Ara Partners engage David Touhey comme directeur général du groupe des services de portefeuille

Renforce l'exécution des projets de la société de portefeuille de l'entreprise

HOUSTON, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de David Touhey en tant que directeur général du groupe de services de portefeuille de la société. M. Touhey possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement et l'optimisation de projets dans le secteur industriel.

« L'arrivée de David dans l'équipe d'Ara souligne l'importance cruciale que nous accordons à l'exécution des projets dans l'ensemble de notre portefeuille en pleine expansion », a déclaré Charles Cherington, un directeur associé d'Ara. « David apporte une formidable expérience dans la construction et la gestion de grandes installations industrielles dans le monde entier. »

« Nous sommes ravis d'accueillir David dans un rôle de direction au sein du groupe de services de portefeuille d'Ara », a ajouté Troy Thacker, un directeur associé chez Ara. « David apporte des décennies d'expérience, notamment en matière de développement et d'optimisation de projets. Nous attendons de David qu'il joue un rôle très actif dans un certain nombre de nos projets de décarbonisation industrielle en cours et prévus. »

Avant de rejoindre Ara, M. Touhey était le vice-président exécutif de Kent, une entreprise mondiale d'EPC, d'exploitation et de maintenance. Chez Kent, il était un membre clé de l'équipe de direction qui a fait passer l'organisation de 4 000 personnes dans 19 pays à 12 500 personnes dans 26 pays. Pendant son temps chez Kent, M. Touhey a été le sponsor exécutif et le conseiller de confiance de ses clients, se concentrant sur la planification des investissements et les stratégies d'exécution des premiers projets. M. Touhey est titulaire d'une licence en ingénierie des services électriques de l'Université technologique de Dublin, en Irlande, et d'un master en sciences en leadership et gestion stratégiques de l'Université Nottingham Trent, au Royaume-Uni.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement consacrée aux investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Houston, Boston et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ 1,1 milliard de dollars d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com .

Contacts

