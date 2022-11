Ara Partners acquiert une participation majoritaire dans Lincoln Terminals

BOSTON, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara ») a annoncé aujourd'hui avoir acquis une participation majoritaire dans Lincoln Terminal Holdings, LP (« Lincoln »), un important fournisseur de services de logistique et d'infrastructure pour les carburants renouvelables dans les États du Sud-Est et du Mid-Atlantic des États-Unis. Ara s'est également engagé à accroître les capitaux pour soutenir l'importante expansion de l'infrastructure pour carburant renouvelable de l'entreprise. Lincoln constitue le premier investissement dans le cadre de la stratégie d'infrastructure d'Ara.

Basée à Greenville, en Caroline du Sud, Lincoln possède et exploite cinq installations stratégiques de transbordement et de stockage ferroviaires réparties dans quatre États. Avec à sa tête le directeur général Larry Burgamy et le président Josh Henderson, l'entreprise a une longue tradition de développement, de commercialisation et d'exploitation d'infrastructures de distribution du dernier kilomètre de carburants de transport aux clients finaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à Ara Partners pour stimuler la prochaine phase de croissance de Lincoln, a déclaré M. Burgamy. La révolution des carburants verts en Amérique du Nord en est à ses débuts, et notre partenariat avec Ara nous permettra de maximiser notre impact dans cet écosystème en croissance rapide. »

« Nous sommes profondément convaincus que les carburants renouvelables sont essentiels pour accélérer la décarbonisation du secteur industriel, a déclaré George Yong, associé et codirecteur des infrastructures chez Ara Partners. Nous avons été très impressionnés par l'étendue des connaissances et de l'expérience de Lincoln en matière d'infrastructure pour carburants renouvelables, et nous sommes ravis de nous associer à Larry, Josh et leur équipe pour tirer parti des nombreuses possibilités qui existent dans ce marché en pleine évolution. »

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement et d'infrastructures qui se spécialise dans les investissements dans la décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique, des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. La société opère depuis ses bureaux situés à Boston au Massachusetts, à Houston au Texas et à Dublin en Irlande. Pour plus d'informations sur Ara Partners, rendez-vous sur www.arapartners.com.

À propos de Lincoln

Lincoln est l'un des principaux fournisseurs de services terminaux avec une position bien établie dans les régions du Sud-Est et du Mid-Atlantic aux États-Unis. L'entreprise offre des solutions de débit et de stockage pour les carburants renouvelables. Les installations de transbordement de Lincoln sont réparties dans quatre États et se concentrent uniquement sur la réduction des émissions de carbone par l'automatisation et l'efficacité des conducteurs et du transport.

