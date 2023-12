Aproveite o verão com os produtos que Só a LG Tem

Férias, festas de fim de ano e o verão pedem encontros com amigos e familiares e a LG tem o produto ideal para elevar a experiência dos convidados

SÃO PAULO, 27 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics tem os produtos ideais para os consumidores aproveitarem as festas de fim de ano e a estação mais amada pelos brasileiros, o verão. Com certeza os recursos de som e imagem de cinema da TV OLED evo G3 vão tornar o show do Roberto Carlos ainda mais emocionante, e com as cores vivas da tecnologia de pixels que se autoiluminam os fogos de artifício da festa da contagem regressiva serão muito mais realistas, fazendo você se sentir na praia.

A Geladeira Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice UVnano será a grande aliada para as sobremesas permanecerem intactas e as bebidas geladas durante toda festa, pois conta com a tecnologia InstaView, que permite ver o interior sem abrir a porta, e com a máquina embutida Craft Ice, que faz gelos em formato de esferas que derretem lentamente, mantendo o sabor e a refrescância dos drinks.

Para transformar o amigo secreto em uma verdadeira festa, conte com a caixa de som XBOOM XL7 que é equipada com um Woofer de 8" para graves impactantes e dois Tweeters de 2.5", além de possuir luzes multicoloridas no Woofer e painel de led personalizável.

Para manter o ambiente agradável, deixe a inteligência artificial cuidar da temperatura da festa com o ar-condicionado LG Dual Inverter Voice. A tecnologia avançada permite que o produto analise a situação climática do ambiente e os padrões de uso do usuário para ajustar automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento de maneira personalizada.

O verão dos sonhos está garantido com a LG Electronics e por conta da qualidade e da alta tecnologia que emprega nos produtos, a marca criou a campanha Ver Para Crer para os consumidores conhecerem o que Só a LG Tem por meio da experimentação dos produtos, comprovando que uma vez que o cliente vê e usa apaixona-se e vira um consumidor fiel.

Conheça mais os produtos que Só a LG Tem:

TV OLED evo G3

Representando o ápice da LG OLED evo, com um design chamado de "One Wall Design", que permite uma instalação rente à parede, e um brilho incrível, com 70% mais de brilho¹, graças ao novo Brightness Booster Max, a LG OLED evo G3 é o que há de melhor quando o assunto é TV LG OLED.

O novo processador α9 (Alpha9) Gen 6 proporciona melhorias inteligentes na imagem e potencializa o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente.

Além disso, o modelo chega com os recursos tradicionais da linha LG OLED, como Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, a plataforma webOS 23 – a mais recente da marca, e a conectividade por comando de voz com "Oi, LG", que torna a experiência ainda mais sofisticada. Saiba mais sobre a LG OLED evo G3 aqui .

Geladeira Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice UVnano

Representando a revolução em tecnologia e espaço, com espaço interno otimizado e design moderno, Geladeira Smart LG Side by Side InstaView Craft Ice UVnano agrega mais sofisticação e estilo à decoração do ambiente.

A grande novidade fica por conta da exclusiva máquina embutida Craft Ice, que permite fazer gelos em formato de esferas que derretem lentamente, mantendo o sabor e a refrescância dos drinks, transformando sua casa em um sofisticado bar. Outra evolução é a aplicação da tecnologia UVnano no dispenser de água. O uso de luz ultravioleta garante a eliminação de até 99,999% das bactérias no bocal e certeza de água sempre pura para toda a família.

A geladeira também conta com a tecnologia InstaView Door-in-Door, um painel de vidro elegante que se ilumina com duas batidas, permitindo que os usuários vejam o interior sem abrir a porta, reduzindo a perda de ar frio e economizando energia. Para manter os alimentos frescos por mais tempo, vem equipada com diversas tecnologias, dentre elas o filtro Hygiene Fresh+, que elimina até 99,999% de bactérias e remove o mau odor.

Fechando o pacote de novidades, as geladeiras contam com conectividade via aplicativo LG ThinQ e gavetas de controle de umidade, além de 10 anos de garantia no compressor Linear Inverter. Para mais informações, acesse aqui.

Caixa de som LG XBOOM XL7

A LG apresenta a XBOOM XL7, uma caixa de som potente e versátil, equipada com um Woofer de 8" para graves impactantes e dois Tweeters de 2.5" que garantem médios e agudos equilibrados.

Com uma potência de 250W, autonomia de bateria de até 20 horas e conectividade Bluetooth, a XL7 é ideal para festas ao ar livre, com classificação de proteção IPX4 contra respingos d'água, sendo perfeita para áreas de piscina.

Sua mobilidade é facilitada pelas rodinhas e alça telescópica. Além disso, oferece luzes multicoloridas no Woofer, painel de led personalizável, entrada para microfone e guitarra, efeitos de voz para karaokê e função DJ, transformando qualquer ambiente em uma verdadeira festa. Conheça mais aqui.

LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial:

O ar-condicionado LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial de 12.000 BTU destaca-se por sua tecnologia avançada, que analisa a situação climática do ambiente, identifica padrões de uso do usuário e ajusta automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento de maneira personalizada.

Além do controle de energia 4 em 1, que reduz o consumo imediatamente, o compressor Dual Inverter garante eficiência energética, sendo 70% mais econômico que modelos convencionais. Com conectividade Wi-Fi, permite comandos de voz via Google Assistente e Amazon Alexa. Saiba mais aqui.

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

A Campanha Ver Para Crer – os produtos que Só a LG Tem – da LG Electronics foi lançada no Brasil com o intuito de destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. Com anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, a Campanha Ver Para Crer é um convite da empresa para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem. Confira os destaques no link: www.lg.com/br/ver-para-crer.

A LG está preparando novidades a serem apresentadas na CES 2024, que vai acontecer de 9 a 12 de janeiro de 2024, em Las Vegas (EUA). Confira no site.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

