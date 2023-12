Arábia Saudita assume presidência do CMFI

RIADE, Arábia Saudita, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Fundo Monetário Internacional anunciou em 13 de dezembro de 2023 que o Reino da Arábia Saudita foi selecionado para presidir o Comitê Monetário e Financeiro Internacional (CMFI), que apoia a Assembleia de Governadores do FMI na supervisão e gestão do sistema monetário e financeiro internacional, incluindo na resposta a eventos que possam afetá-lo.

"A presidência do CMFI pela Arábia Saudita de 2024 a 2027 demonstra a confiança da comunidade internacional na liderança do Reino, tanto globalmente quanto regionalmente, além do papel fundamental que ele desempenha na promoção de iniciativas multilaterais", afirmou AlJadaan. Agradeço à ex-presidente do CMFI, Nadia Calvino, pelas contribuições durante seu mandato e espero colaborar com os membros do CMFI e a administração do FMI para promover a estabilidade e eficiência do sistema monetário e financeiro internacional", acrescentou o Ministro AlJadaan.

O CMFI delibera sobre questões relacionadas ao crescimento e à estabilidade da economia global, consolidando-se como um instrumento fundamental para o direcionamento estratégico do trabalho e das políticas do FMI.

O Comitê é composto por 24 membros, incluindo ministros das finanças e governadores de bancos centrais, e funciona por consenso, incluindo na nomeação de seu presidente. O Comitê geralmente se reúne duas vezes por ano, durante as Reuniões Anuais e de Primavera do FMI e do Banco Mundial.

A liderança do CMFI pela Arábia Saudita reforça seu compromisso em promover o multilateralismo e reflete o papel de destaque que o país desempenha no apoio ao crescimento econômico regional e global.

