L'Arabie saoudite à la tête du CMFI

RIYADH, Arabie saoudite, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Fonds monétaire international a annoncé le 13 décembre 2023 que le Royaume d'Arabie saoudite a été choisi pour présider le Comité monétaire et financier international (CMFI), qui apporte son soutien au Conseil des gouverneurs du FMI en matière de supervision et de gestion du système monétaire et financier international, notamment en ce qui concerne les réponses à apporter aux événements en cours susceptibles de perturber le système.

« Le choix du Royaume pour assurer la présidence du CMFI pour 2024-2027 témoigne de la confiance de la communauté internationale dans le leadership du Royaume à l'échelle mondiale et régionale, et du rôle central qu'il joue dans la promotion des efforts multilatéraux internationaux », a déclaré M. AlJadaan. « Je remercie la présidente sortante du CMFI, Mme Nadia Calvino, pour les réalisations qu'elle a accomplies au cours de son mandat, et je me réjouis de travailler avec les membres du CMFI et la direction du FMI pour promouvoir la stabilité et l'efficacité du système monétaire et financier international », a ajouté M. AlJadaan.

Le CMFI délibère sur les questions relatives à la croissance et à la stabilité de l'économie mondiale et est devenu un instrument clé pour donner les orientations stratégiques aux travaux et aux politiques du FMI.

Le Comité compte 24 membres, dont les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales, et fonctionne par consensus, y compris pour la sélection de son président. Le CMFI se réunit généralement deux fois par an, à l'occasion des assemblées annuelles et de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale.

La présidence de l'Arabie saoudite au sein du CMFI réaffirme son engagement ferme à promouvoir le multilatéralisme et reflète le rôle de premier plan qu'elle joue dans le soutien à la croissance économique régionale et mondiale.