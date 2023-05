Apresentando uma visão panorâmica da vida inteligente do futuro, a AWE2023 conclui com sucesso

XANGAI, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em 30 de abril de 2023, a AWE2023 foi concluída com sucesso no Centro Internacional de Exposições de Xangai. Com o tema "Smartize the Future", a AWE2023, que durou quatro dias, apresentou aos consumidores globais uma visão panorâmica da vida inteligente do futuro com as últimas inovações em áreas como eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, casas inteligentes, produtos digitais 3C, entretenimento inteligente, IoT, IA, dispositivos vestíveis, realidade virtual/aumentada, veículos conectados inteligentes e robótica.

Um vislumbre dos expositores

Abrangendo uma área de 150.000 metros quadrados, as 13 salas de exposição da AWE2023 no Centro Internacional de Exposições de Xangai atraíram mais de mil expositores, incluindo a maioria das empresas mundialmente famosas nos setores de eletrodomésticos, eletrônicos de consumo e Internet, bem como fornecedores de componentes essenciais. A AWE2023 recebeu cobertura da mídia nacional e internacional, incluindo a China Central Television (CCTV), people.cn, Xinhua Net, TV TOKYO, Fuji Television Network, Kyodo News, bem como canais da CRI Online em inglês, alemão, japonês e coreano. O número de visitas à AWE2023 chegou a 350.000, entre os quais o número de visitantes estrangeiros aumentou significativamente desde a última AWE, atingindo um recorde histórico.

A adoção do 5G e a inovação contínua da tecnologia de IA injetaram nova vitalidade no desenvolvimento de casas inteligentes. As principais empresas integraram soluções inteligentes à vida urbana e trouxeram casos como conferências inteligentes, hotéis inteligentes e saúde inteligente para a AWE2023. A Haier exibiu sua plataforma Smart Home Brain, que oferece serviços domésticos inteligentes abrangentes e integrados, apresentando uma experiência de vida inteligente personalizada com base em seu layout de marca completo e cenários inclusivos. A Huawei lançou seu Whole House Smart Space 3.0 habilitado para HarmonyOS na AWE, realizando uma ligação inteligente entre pessoas, veículos e residências.

Gigantes no setor global de telas estão se concentrando em tecnologias de ponta, como OLED, Mini LED e telas a laser. A Samsung e a Sony apresentaram seus principais modelos de TV, o S95Z e o A95L, respectivamente. A Micro LED de 89 polegadas da Samsung teve seu lançamento global, enquanto a TV Mini LED da TCL ostentava um brilho máximo de impressionantes 5.000 nits. No campo de 8K, a Hisense trouxe a primeira TV 8K a laser do mundo e a Sharp apresentou a primeira TV 8K topo de linha de 120 polegadas do mundo.

Na AWE2023, marcas de eletrodomésticos de renome internacional como Miele, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Electrolux e Gorenje, bem como fabricantes chineses como Gree, Fotile, Robam e Vatti, continuam se concentrando nas principais demandas dos consumidores por design saudável, de baixo carbono e integrado por meio de soluções inteligentes tecnológicas. Também é digno de nota que as marcas líderes nos setores de acessórios para banheiros, limpeza, beleza e cuidados pessoais, incluindo aHEGII, Arrow, Lexy e Ecovacs, também apresentaram produtos inteligentes que resolvem os pontos problemáticos do cotidiano dos usuários.

Cenários exibidos na AWE2023 foram centrados em casas inteligentes, estendendo-se a várias atividades ao ar livre como viagens e acampamento com veículos movidos a novas energias apresentados pela Huawei, Samsung e Skyworth.

A AWE2023 introduziu uma campanha de transmissão ao vivo. Com lançamentos intensos de novos produtos e vantagens únicas na exibição de cenários, a exposição atraiu a mídia de renome CCTV-2 (Canal de Finanças), a plataforma de comércio eletrônico omnicanal Douyin E-commerce e a plataforma de compras on-line integrada profissional JD.com para lançar a campanha de promoção de vendas de 1º de maio, trazendo benefícios reais a milhões de consumidores.

Além disso, os tópicos do Weibo têm sido uma evidência reveladora da popularidade da AWE2023. De acordo com as estatísticas do comitê organizador, sob os tópicos relacionados à AWE2023 no Weibo, internautas, mídia e expositores interagiram ativamente com a conta oficial, gerando mais de dezenas de milhões de discussões. Até o momento dessa publicação em 4 de maio, o tópico da AWE2023 recebeu um recorde histórico de mais de 320 milhões de leituras.

O AWE Summit 2023 - Innovation for Real Change discutiu a direção de desenvolvimento inovador das empresas de eletrodomésticos e explorou os objetivos de desenvolvimento ecológico do setor de eletrodomésticos e imaginou um futuro brilhante para o setor. O AWE Summit 2023 — Future Home 2035 pretende realizar novos cenários inteligentes. No fórum, a China Household Electrical Appliances Association (CHEAA) e a China Communications Standards Association (CCSA) lançaram em conjunto o White Paper on Smart Home Interconnection in China. Além disso, a Cerimônia de Premiação da AWE, amplamente reconhecida no campo global sobre vida inteligente, retornou após dois anos.

A AWE2023 chegou a um fim bem-sucedido. Vamos aguardar o futuro da vida inteligente na AWE2024!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069930/A_glimpse_exhibitors.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069931/A_glimpse_exhibitors.jpg

FONTE AWE

