Apresentando a edição limitada do uísque Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Glenury Royal

Hoje, a Johnnie Walker anuncia o lançamento do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Glenury Royal, o terceiro da série de lançamentos especiais, feito com uísques "fantasmas" insubstituíveis de um pequeno número de destilarias icônicas, que fecharam há muitos anos. Jim é, há muito tempo, apaixonado pela exploração de sabores únicos, encontrados esses uísques excepcionalmente raros das reservas do Johnnie Walker Blue Label.

No coração desse uísque reside o single malt da região montanhosa de Glenury Royal, da destilaria do mesmo nome, que fechou suas portas em 1985. Sua história colorida é tão excepcional quanto seus uísques unicamente ricos e frutuosos.

Fundada em 1825 pelo capitão Robert Barclay, membro do Parlamento Britânico e o primeiro homem a andar mil milhas em mil horas, a destilaria foi destruída por um incêndio devastador, apenas para se levantar das cinzas, como uma fênix, e florescer mais uma vez. Sob a liderança obstinada de Barclay, floresceu até o ponto de se tornar uma das três únicas destilarias escocesas a desfrutar um título real. Hoje, o espírito raro do capitão Barclay vive nos estoques minguantes desse incrível uísque "fantasma".

Jim acrescentou: "Esperamos pacientemente por esse momento em que voltamos nossos pensamentos para esse uísque excepcionalmente raro, zelando cuidadosamente por nossos barris em envelhecimento, até chegar o momento certo para explorar seu caráter unicamente generoso".

Jim e sua equipe também selecionaram cuidadosamente dois uísques excepcionalmente raros das destilarias "fantasmas" de Cambus e Pittyvaich, balanceando perfeitamente seu caramelo toffee cremoso e notas de doce de manteiga, com as suntuosas frutas de pomar, maçã doce e o caráter delicado do damasco de Glenury Royal.

Outros cinco uísques raros de Glen Elgin, Inchgower, Glenlossie, Cameronbridge e Glenkinchie trazem ondas de baunilha, mel de urze e frutas secas, que se entrelaçam com chocolate escuro macio e camadas de nozes para criar uma exploração desse uísque "fantasma" insubstituível, tornando essa edição limitada nossa mais generosa até agora.

O Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Glenury Royal é engarrafado com um teor alcoólico (ABV) de 43,8% e será disponibilizado globalmente a partir de outubro de 2019 com um preço de venda no varejo recomendado (RRSP) de 275 GBP por uma garrafa de 70 cl. Cada garrafa desse lançamento especial é numerada individualmente.

O Johnnie Walker Blue Label é um uísque escocês notável, feito por nossa pequena equipe de misturadores especializados, alguns dos quais dedicaram 30 anos de suas vidas à busca de excelência. Liderados pelo duas vezes misturador-mestre do ano, Jim Beveridge, eles escolhem cuidadosamente os uísques mais raros dos quatro cantos da Escócia, incluindo alguns uísques insubstituíveis de destilarias que fecharam há tempos.

Apenas 1 em 10.000 barris em nossas reservas incomparáveis de mais de 10 milhões de uísques escoceses em envelhecimento tem a riqueza e o caráter requeridos para a complexa produção do Johnnie Walker Blue Label. Dentro de cada garrafa do Johnnie Walker Blue Label tem um uísque escocês aveludado macio e vibrante, com porções de frutas, especiarias e sabores defumados.

A Johnnie Walker é a marca de uísque escocês número um do mundo (IWSR), desfrutado por pessoas em mais de 180 países. Desde o tempo de seu fundador, John Walker, aqueles que misturam seus uísques buscam sabor e qualidade acima de tudo.

Hoje, a variedade de uísques premiados inclui Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles respondem por mais de 19 milhões de caixas vendidas anualmente (IWSR, 2018), tornando o Johnnie Walker a mais marca mais popular de uísque escocês do mundo.

A Diageo é uma líder mundial de bebidas alcoólicas, com uma coleção extraordinária de marcas, incluindo os uísques Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's e Windsor, as vodcas Smirnoff e Cîroc, além de Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo é registrada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO) e seus produtos são vendidos em mais de 180 países. Para obter mais informações sobre a Diageo, nosso pessoal, nossas marcas e desempenho, visite-nos em www.diageo.com. Conheça os recursos globais da Diageo sobre beber responsavelmente em www.DRINKiQ.com, para ver informações, iniciativas e maneiras de compartilhar melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

