Apresentação Breitling Explorers Squad com Bertrand Piccard, David De Rothschild e Inge Solheim

«Na Breitling, acreditamos no poder de uma equipa, na força de um grupo e na identificação mútua com um objetivo comum, o que acabará por conduzir inevitavelmente ao êxito», declara Georges Kern, CEO da Breitling. E acrescenta: «Almejamos ser autênticos, credíveis e honestos no que se refere à nossa marca e aos nossos produtos e também nas interações com os nossos clientes. O mesmo aplica-se a cada um dos squads . Vamos lançar vários squads, desde desportivos até artísticos, cobrindo as diversas áreas de atividade ligadas aos nossos mundos temáticos: ar, mar e terra. Os membros dos nossos squads – famosos ou não – serão mestres totais nos seus respetivos domínios. Aguardo com muita expectativa revê-los em breve, durante as suas missões individuais ou partilhadas num dos ambientes da Breitling. »

É com imenso prazer que anunciamos hoje o nosso squad, formado por três personalidades notáveis: o Breitling Explorers Squad

Na Breitling, defendemos a responsabilidade social de empresa e cremos no poder do «Doing well in doing good». Ambicionamos tornarmo-nos neutros do ponto de vista das emissões de carbono e envolvermo-nos em missões ambientais como exemplifica o nosso recente compromisso com a Ocean Conservancy, uma organização não-governamental empenhada na luta global por oceanos saudáveis e praias limpas. O nosso passado demonstra o nosso empenho incessante em envolvermo-nos na exploração de novos campos de atividade e continuaremos a fazer o mesmo no futuro – juntamente com os nossos squads. Hoje, temos o imenso prazer de revelar-lhes outro squad, constituído por três personalidades notáveis, o Breitling Explorers Squad, e anunciar os nomes dos seus membros:

Bertrand Piccard

Está inscrito no DNA de Bertrand Piccard alcançar o impossível. Como descendente de uma dinastia lendária de exploradores e cientistas que conquistaram os cumes e as profundidades do nosso planeta, ele faz parte da história por ter realizado a primeira volta ao mundo sem escalas num balão aerostático, a bordo do Breitling Orbiter 3. Através da sua visão de demonstrar o imenso potencial das energias renováveis, Bertrand iniciou o desafio do «Solar Impulse» e circum-navegou o globo num avião movido exclusivamente pela energia do sol. Pioneiro de tecnologias limpas, ele tem como alvo atual selecionar mil soluções economicamente rentáveis para proteger o ambiente. Com a sua dupla identidade de médico e explorador em série, Bertrand Piccard tornou-se uma voz influente como líder visionário do progresso e da sustentabilidade.

David de Rothschild

David de Rothschild é um ambientalista, aventureiro e o fundador da Sculpt The Future Foundation, um grupo que utiliza a exploração, a aventura e a narrativa como um meio de dar voz à natureza. Motivado pela sua curiosidade pelo mundo natural, aventurou-se a ir a vários dos mais longínquos e frágeis ecossistemas do nosso planeta, levando cuidados e soluções inovadoras a questões ambientais urgentes em todo o mundo. David foi o mais jovem britânico a ter alcançado ambos os polos geográficos e, em 2010, navegou num catamarã inteiramente reciclado e sustentado sobre a água por 12 500 garrafas recuperadas de plástico. Juntamente com a sua tripulação, percorreu 8000 milhas no Oceano Pacífico para alertar o mundo inteiro para os efeitos devastadores do uso de plásticos descartáveis. David foi reconhecido como um «Herói das Alterações Climáticas» pelas Nações Unidas, um «Explorador Emergente» pela National Geographic, um «Embaixador de Saneamento Global» e um «Jovem Líder Global» pelo WEF (Fórum Económico Mundial).

Inge Solheim

Inge Solheim é considerado um dos maiores guias mundiais. Ele possui uma longa experiência como guia profissional na orientação, exploração e consultoria sobre os ambientes terrestres mais extremos. Em 2005, participou no «Blizzard», uma reconstrução organizada pela BBC da corrida de Scott e Amundsen até ao Polo Sul. Inge foi o líder da expedição «Walking with the Wounded» (Marcha com os Feriados), projeto de caridade do príncipe Harry. Em 2011, ele guiou o príncipe e soldados feridos até ao Polo Norte e, em 2013, ao Polo Sul. Milhões de pessoas assistiram às séries inspiradoras da BBC e ITV. Inge foi o produtor da série «North Pole Ice Airport» e chefe de segurança e logística de inúmeras produções de TV sobre natureza e aventura.

Siga #breitlingsquad em #squadonamission

Nos próximos anos, descobrirá mais sobre cada squad e os seus respetivos empreendimentos, juntamente com os projetos de cada um dos seus membros. Na Breitling, estamos todos entusiasmados por saber que outros squads serão anunciados brevemente.

