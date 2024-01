ARA PARTNERS ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS USD CLEAN FUELS

BOSTON, 2 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement et d'infrastructure spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans USD Clean Fuels, LLC (« USDCF »), l'un des principaux développeurs d'infrastructures logistiques en Amérique du Nord pour la chaîne de valeur des carburants renouvelables. Dans le cadre de cette transaction, USDCF a également acquis le terminal ferroviaire de West Colton, un terminal de biocarburants entièrement opérationnel en Californie. Ara a engagé des capitaux supplémentaires pour soutenir l'expansion significative de l'empreinte de l'infrastructure d'USDCF.

Basée à Houston, USDCF développe, possède et exploite des infrastructures stratégiques pour faciliter la livraison sûre, fiable et économique de matières premières et de biocarburants renouvelables vers les installations de production et les centres de demande du marché final. L'équipe d'USDCF, dirigée par le président directeur général Dan Borgen et le président Bob Copher, a une longue expérience du développement, de la commercialisation et de l'exploitation d'infrastructures intermédiaires dans toute l'Amérique du Nord.

« Nous sommes convaincus que l'économie des molécules vertes - qu'il s'agisse de matières premières pour carburants renouvelables ou de biocarburants - offre des opportunités disproportionnées en termes de rendement et d'impact », a déclaré George Yong, associé et co-responsable de l'infrastructure chez Ara Partners. « La plateforme USDCF est particulièrement intéressante parce qu'elle associe une équipe de gestion de premier plan à un portefeuille de projets logistiques de premier ordre qui constituent la base idéale d'une activité d'infrastructure durable et évolutive. »

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Ara Partners pour apporter des solutions d'infrastructure essentielles au marché nord-américain des carburants renouvelables, qui connaît une croissance rapide, en commençant par le terminal ferroviaire de West Colton », a déclaré M. Borgen. « Nous sommes fiers d'être soutenus par un investisseur dont l'objectif est d'accélérer le passage à une économie à faibles émissions de carbone. »

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement et d'infrastructures consacrée aux investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Houston, Boston et Dublin, Irlande. Au 30 septembre 2023, Ara Partners possédait environ 5,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com.

À propos d'USD Clean Fuels

USDCF est un développeur d'actifs de terminaux pour les matières premières de carburants renouvelables et les biocarburants. L'équipe d'USDCF a des décennies d'expérience dans l'utilisation du transport ferroviaire comme plateforme compétitive pour fournir une infrastructure intermédiaire rapide, efficace, flexible et rentable permettant aux clients d'accéder aux marchés les plus compétitifs. Les actifs d'USDCF comprennent le terminal ferroviaire de West Colton et d'autres projets en Amérique du Nord.

Contacts

Mark Semer / Alex Jeffrey

Gasthalter & Co.

[email protected]

(212) 257-4170