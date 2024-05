APTOIDE VEND SA PARTICIPATION DANS FAURECIA APTOIDE AUTOMOTIVE

Cette opération stratégique est le résultat du succès fulgurant de la coentreprise et intervient alors qu'Aptoide lance son offre innovante de distribution combinée d'applications iOS et Android

LISBONNE, Portugal, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aptoide, plateforme alternative de distribution d'applications, annonce la cession de sa participation dans Faurecia Aptoide Automotive à Forvia, acteur majeur de l'industrie automobile. Cette opération stratégique illustre l'essor de la coentreprise, pionnière dans le domaine de l'expérience de tableau de bord numérique et durable. Pour Aptoide, cette opération d'envergure désormais rendue publique lui permet de se concentrer davantage sur son cœur de métier, à savoir la fourniture d'une plateforme mondiale innovante pour les développeurs et les utilisateurs d'applications et de jeux mobiles.

La coentreprise a déjà été reconnue comme un partenaire mondial sur des marchés clés tels que l'Amérique du Nord et du Sud, l'Union européenne, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée. Son offre répond à la fois aux contraintes du monde occidental et du monde oriental. Plus de trois millions de voitures sont déjà produites en série, ce qui signifie qu'une voiture sur trois sur les marchés susmentionnés utilise la technologie et les services développés par Faurecia Aptoide. Ce chiffre devrait augmenter de façon exponentielle pour atteindre 20 millions de véhicules d'ici 2025. Des constructeurs automobiles de premier plan bénéficient déjà de la plateforme, qui couvre 18 marques différentes. Faurecia Aptoide prévoit d'atteindre une part de marché de 20 % dans les applications automobiles d'ici 2025 et de 35 % d'ici 2030.

La plateforme de marché d'applications automobiles Faurecia Aptoide apporte à l'écosystème automobile des applications de premier plan dans des catégories telles que le streaming musical, les jeux, la vidéo et la navigation. Parmi les applications et partenaires notables figurent Amazon Music, Spotify, Webex, Zoom, NNG, Trivia Crack et Rovio.

« Cette acquisition marque un moment important pour Aptoide : elle reconnaît le succès de cet effort commun qui a débuté il y a cinq ans. Faurecia Aptoide est l'une des premières entreprises au monde à apporter l'expérience des applications dans les voitures. Cet accord nous permet d'investir encore plus dans notre cœur de métier, à savoir fournir une plateforme de premier plan aux développeurs d'applications et aux utilisateurs, en leur offrant une expérience unique. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir proche et aux nouveaux produits que nous annoncerons bientôt, et nous sommes impatients de poursuivre notre mission qui consiste à façonner l'avenir de la distribution et de la monétisation des applications et des jeux », a déclaré Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide.

Patrick Koller, PDG de Forvia, s'est également exprimé sur cette acquisition : « L'acquisition des parts d'Aptoide dans notre coentreprise renforce notre engagement à fournir des solutions de pointe optimisant l'expérience des utilisateurs au niveau du tableau de bord. Faurecia Aptoide Automotive joue un rôle essentiel dans l'accélération de notre orientation stratégique en matière de logiciels, en stimulant l'innovation et en fournissant à nos clients des applications de la plus haute qualité adaptées à leurs besoins spécifiques. Notre ambition est de contribuer de manière significative à l'avenir des voitures connectées, en établissant de nouveaux standards pour l'industrie automobile. »

Aptoide et Forvia continueront à coopérer au développement de l'app store de Faurecia Aptoide et des services associés.

Cet accord intervient alors qu'Aptoide révolutionne à nouveau le paysage de la distribution d'applications mobiles en proposant une plateforme universelle permettant aux développeurs de distribuer et de monétiser des jeux à la fois sur Android et iOS. En tant que premier app store à proposer une offre combinée, y compris une solution cruciale de vente directe au consommateur, Aptoide offre aux développeurs une opportunité unique.

À propos d'Aptoide

Aptoide est la principale plateforme de distribution d'applications et de traitement des paiements, avec plus de 430 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications. Disponible sur de multiples canaux, notamment Android, la télévision et l'automobile, Aptoide offre aux développeurs un partenariat de confiance et d'expérience, avec une compréhension approfondie de tous les écosystèmes.

