AQUALITAS OUVRE LA VOIE EN DEVENANT LE PREMIER PRODUCTEUR DE CANNABIS BIOLOGIQUE AU MONDE À RECEVOIR LA CERTIFICATION BPF DE L'UE AINSI QUE LA LICENCE D'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE OCTROYÉE PAR SANTÉ CANADA

BEDFORD, Nouvelle-Écosse, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Aqualitas Inc., un producteur agréé de Nouvelle-Écosse, a le plaisir d'annoncer qu'il a reçu une certification des bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne (BPF-UE) délivrée par le Beizirksregierung Köln (district de Cologne, Allemagne) et une licence d'établissement pour drogues (DEL) délivrée par Santé Canada, conformément à la Loi sur les aliments et drogues. Après des inspections rigoureuses, ces accréditations confirment la conformité aux normes industrielles de fabrication les plus élevées au monde pour la production de produits à base de cannabis et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Les processus primaires d'Aqualitas, en ce qui concerne la culture des plantes, l'emballage final et l'extraction, sont désormais conformes aux normes BPF.

Myrna L. Gillis, PDG d'Aqualitas, déclare que « cette étape importante reflète notre engagement à l'excellence dans la fabrication de produits à base de cannabis, en veillant à produire des produits propres, cohérents et sûrs, sans irradiation, tout en utilisant des processus biologiques et durables. Notre engagement en faveur du bien-être absolu a été renforcé par ces importantes certifications et nous permet d'étendre notre présence sur d'importants marchés mondiaux. »

« L'obtention de la certification BPF de l'UE reflète les efforts extraordinaires de nos équipes chargées de la qualité et des opérations dans leur poursuite persistante et patiente pour atteindre cet objectif important », a déclaré Danielle Maitland, directrice de la science et de la technologie de culture, qui, avec Dorothy Easy, responsable de l'assurance qualité, et Nicholas Vorauer, scientifique principal chargé de l'extraction, a dirigé les initiatives de conformité aux BPF de l'UE et à la directive sur l'étiquetage énergétique.

La certification BPF de l'UE vient s'ajouter à la série de certifications de production d'Aqualitas, qui comprend les bonnes pratiques agricoles de l'IMC (IMC-GAP), le GAcP et le statut Clean Green Certifiied®. Cela différencie encore plus les produits Aqualitas® des autres producteurs canadiens de cannabis sous licence et permettra également la mise en œuvre des partenariats de distribution stratégiques existants en Australie et l'expansion au Royaume-Uni et en Allemagne, où ils prévoient de lancer des produits plus tard ce mois-ci. Il permettra également d'élargir leurs collaborations en matière de recherche et de renforcer leur fichier principal de médicaments pour les projets menés aux États-Unis.

À propos d'Aqualitas Inc.

Aqualitas Inc. est une société privée, verticalement intégrée, détentrice de plusieurs licences de Santé Canada pour des produits de cannabis primés et des marques maison distribués dans toutes les provinces canadiennes et à l'étranger. Aqualitas abrite le producteur canadien de l'année 2020 et est le premier producteur et transformateur de cannabis certifié Clean Green® au Canada, en reconnaissance de son engagement en matière de pratiques internationales de gestion biologique, de conformité, de qualité et de durabilité. Son processus de culture aquaponique unique et exclusif combine de l'eau vivante, alimentée par des poissons koï, et de la terre vivante pour créer des offres de produits avec une puissance et des profils terpéniques améliorés. La promesse de la marque Aqualitas®, « Pure Wellness », résume notre engagement à stimuler l'innovation par la recherche et le développement de produits qui non seulement améliorent le bien-être des consommateurs, mais reflètent également un engagement en faveur de la pureté, de la qualité et de la gestion de l'environnement. Son incubateur scientifique, Sindica Global Institute for Cannabis Research and Innovation, est particulièrement bien placé pour collaborer à la recherche sur les produits pharmaceutiques et de santé naturelle grâce aux licences et certifications complètes d'Aqualitas, notamment une licence de recherche, un dossier principal de médicament de la FDA, une licence d'établissement de médicament et l'adhésion aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les produits médicaux Aqualitas® ont également été distribués partout au Canada et exportés en Allemagne, en Australie, en Pologne, en Israël et aux États-Unis.

Informations prospectives

