Arábia Saudita envia apoio à China para combater o novo coronavírus

RIADI, Arábia Saudita, 17 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Reino da Arábia Saudita prometeu total apoio no combate ao coronavírus (COVID-19) com seis contratos conjuntos para prestar assistência médica na China. O Centro de Auxílio e Ajuda Humanitária Rei Salman (KSrelief) foi encarregado de fornecer essa assistência em um espírito de cooperação humanitária com a China.

Os contratos foram iniciados pelo Centro de Auxílio e Ajuda Humanitária Rei Salman (KSrelief). A iniciativa foi coordenada com a embaixada da República Popular da China no Reino.

O projeto prevê a disponibilização de 1.159 dispositivos médicos, incluindo aparelhos de ultrassom, ventiladores não invasivos, desfibriladores, monitores de pacientes, bombas de infusão, bombas de injeção e terapia de substituição renal contínua. Máscaras de proteção médica e roupas de isolamento também serão fornecidas.

"Esta iniciativa reflete as fortes e profundas relações históricas entre a Arábia Saudita e a China", disse Sua Excelência, Dr. Abdullah Al Rabeeah. "O Reino se esforça para combater crises enfrentadas por países e comunidades. O objetivo é sempre apoiar a estabilidade e o desenvolvimento sustentável em todo o mundo".

Agradecendo a iniciativa, o embaixador da China no Reino, Sua Excelência Chen Weiqing, disse: "Este envio será de grande apoio aos médicos e à população da cidade de Wuhan e de outras áreas. Reflete os sentimentos generosos do povo e do governo da Arábia Saudita em relação à China e seu povo".

O embaixador continuou dizendo que a solidariedade é a melhor maneira de enfrentar os desafios das doenças.

Em 10 de fevereiro de 2020, o Guardião das Mesquitas Sagradas, Sua Alteza Real, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, ordenou que a KSrelief fizesse todo o possível para ajudar as autoridades chinesas e fornecer apoio urgente. Essa iniciativa demonstra ainda mais o compromisso da Arábia Saudita em fornecer assistência humanitária e médica urgente quando for necessário.

