Das Beste aus jedem Lichtstrahl machen | Huawei präsentiert auf der SNEC 2023 intelligente PV+ESS-Lösungen für jede Art von Situationen

SHANGHAI, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Auf der 16. International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2023) in Shanghai präsentiert Huawei seine Smart PV+ Energy Storage System (ESS)-Lösungen der nächsten Generation für jede Art von Situationen sowie die globalen Erfolgsgeschichten des Unternehmens. Diese Lösungen sind für die Bereiche Energieversorgungsunternehmen, Gewerbe und Industrie (C&I) sowie für Privathaushalte konzipiert.

I. Intelligente PV & ESS-Lösung für Versorgungsunternehmen: Ermöglichung von PV als Hauptenergiequelle

Großkraftwerke sind komplex und vielfältig. Sie zeichnen sich durch einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und leistungselektronischen Geräten sowie durch Ultra-Großkraftwerke auf GW-Niveau aus, die mit Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Netzanschluss, Betrieb und Wartung (O & M) sowie Effizienz der Stromerzeugung verbunden sind. Huawei schlägt innovativ vor, Leistungselektronik und digitale Technologien, PV und ESS sowie Energie- und Datenflüsse zu integrieren. Huawei arbeitet mit Ökosystempartnern zusammen, um eine intelligente PV & ESS-Lösung für Versorgungsunternehmen zu entwickeln, die eine stabile Netzanbindung, ultimative Sicherheit, intelligente O & M und hohe Erträge gewährleistet.

In Gonghe County, Qinghai, China hat Huawei am Bau des weltweit größten 2,2 GW PV-Campus mitgewirkt, der an die weltweit erste Ultrahochspannungsleitung (UHV) für 100 % saubere Energie angeschlossen ist. Die Leitung überträgt kontinuierlich saubere Energie von der nordwestlichen Hochebene in das zentrale Flachland. Am Yalong-Fluss in Sichuan hat Huawei dazu beigetragen, ein umweltfreundliches, kohlenstoffarmes, sicheres und effizientes modernes Energiesystem für das weltweit größte 1 GW Hydro-Solar-Hybrid-Kraftwerk auf der höchster Höhe zu bauen.

Huawei hat den Trend von Stringwechselrichtern losgetreten und die Smart String ESS-Architektur neu gestaltet. Die innovative Smart String ESS von Huawei integriert Elektrochemie, Kühlung, Leistungselektronik, digitale Technologien und Sicherheitsdesign. Die Optimierung auf Packungsebene und das Management auf Rack-Ebene verringern die Inkonsistenz und Unsicherheit von Lithiumbatterien durch den Einsatz von Technologien der Leistungselektronik. Vierstufige aktive Sicherheit und passive Isolierung auf zwei Ebenen ermöglichen ein präzises Management und erhöhen die verfügbaren Kapazitäts- und Sicherheitsstandards. Aufgrund der hohen Anerkennung durch die Kunden wurde die Lösung im 1,3 GWh Projekt Red Sea in Saudi-Arabien eingesetzt, dem weltweit größten netzunabhängigen ESS-Projekt, das vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

II. Gewerbliche & industrielle Smart PV-Lösung: Eine Lösung aus einer Hand für ein nachhaltiges Unternehmen

Die kohlenstoffarme Entwicklung hat sich zu einem globalen Trend entwickelt. Immer mehr Unternehmen streben eine Senkung der Stromkosten und der Kohlenstoffemissionen an. Sie streben eine grüne Transformation an, um die Energiekosten zu senken und Energieunabhängigkeit zu erreichen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, hat Huawei die Struktur des,,1+4" Optimizer+PV+ESS+Charger+Management Systems" vorgeschlagen. Diese Lösung bietet hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Energieertrag und einfache O & M unter Verwendung intelligenter Technologien. Es wird die bevorzugte Wahl für Fotovoltaikanlagen in kommerziellen und industriellen Situationen sein.

III. Residential Smart PV-Lösung: Ein Zuhause, das immer strahlt

Huawei Residential Smart PV Solution 4.0 optimiert den Energieertrag, die Speicherung, den Verbrauch und die Sicherheit, um die Energieautarkie eines Zuhauses zu gewährleisten.

Sicherheit ist der Grundpfeiler bei allem, was wir tun. Die Lösung basiert auf dem bewährten Know-how von Huawei in der PV-Branche und bietet einen umfassenden und soliden Sicherheitsschutz für PV, ESS und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) oberhalb und unterhalb des Daches. Oberhalb des Daches bietet die Lösung den intelligenten Lichtbogenschutz L4 (den höchsten in der Branche) und eine Schnellabschaltung auf Modulebene. Unterhalb des Daches werden die Geräte dank technologischer Innovationen wie Haushaltsgeräte EMV-abgeschirmt. Zusätzlich zum vierstufigen Sicherheitsschutz ist der ESS mit bis zu 12 Schutzmaßnahmen einschließlich des dualen Notschutzes geschützt.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin innovativ sein und mit Partnern, Branchenakteuren, Regierungen, Branchenorganisationen und Standardisierungsorganisationen zusammenarbeiten, um die hochwertige Entwicklung der PV- und ESS-Branche voranzutreiben. Unsere Vision ist es, die grüne Photovoltaik als Hauptenergiequelle für alle Haushalte und Unternehmen zu fördern und die Kohlenstoffneutralität für eine bessere, grünere Zukunft zu beschleunigen.

