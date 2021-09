Apresentando o aplicativo Nobu

Com a demanda por experiências de hóspedes sem contato, o novo aplicativo Nobu oferece aos hóspedes uma experiência totalmente integrada, sem abrir mão do serviço cordial renomado mundialmente da marca. Os recursos incluem check-in e check-out móveis, chaves de quarto virtuais, itinerário instantâneo e opção de conversar em vários idiomas em várias plataformas, incluindo WeChat, SMS e WhatsApp. Os hóspedes também podem se conectar diretamente com os membros da equipe do hotel no toque de um botão para solicitações 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, solicitar refeições no quarto, pedidos especiais e obter acesso a benefícios exclusivos, desde lugares prioritários em restaurantes até experiências locais personalizadas.