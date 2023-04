Les améliorations du TOEFL iBT® prennent effet en juillet 2023

PRINCETON, New Jersey, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de ses efforts continus pour offrir une expérience optimale aux personnes évaluées, ETS a annoncé aujourd'hui une série d'améliorations passionnantes au TOEFL iBT®.

Au cours des prochains mois, les améliorations suivantes seront proposées :

Un test TOEFL iBT abrégé , qui sera proposé à compter du 26 juillet 2023. La durée du test sera réduite de trois à moins de deux heures, grâce aux changements suivants :

, qui sera proposé à compter du 26 juillet 2023. La durée du test sera réduite de trois à moins de deux heures, grâce aux changements suivants : Des instructions et une navigation simplifiées à chaque étape du test



Une nouvelle tâche plus moderne de « rédaction académique », qui remplace la tâche précédente de rédaction indépendante



Une section de lecture plus courte



La suppression de toutes les questions non notées

Un processus d'inscription simplifié à compter de juillet 2023. Les utilisateurs pourront créer un compte et sélectionner une date disponible pour passer le test TOEFL iBT plus rapidement et plus facilement que jamais. De plus, des avantages plus localisés , tels que des options de paiement locales supplémentaires, seront offerts dans certains marchés, puis élargis au fil du temps.

à compter de juillet 2023. Les utilisateurs pourront créer un compte et sélectionner une date disponible pour passer le test TOEFL iBT plus rapidement et plus facilement que jamais. De plus, des , tels que des options de paiement locales supplémentaires, seront offerts dans certains marchés, puis élargis au fil du temps. Transparence accrue des résultats à compter du 26 juillet 2023. Les personnes évaluées verront la date de publication du score officiel s'afficher à la fin du test. Ils recevront également une notification en temps réel à chaque changement de statut de leur score.

« ETS façonne l'avenir de l'évaluation en apportant des innovations de produits dans les domaines de l'éducation et l'apprentissage, et le TOEFL se trouve cœur de cet effort, a déclaré Amit Sevak, PDG d'ETS. Le TOEFL est une norme de l'industrie depuis près de six décennies, et ces améliorations renforcent sa position. Plus important encore, elles ont été élaborées dans le but précis d'améliorer l'expérience de nos clients et intervenants, car il est de notre priorité absolue de les servir. »

Les personnes qui se sont déjà inscrites à un test TOEFL iBT ont la possibilité de changer gratuitement leur date d'évaluation si elles souhaitent profiter de ces nouvelles améliorations. Elles peuvent aussi choisir de passer leur test plus tôt, avant l'entrée en vigueur des changements. La date du test peut être changée gratuitement jusqu'au 30 avril 2023, en accédant à son compte TOEFL. En outre, des versions mises à jour du Test de préparation gratuit TOEFL iBT et des Séries d'exercices du test TOEFL iBT sont maintenant disponibles sur le site Web du TOEFL. Au cours des prochaines semaines, d'autres options de préparation aux tests gratuites et payantes seront mises à jour pour tenir compte de ces changements.

Pour les utilisateurs de score, l'échelle de notation du TOEFL iBT, ainsi que les exigences, demeurent inchangées. Le test TOEFL reste l'option la plus réputée, valide, fiable et sécurisée pour les utilisateurs de score du monde entier. Maintenant, grâce à ces améliorations supplémentaires, les personnes passant le test peuvent profiter d'une expérience plus agréable, qui leur permet de gagner du temps tout en réduisant l'anxiété le jour de l'évaluation.

Pour en savoir plus sur les améliorations apportées au TOEFL iBT, consultez le site : www.ets.org/toefl/ibt-enhancements . Pour créer un compte, s'inscrire à un test, consulter les ressources de préparation et plus encore, rendez-vous sur www.ets.org/toefl .

À propos du test TOEFL iBT

Le TOEFL iBT, créé par ETS, est le test le plus respecté, accepté et utilisé dans les milieux des études, du travail et de l'immigration pour évaluer la compétence académique en anglais. Plus de 11 500 établissements dans plus de 160 pays utilisent les scores du TOEFL iBT pour prendre des décisions à enjeux élevés. Le test est accepté à 100 % dans les destinations anglophones populaires, notamment les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le test s'appuie sur des décennies de recherche et a aidé des millions d'apprenants dans leur parcours d'études à l'étranger. Il constitue un élément crucial de la famille d'évaluations du TOEFL, qui propose un test TOEFL pour chaque étape de la maîtrise de l'anglais, en commençant par les apprenants de 8 ans et plus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ets.org/toefl .

