeft Thetan Arena heel wat belangrijke successen geboekt met 35 miljoen spelers.

Naast de triomf van Thetan Arena postte de CEO van Wolffun Game, Nguyen Dinh Khanh, onlangs een video op X (Twitter) en andere officiële kanalen om een nieuw project te onthullen, Thetan World. Hij verklaarde: "Thetan World schetst een langetermijnvisie van 5 jaar. De afgelopen 2 jaar heeft Wolffun Game hard gewerkt om positieve oplossingen te brengen voor zowel Thetan Arena als de Game-Fi-industrie als geheel."

Thetan World is een Web3 Gaming Platform dat is gemaakt om de uitdagingen van de Game-Fi wereld aan te gaan. Deze omvatten inflatie, een gebrek aan gevarieerde en boeiende gameplay en een complexe gebruikerservaring. Bovendien kunnen gebruikers met Thetan World NFT's kopen voor "play-to-earn" met geïntegreerde games.

De inspanningen van Thetan World om inflatie tegen te gaan trekken de GameFi-community aan. Nguyen Dinh Khanh stelde: "We hebben het Inflation Control Center. De belangrijkste taak hiervan is om de inflatie in realtime te coördineren." Bovendien zal Thetan World gebruikers ook heel wat tools bieden om inhoud te creëren en waarde te genereren. Dit project is klaar om een eerlijke en diverse omgeving en een gezondere economie te creëren.

Daarnaast zorgt Thetan World voor de diversiteit van de Game-Fi-wereld via de SDK-integratiefunctie, een van de meest langverwachte functies van Thetan World. De heer Khanh zei: "Een web3-game maken is een uitdaging. Met bijna 10 jaar ervaring in het maken van traditionele games begrijpen we dit heel goed". De oplossing van Thetan World helpt web2-ontwikkelaars niet alleen sneller en tegen lagere kosten deel te nemen aan de Game-Fi-wereld, maar stelt hen ook in staat gebruik te maken van bestaande gamemiddelen.

Daarom heeft Thetan World alle complexe processen voor transacties en koppelingen vereenvoudigd. Gebruikers hebben maar één account nodig om toegang te krijgen tot alle diensten van Thetan World, van game naar game te gaan en NFT's te kiezen om in hun favoriete game te spelen.

Volgens de CEO van Wolffun in de recente video, zal Thetan Chain binnenkort worden gelanceerd om meerdere voordelen te bieden, waaronder betere beveiliging en lagere kosten.

Dit project belooft heel wat innovatieve verbeteringen voor de Game-Fi-wereld, die zich hebben bewezen en heel wat aandacht hebben getrokken.

De aanstaande lancering van het project komt ook de belofte na aan degenen die Thetan Arena hebben gesteund. "In Thetan World gaan we verder met het verhaal van de bijna 30 personages uit Thetan Arena en we breiden dit uit met nog meer intrigerende verhalen in meerdere werelden. Bovendien zal dit THG, de belangrijkste token in Thetan World, omringen." - aldus de CEO.

Daarom wordt verwacht dat de NFT van Thetan World in de toekomst aanzienlijk zal groeien. Hoewel het niet officieel is aangekondigd, zeggen sommige bronnen dat Thetan World eind april van dit jaar officieel de voorinschrijving zal openen en de eerste partij NFT's zal verkopen.

