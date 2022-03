Ara Partners investit dans CycleØ

Acquisition de FNX Liquid Natural Gas pour former une plateforme européenne de biométhane de premier plan

DUBLIN et LONDRES, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans le domaine de la décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était associée à Laurence Molke pour créer CycleØ Group Limited (« CycleØ » ou la « Société »), une plateforme européenne de biométhane, par l'acquisition de FNX Liquid Natural Gas S.L. (« FNX »).

CycleØ, qui est dirigée par M. Molke en tant que PDG, développe et exploite activement des projets de biométhane à travers l'Europe. Les technologies propriétaires reconnues de la société sont conçues pour capter, traiter et valoriser le méthane d'origine naturelle produit principalement par les industries de l'agroalimentaire et du bétail. En plus de devenir les producteurs d'énergie distribuée du futur, les agriculteurs réduiront considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant leur production actuelle. Le biométhane traité par CycleØ est utilisé comme une précieuse ressource énergétique verte dans n'importe quelle application, en remplacement direct des formes traditionnelles de gaz naturel. La société se concentre particulièrement sur les opportunités offertes par les marchés du biogaz aux véhicules (bio-G2V) et du biogaz au réseau (bio-G2G).

M. Molke a déclaré : « À ce stade critique de la lutte contre le changement climatique, le captage efficace et l'utilisation productive du biométhane sont parmi les moyens les plus efficaces de créer une ressource énergétique fiable, durable et verte et de réduire directement les gaz à effet de serre polluants qui endommagent notre planète. Le fait qu'Ara se concentre exclusivement sur les investissements stratégiques dans le domaine de la décarbonisation et son expertise en matière de soutien aux entreprises à forte croissance en font un partenaire particulièrement précieux à l'heure où nous élargissons rapidement notre équipe et notre niveau d'activité en Europe. »

FNX, situé à Bilbao, est un fournisseur de premier plan de solutions d'énergie renouvelable depuis 2015. La société possède une vaste expérience dans le captage et la conversion du biogaz par le biais de technologies de compression et de liquéfaction pour les applications automobiles et industrielles, ainsi que pour l'injection directe dans les pipelines existants. Les projets initiaux de la Société comprennent : (i) une usine en exploitation à Vilanant, qui est le premier projet de bio-G2V-GNC en Espagne, (ii) une usine en exploitation à Faenza, qui est l'une des plus grandes usines de bio-GNC en Europe et le premier projet de bio-G2V-GNC en Italie, et (iii) un projet en phase avancée de développement en Catalogne qui sera parmi les premiers projets de bio-G2G en Espagne.

Christopher Picotte, associé chez Ara, a noté : « Laurence a une longue expérience couronnée de succès en tant que développeur de projets d'énergie renouvelable à l'échelle industrielle en Europe. Lui et son équipe ont développé et construit des projets pionniers dans l'utilisation de la biomasse et la capture directe du carbone. L'agriculture est essentielle à l'Europe sur les plans économique et culturel. Nous sommes heureux de travailler avec CycleØ à la création d'une entreprise qui contribuera immédiatement et concrètement à la réalisation des objectifs climatiques de l'Europe, tout en soutenant l'un de ses secteurs les plus vitaux à mesure qu'il devient plus durable et circulaire dans ses méthodes de production. »

À propos de CycleØ

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com.

