Apresentando a K-Hospitality: Lotte New York Palace e Lotte Hotel Seattle Garner Recebem as Maiores Honrarias em 2023

SEUL, Coreia do Sul, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- Lotte Hotels & Resorts, uma empresa hoteleira sul-coreana líder com um total de 33 cadeias em todo o mundo, chamou a atenção global, já que sua excelência está sendo reconhecida por meio de prêmios de prestígio como Forbes Travel Guide e World's Best Awards.

Lotte Hotels & Resorts se inspira na cultura coreana, baseando seus serviços em uma atenção calorosa e delicada às necessidades pessoais e cuidados preventivos — o cerne da "K-Hospitality".

Localizado no centro de Manhattan, o Lotte New York Palace é um dos marcos designados pela cidade de Nova Iorque. Dentro de todo o complexo, que inclui a Villard Mansion e as Torres do Lotte New York Palace, as Torres do Lotte New York Palace foram selecionadas como um hotel cinco estrelas de renome mundial pelo "Guia de Viagens de 2023 da Forbes".

O Lotte New York Palace é um hotel de alto nível que se destaca até mesmo na altamente competitiva paisagem hoteleira de Nova Iorque, oferecendo uma rara combinação de mais de 900 quartos e 23 salas de banquete e reunião. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o hotel Lotte New York Palace serve como o local da diplomacia internacional, conquistando o apelido de "segunda sede da ONU".

O hotel Lotte New York Palace alcançou notas altas nas duas categorias de serviços ao cliente e restaurantes. Com o surgimento da tendência de K-Food, o hotel apresenta um martini "Seoul-ful" feito com soju. Além disso, o atendimento ao cliente com a hospitalidade Korean-style, incluindo a ênfase em sorrir durante as interações com o hóspede, foi o recurso de destaque.

Lotte Hotel Seattle foi selecionado como o hotel com melhor classificação no "the World's Best Awards 2023" administrado pela revista mundialmente renomada "Travel+Leisure".

A Travel+Leisure é uma revista mensal que realiza pesquisas com seus 16 milhões de leitores da publicação. Na categoria hotel, a pesquisa seleciona o melhor hotel e resort por meio da avaliação dos quartos, instalações, localização, serviços e experiência gastronômica.

O Lotte Hotel Seattle superou os hotéis mundialmente famosos em Seattle e assumiu o mais cobiçado ranking. Com grandes janelas, espelhos e uma ampla gama de coleções de arte, os luxuosos quartos e suítes do hotel apresentam designs de interiores altamente criativos, com a vista panorâmica da Elliot Bay completando seus encantos distintos. O hotel foi elogiado por seu uso estético de madeira natural. Ao lado dos marcos de Seattle, como Pioneer Square e Pike Place Market, o Lotte Hotel Seattle obteve altas notas em localização privilegiada e acessibilidade.

