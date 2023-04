Aprimoramentos do TOEFL iBT® que estão sendo lançados em julho de 2023

PRINCETON, Nova Jersey, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte de sua busca contínua em criar uma experiência ideal para os participantes de testes, a ETS anunciou hoje uma série de melhorias interessantes no TOEFL iBT ®.

Nos próximos meses, os participantes de testes podem esperar:

Um teste de TOEFL iBT encurtado para as provas que começam em 26 de julho de 2023. O teste agora levará menos de duas horas para ser concluído – anteriormente eram três horas – como resultado de:

Instruções e navegação simplificadas durante todo o teste.



Uma nova e mais moderna tarefa de "Escrever para uma Discussão Acadêmica", que substitui a tarefa anterior de Escrita Independente.



Uma seção de Leitura mais curta.



A remoção de todas as perguntas de teste não pontuadas.

Um processo simplificado de registro iniciando em julho de 2023. Os participantes podem criar uma conta e escolher uma data disponível para o TOEFL iBTde maneira mais rápida e fácil do que nunca. Além disso, benefícios mais localizados , como opções adicionais de pagamento locais, estarão disponíveis em mercados selecionados e expandidos ao longo do tempo.

"A ETS está impulsionando o futuro da avaliação por meio de inovações de produtos em educação e aprendizado, e o TOEFL é fundamental para esse esforço", disse Amit Sevak, CEO da ETS. "O TOEFL é um padrão do setor há quase seis décadas, e essas melhorias destacam ainda mais sua posição. Mais importante ainda, essas melhorias foram desenvolvidas por meio das lentes de nossos clientes e partes interessadas, porque são nossa maior prioridade".

Os participantes que já se inscreveram para um teste TOEFL iBT têm a opção de reprogramar sua data gratuitamente, se desejarem experimentar essas novas melhorias ou adiantar o teste antes de entrarem em vigor. As reprogramações gratuitas podem ser feitas até 30 de abril de 2023, via sua conta TOEFL. Além disso, versões atualizadas do Teste Gratuito de Prática TOEFL iBT e dos Conjuntos de Prática TOEFL iBT agora estão disponíveis no site da TOEFL. As opções adicionais de preparação e testes gratuitas e pagas serão atualizadas para refletir essas alterações nas próximas semanas.

Para os usuários de pontuação, a escala TOEFL iBT permanece a mesma, portanto, seus requisitos também podem permanecer os mesmos. O teste TOEFL continua sendo a opção mais confiável, válida e segura para usuários de pontuação em todo o mundo. E agora, com essas melhorias adicionais, os usuários de pontuação podem ter a certeza de que a experiência dos tomadores de testes agora é mais agradável – economizando tempo, ao mesmo tempo em que reduzem a ansiedade do dia.

Para saber mais sobre as melhorias do TOEFL iBT, acesse www.ets.org/toefl/ibt-enhancements. Para criar uma conta, inscreva-se em um teste, acesse os recursos de preparação e muito mais, acesse www.ets.org/toefl.

Sobre o teste TOEFL iBT

O teste de TOEFL iBT, criado pela ETS, é o teste mais respeitado, aceito e preferido de proficiência acadêmica em língua inglesa, usado para estudo, trabalho e imigração. Mais de 11.500 instituições em mais de 160 países de todo o mundo utilizam pontuações do TOEFL iBT para fazer decisões de alto risco. O teste possui 100% de aceitação em destinos populares de língua inglesa, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Ele é apoiado por décadas de pesquisa e ajuda milhões de alunos em suas jornadas de estudo no exterior. É uma parte crucial da Família de Avaliações TOEFL, que abriga um teste para cada estágio de proficiência em inglês, começando com alunos de 8 anos ou mais. Para mais informações, acesse www.ets.org/toefl.

