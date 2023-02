Arabia Saudí gana los derechos de sede de la AFC Asian Cup™ 2027

RIYADH, Arabia Saudí, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Por primera vez en su rica historia, Arabia Saudí ha recibido los derechos de sede para organizar el torneo de equipos nacionales masculinos más prestigioso de Asia: la AFC Asian Cup™ 2027 por el 33º Congreso de la AFC en Manama, Bahréin, hoy, miércoles 1 de febrero.

Arabia Saudí ha experimentado un inmenso éxito a lo largo de los años, siendo coronada campeona en tres ocasiones (1984, 1988, 1996).

From left to right, AFC President Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa; Minister of Sport HRH Prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, and SAFF President Yasser Al-Misehal

Tras la decisión, SAR el Príncipe Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes y presidente del Comité Olímpico y Paralímpico Saudí, dijo: "Nos sentimos honrados de ser anfitriones de la AFC Asian Cup™ 2027. Estamos comprometidos no solo a organizar un gran torneo que será memorable para todos los aficionados, sino también a desarrollar y hacer crecer el juego en toda Asia ofreciendo nuevas plataformas para intercambios y acceso a nuevas oportunidades. Organizar grandes eventos deportivos, y el fútbol en particular, juega un papel integral en la transformadora Visión 2030 de nuestro país para aumentar la participación. No dudo que este torneo inspirará a los niños y niñas de todo el país a participar en deportes y soñar con representar a su país algún día.

Quiero agradecer a todos los involucrados en la candidatura en los últimos años que ayudaron a dar vida a este momento histórico. Los aficionados del fútbol de Arabia Saudí han sido firmes partidarios de la candidatura desde el principio, y estoy seguro de que con su pasión por el fútbol y su hospitalidad única, ayudarán a hacer una AFC Asian Cup™ 2027 excepcional".

Yasser Al Misehal, presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAFF), también expresó su gratitud al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud y SAR el príncipe de la Corona Mohammed Bin Salman por su apoyo incondicional a la candidatura. Al Misehal dijo: "Somos un país unido por el amor por el fútbol, y la AFC Asian Cup™ es un campeonato que tiene una inmensa importancia para nosotros. Es el torneo en el que el fútbol saudí vivió sus mejores momentos. Queremos agradecer a todas las Asociaciones miembro de la AFC por su confianza y esperamos justificar su elección entregando la edición más memorable de esta competencia emblemática. Esperamos dar la bienvenida a los aficinados de todo el continente para que experimenten nuestra pasión por el hermoso juego, además de las diversas culturas y ciudades que nuestro hermoso país tiene para ofrecer".

Comentando el histórico momento, la estrella del equipo nacional de Arabia Saudí y dos veces campeón de AFC Asian Cup™ Mohamed Abduljawad, dijo: "Es un sueño hecho realidad dar la bienvenida a la AFC Asian Cup™ a Arabia Saudí. Nuestros fans crearán una atmósfera excepcional como siempre lo han hecho a lo largo de los años. Estoy seguro de que los visitantes de toda Asia experimentarán la cálida bienvenida de la hospitalidad saudí. La emoción ya ha comenzado, y todos nos estamos preparando para un torneo memorable".

El torneo contará con el talento más emocionante de toda Asia, y la fase de clasificación comenzará en octubre de 2023.

Como anfitrión, Arabia Saudí se ha comprometido a centrarse en:

Establecer programas para colaborar con todas las Asociaciones Miembro de la AFC para crear un campo de juego equitativo con nuevas oportunidades para todos.

Apoyar el desarrollo del fútbol juvenil, trayendo a la próxima generación de talentos al juego.

El 33 Congreso de AFC recibió una presentación sobre la candidatura de Arabia Saudí para organizar el torneo en 2027. SAR el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal dirigió la presentación al dar la bienvenida a los delegados de toda Asia y destacó la plena disposición del Reino para organizar la AFC Asian Cup™ con distinción.

La presentación también contó con la participación de Ibrahim Alkassim, secretario general de SAFF, y el exjugador del equipo nacional saudí Mohammed Abduljawad. Ambos entregaron una visión clara del legado que el torneo proporcionaría para contribuir al crecimiento y progreso del fútbol en Asia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1994077/Saudi_Arabian_Football_Federation.jpg

SOURCE Saudi Arabian Football Federation