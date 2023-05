Presentatie van een panoramisch beeld van het toekomstige slimme leven, AWE2023 met succes afgesloten

SHANGHAI, 5 mei 2023 /PRNewswire/ -- Op 30 april 2023 werd in het Shanghai New International Expo Centre met succes AWE2023 afgesloten. Onder het thema "Smartize the Future" presenteerde de vierdaagse AWE2023 een panoramisch beeld van het toekomstige, slimme leven aan consumenten vanuit alle windstreken met de nieuwste innovaties op het gebied van onder meer huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, smart home, 3C digitale producten, smart entertainment, IoT, AI, draagbare apparaten, VR/AR, slimme verbonden voertuigen en robotica.

Met een oppervlakte van 150.000 vierkante meter trokken de 13 beurshallen van AWE2023 in het Shanghai New International Expo Center meer dan duizend exposanten, waaronder de meeste van de wereldberoemde bedrijven in huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica en internetindustrieën, evenals leveranciers van cruciale onderdelen daarvoor. AWE2023 heeft de aandacht gekregen van media in binnen- en buitenland, waaronder China Central Television (CCTV), people.cn, Xinhua Net, TV TOKYO, Fuji Television Network, Kyodo News, evenals CRI Online-kanalen in het Engels, Duits, Japans en Koreaans. Het aantal bezoekers aan AWE2023 bereikte 350.000, waarvan het aantal buitenlandse bezoekers aanzienlijk groter was dan de vorige AWE en een historisch hoogtepunt bereikte.

De acceptatie van 5G en de voortdurende innovatie van AI-technologie hebben de ontwikkeling van smart home nieuw leven ingeblazen. Topbedrijven hebben slimme oplossingen in het stadsleven geïntegreerd en cases als slimme conferenties, slimme hotels en slimme gezondheidszorg naar AWE2023 gebracht. Haier stelde zijn Smart Home Brain-platform tentoon dat naadloze, uitgebreide smart home-services biedt en een gepersonaliseerde, slimme levenservaring presenteert op basis van de volledige merklay-out en inclusieve scenario's. Huawei debuteerde zijn door HarmonyOS aangedreven Whole House Smart Space 3.0 op AWE, waarmee een slimme koppeling tussen mensen, voertuigen en huizen wordt gerealiseerd.

Reuzen in de wereldwijde display-industrie richten zich op geavanceerde technologieën zoals OLED, Mini LED en laserdisplay. Samsung en Sony presenteerden respectievelijk zijn voornaamste tv-modellen, S95Z en A95L. De 89-inch Micro LED van Samsung maakte zijn wereldwijde debuut, terwijl de Mini LED TV van TCL een piekhelderheid had van maar liefst 5000 nits. Op het gebied van 8K bracht Hisense 's werelds eerste 8K-laser-tv, en Sharp presenteerde als hoofdproduct 's werelds eerste 120-inch 8K-tv.

Op AWE2023 blijven internationaal bekende merken voor huishoudelijke apparaten, zoals Miele, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Electrolux en Gorenje, evenals Chinese fabrikanten zoals Gree, Fotile, Robam en Vatti zich richten op de kernbehoeften van consumenten op het gebied van gezonde, koolstofarme en geïntegreerde ontwerp door middel van slimme, op technologie gebaseerde oplossingen. Het is ook opmerkelijk dat toonaangevende merken op het gebied van badkameraccessoires, schoonmaak, schoonheid en persoonlijke verzorging, waaronder HEGII, Arrow, Lexy en Ecovacs, ook slimme producten presenteerden die pijnpunten in het dagelijks leven van gebruikers oplossen.

Scenario's die op AWE2023 werden getoond, waren gecentreerd rond smart home, en strekten zich uit tot verschillende buitenactiviteiten zoals reizen en kamperen met voertuigen die op niet-fossiele brandstof rijden en door Huawei, Samsung en Skyworth tentoongesteld werden.

AWE2023 heeft een livestreaming-campagne geïntroduceerd. Met intensieve introducties van nieuwe producten en unieke voordelen op het gebied van scenarioweergave, heeft de tentoonstelling de gezaghebbende media CCTV-2 (Finance Channel), omnichannel interesse e-commerce platform Douyin E-commerce en professioneel geïntegreerd online shopping platform JD.com aangetrokken om de 1 mei verkooppromotiecampagne te lanceren die miljoenen consumenten echte voordelen biedt.

Bovendien zijn Weibo-thema's een sprekend bewijs gebleken van de populariteit van AWE2023. Volgens de cijfers van het organiserend comité hadden netizens, media en exposanten onder de AWE2023-gerelateerde Weibo-thema's actief contact met de official, wat tot meer dan tientallen miljoenen discussies heeft geleid. Bij het ter perse gaan op 4 mei is het thema van AWE2023 meer dan 320 miljoen keer gelezen, een historisch hoogtepunt.

De AWE Summit 2023 - Innovation for Real Change besprak de innovatieve ontwikkelingsrichting van bedrijven in huishoudelijke apparaten, verkende de groene ontwikkelingsdoelen van de industrie voor huishoudelijke apparaten, en stelde een mooie toekomst voor de industrie voor. De AWE Summit 2023 - Future Home 2035 streeft ernaar om nieuwe, slimme scenario's te realiseren. Op het forum hebben de China Household Electrical Appliances Association (CHEAA) en de China Communications Standards Association (CCSA) gezamenlijk het Witboek over Smart Home Interconnection in China uitgebracht. Bovendien maakte de AWE Award Ceremony, alom erkend in het wereldwijde smart life-veld, na twee jaar een comeback.

AWE2023 is tot een goed einde gekomen. Laten we uitkijken naar het toekomstige, slimme leven op AWE2024!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2067712/A_glimpse_exhibitors.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2067713/A_glimpse_exhibitors.jpg

SOURCE AWE