Aproveitando ao Máximo Todos os Raios | Huawei Apresenta All-Scenario Smart PV+ESS Solutions na SNEC 2023

XANGAI, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Na 16ª Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente (16th International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition) (SNEC 2023) em Xangai, Huawei apresenta suas soluções Smart PV+Energy Storage System (ESS) de última geração e as histórias de sucesso globais da empresa. Essas soluções são desenvolvidas para cenários de serviços públicos, comerciais e industriais (C&I) e residenciais.

1

I. Utility Smart PV & ESS Solution: Habilitando a energia fotovoltaica como principal fonte de energia

As usinas de energia em escala de serviços públicos são complexas e diversificadas. Eles apresentam uma alta proporção de energia renovável e equipamentos eletrônicos de energia, e usinas de energia ultragrandes GW-level, que vêm com desafios em segurança, conexão de rede, operação e manutenção (O&M) e eficiência de geração de energia. A Huawei se propõe de forma inovadora a integrar eletrônica de potência e tecnologias digitais, PV e ESS, bem como fluxos de energia e dados. A Huawei trabalha com parceiros do ecossistema para construir um Utility Smart PV&ESS Solution que garanta conexão estável da rede, segurança máxima, O&M inteligente e altos rendimentos.

No condado de Gonghe, Qinghai, China, a Huawei participou da construção do maior campus fotovoltaico 2.2 GW do mundo, que está conectado à primeira linha de transmissão de energia de ultra-alta tensão (UHV) do mundo de energia 100% limpa. A linha transmite energia limpa continuamente do planalto noroeste para as planícies centrais. No rio Yalong de Sichuan, a Huawei ajudou a construir um sistema de energia moderno, ecológico, de baixo carbono, seguro e eficiente para a maior usina híbrida hidro-solar de 1 GW do mundo na maior altitude.

A Huawei estabeleceu a tendência dos inversores string e reformulou a arquitetura Smart String ESS. O inovador Huawei Smart String ESS integra eletroquímica, resfriamento, eletrônica de potência, tecnologias digitais e design de segurança. A otimização no nível do pacote e o gerenciamento no nível do rack atenuam a inconsistência e a incerteza das baterias de lítio usando tecnologias eletrônicas de potência. A segurança ativa de quatro níveis e o isolamento passivo de dois níveis permitem um gerenciamento refinado, aumentando a capacidade disponível e os padrões de segurança. Com alto reconhecimento dos clientes, a solução foi adotada no projeto de 1,3 GWh do Mar Vermelho na Arábia Saudita, o maior projeto de ESS fora da rede do mundo alimentado inteiramente por energia renovável.

II. Solução fotovoltaica inteligente comercial e Industrial: uma solução unificada para negócios sustentáveis

O desenvolvimento de baixo carbono tornou-se uma tendência global. Um número crescente de empresas está buscando reduzir os custos de eletricidade e as emissões de Carbono. Elas buscam promover uma transformação verde para reduzir os custos de energia e alcançar a independência energética. Para atender às necessidades, a Huawei propôs a arquitetura "1+4" Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System. Essa solução oferece alta segurança, confiabilidade e rendimento de energia, além de fácil O&M usando tecnologias inteligentes. Será a escolha preferida para usinas fotovoltaicas em cenários comerciais e industriais.

III. Solução fotovoltaica inteligente residencial: uma casa que sempre brilha

A solução fotovoltaica inteligente residencial 4.0 da Huawei otimiza o rendimento, o armazenamento, o consumo e a segurança de energia para garantir a autossuficiência energética doméstica.

A segurança é a base de tudo o que fazemos. Projetada na experiência estabelecida da Huawei no setor fotovoltaico, a solução oferece proteção de segurança abrangente e sólida para desempenho de compatibilidade fotovoltaica, ESS e eletromagnética (EMC) acima e sob o telhado. Acima do telhado, a solução oferece proteção contra arco inteligente L4 (a mais alta do setor) e desligamento rápido em nível de módulo. Sob o telhado, os equipamentos estão passando por blindagem EMC como eletrodomésticos, graças à inovação tecnológica. Além da proteção de segurança em quatro níveis, o ESS é protegido com até 12 medidas de proteção, incluindo proteção dupla de emergência.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará inovando e trabalhando com parceiros, participantes do setor, governos, organizações do setor e organizações regulatórias para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade dos setores fotovoltaicos e ESS. Nossa visão é promover a energia fotovoltaica verde como fonte principal para cada residência e para negócios, acelerando a neutralidade de carbono para um futuro melhor e mais ecológico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085494/1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei