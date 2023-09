Präsentation der K-Hospitality: Lotte New York Palace und Lotte Hotel Seattle Garner erhalten höchste Auszeichnungen im Jahr 2023

SEOUL, Südkorea, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Lotte Hotels & Resorts, ein führendes südkoreanisches Hotelunternehmen mit insgesamt 33 Ketten weltweit, hat internationale Aufmerksamkeit erregt, da die hervorragenden Leistungen durch prestigeträchtige Auszeichnungen wie den Forbes Travel Guide und die World's Best Awards gewürdigt wurden.

Die Dienstleistungen der Lotte Hotels & Resorts sind von der koreanischen Kultur inspiriert, die auf einer herzlichen und feinfühligen Aufmerksamkeit für persönliche Bedürfnisse und einer vorbeugender Betreuung basiert – dem Kern von „K-Hospitality".

Lotte New York Palace Lotte Hotel Seattle

Im Herzen von Manhattan ist das Lotte New York Palace eines der Wahrzeichen von New York City. Von der gesamten Anlage, die aus dem Villard Mansion und den Towers at Lotte New York Palace besteht, wurden die Towers at Lotte New York Palace vom "Forbes Travel Guide 2023" als weltweit renommiertes Fünf-Sterne-Hotel ausgewählt.

Das Lotte New York Palace ist ein Hotel der Spitzenklasse, das sogar in der hart umkämpften New Yorker Hotellandschaft heraussticht und eine seltene Kombination aus mehr als 900 Gästezimmern und 23 Bankett- und Konferenzräumen bietet. Während der Generalversammlung der Vereinten Nationen dient das Lotte New York Palace Hotel als Veranstaltungsort für internationale Diplomatie und trägt daher den Spitznamen „Zweites Hauptquartier der Vereinten Nationen".

Das Lotte New York Palace Hotel erreichte in den beiden Kategorien Kundenservice und Gastronomie hohe Punktzahlen. Mit dem Aufschwung des K-Food-Trends führt das Hotel einen „Seoul-ful"-Martini mit Soju ein. Darüber hinaus war der Kundenservice, inspiriert von der koreanischen Gastfreundschaft, einschließlich der Betonung des Lächelns bei Interaktion mit den Gästen, das herausragende Merkmal.

Das Lotte Hotel Seattle wurde bei den "The World's Best Awards 2023" des weltweit renommierten Magazins "Travel+Leisure" zum bestplatzierten Hotel gewählt.

Travel+Leisure ist ein monatlich erscheinendes Magazin, das Umfragen unter seinen 16 Millionen Lesern durchführt. In der Kategorie Hotel werden die besten Hotels und Resorts anhand von Gästezimmern, Ausstattung, Lage, Service und Gastronomie gewählt.

Lotte Hotel Seattle setzte sich gegen weltberühmten Hotels in Seattle durch und belegte den begehrten ersten Platz. Die luxuriösen Gästezimmer und Suiten des Hotels sind mit großen Fenstern, Spiegeln und einer großen Auswahl an Kunstsammlungen ausgestattet und zeichnen sich durch äußerst kreatives Innendesign aus. Der malerische Blick auf die Elliot Bay vervollständigt ihren besonderen Charme. Das Hotel wurde für seine ästhetische Verwendung von Naturholz gelobt. In unmittelbarer Nähe zu Seattles Wahrzeichen wie dem Pioneer Square und dem Pike Place Market erzielte das Lotte Hotel Seattle gute Noten für erstklassige Lage und Barrierefreiheit.

